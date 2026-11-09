Jorge Lorenzo, 39 años, sobre sus propiedades: "Debería haber invertido más en ladrillo. Con 2 M compras 10 apartamentos"

El expiloto de MotoGP y cinco veces campeón del mundo, Jorge Lorenzo, vuelve a dar de qué hablar, aunque esta vez sus reflexiones se alejan por completo del mundo del motor para adentrarse en sus finanzas personales y desvelar cuál es su mayor espina clavada a nivel económico.

Durante su reciente intervención en el podcast 'BLV' (Búscate la vida), el mallorquín de 38 años habló sin tapujos sobre la gestión de su patrimonio.

Desde una postura mucho más experimentada, confesó que el desconocimiento financiero durante sus primeros años en la élite le pasó factura y reconoció cuál habría sido su estrategia ideal. "Me arrepiento de no haber sabido eso y no haber invertido todo mi dinero en ladrillo", afirmó con rotundidad.

Para Lorenzo, el sector inmobiliario es el refugio más seguro, muy por encima de la volatilidad que presentan las inversiones tecnológicas o la bolsa tradicional. Su objetivo actual es transformar la adrenalina que vivía en los circuitos en rentas periódicas y estables.

Defiende la compra de viviendas basándose en su carácter imperecedero: "Por siempre va a estar ahí ese ladrillo; cuando te mueras, va a seguir estando ahí", argumentó, destacando que los inmuebles son activos físicos capaces de garantizar el sustento de las futuras generaciones.

Para dejar clara su filosofía, el exdeportista expuso un sencillo ejemplo numérico que rápidamente se hizo viral. En su opinión, disponer de dos millones de euros basta para asegurarse un retiro soñado a base de ingresos pasivos. "Con esos 2 millones de euros puedes cogerte 10 apartamentos que te pagan una media de 1.000 euros al mes; son 10.000 euros mensuales y asegurados para siempre", explicó.

De este modo, subraya que la clave de la riqueza reside en adquirir activos que generen flujo de caja constante, y no en dejar el dinero inmovilizado.

No obstante, el campeón es muy consciente de que la inmensa mayoría de la gente no cuenta con capitales millonarios ni puede hacer frente a los más de 100.000 o 150.000 euros que cuesta una vivienda hoy en día. Para estos pequeños inversores, su consejo es "comprar porciones".

El balear recomienda acercarse al mercado inmobiliario a través de herramientas financieras más modernas, como los fondos de inversión del sector o los ETFs. Estos vehículos permiten beneficiarse de los ingresos del alquiler utilizando presupuestos muchísimo más accesibles.

Con esta faceta, Lorenzo demuestra que su espíritu estratégico y ganador sigue intacto, compartiendo con el público sus aprendizajes sobre ahorro y multiplicación del dinero.