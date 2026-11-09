Isco (34) sobre su infancia: "Para jugar me cambiaron la fecha de nacimiento. Nadie se dio cuenta de que me sumaron dos años"

La esencia del fútbol de calle y la picardía de los barrios parecen haberse esfumado en la era actual del deporte rey. No obstante, varias figuras consagradas de la última época aún conservan la frescura de sus orígenes. Este es el caso de Isco Alarcón; a sus 34 años, el talentoso jugador de Arroyo de la Miel puede presumir de poseer una de las carreras más vistosas y exitosas del panorama nacional.

Al repasar los comienzos del centrocampista malagueño, es inevitable toparse con una de las anécdotas más simpáticas de su niñez. El propio jugador la sacó a la luz durante una extensa entrevista publicada en la edición invernal de 2014 de la Revista Líbero.

Por aquel entonces, mientras deslumbraba a la afición del Santiago Bernabéu, Isco desveló que su afán por competir chocaba de frente con los reglamentos de la federación.

Como era demasiado pequeño para inscribirse y jugar de manera oficial con los equipos de su localidad, su entorno recurrió a una trampa tan casera como resolutiva: "Me cambiaron la fecha de nacimiento para que pudiera jugar. Me sumaron 2 años y nadie se dio cuenta", admitió el mediapunta.

Este pequeño engaño burocrático le permitió saltarse las etapas y empezar a curtirse sobre el terreno de juego mucho antes de lo previsto.

Su desarrollo fue impulsado por la absoluta devoción que sentía por el balón y por el deseo de seguir los pasos de su referente más cercano. "Mi hermano me llevaba a jugar con sus amigos", relató en la misma publicación, recordando cómo se forjó su técnica en una placita cercana a su hogar.

Enfrentarse constantemente a chicos mucho más mayores le sirvió para afinar su habilidad a la hora de proteger la pelota, forjando además un genio indomable. "La verdad es que recuerdo que me cogía unos cabreos tremendos cuando se suspendían los partidos por la lluvia o algo así. Tenía ganas de jugar a todas horas", rememoraba el andaluz sobre la frustración que sentía de crío.

Pese a tener que sobrevivir futbolísticamente frente a chavales más grandes en el asfalto, Isco sostiene que su visión solidaria del juego es algo completamente innato: "Jugaba como ahora, intentando divertirme... Regateaba pero también la pasaba. Si veía un compañero solo para meter gol, se la pasaba".

Así, aquel niño de Benalmádena que tuvo que alterar su edad demostró que la magia y el talento nacen en las calles, muy por encima de lo que dicte cualquier documento oficial.