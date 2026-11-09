Arda Güler, 21 años, sobre su infancia: "Mi padre tenía una tienda de barrio que quebró. No crecí en una familia rica"

Arda Güler no tuvo unos inicios marcados por la abundancia, sino todo lo contrario. Su familia tuvo que sobreponerse a un duro revés financiero. A través de un íntimo texto en la plataforma The Players' Tribune, la promesa turca ha compartido las dificultades económicas que atravesó su hogar y el enorme sacrificio que hicieron sus padres para que él lograse llegar a la élite.

Durante su niñez, el sustento familiar dependía de un modesto negocio local. Así lo relata el propio futbolista: "No crecí en una familia rica. Crecí con una madre ama de casa y un padre que tenía una tienda de barrio que acababa de quebrar. Mi padre me llevaba en coche a entrenar y, mientras él no estaba, era su socio quien se encargaba de la tienda".

Todo saltó por los aires de forma repentina cuando este pilar económico se derrumbó: "No sé qué pasó, pero un día mi padre me dijo que teníamos que cerrar la tienda. Estábamos arruinados", confiesa.

A partir de ese doloroso momento, el balón pasó de ser un simple juego a convertirse en una posible tabla de salvación para los suyos. Güler evoca cómo la falta de liquidez le afectó en situaciones cotidianas de su infancia: "La tienda era nuestra única fuente de ingresos. Recuerdo que mis amigos solían ir a comer gofres y yo no podía".

Sin embargo, el centrocampista huye de cualquier victimismo y valora profundamente lo que sí tenían: "No puedo decir que solo pensáramos en el fútbol, necesitábamos dinero… Por suerte siempre tuvimos comida en la mesa, sé que hay muchos niños que ni siquiera tienen un techo bajo el que dormir. En el fondo sabía que éramos afortunados".

El gran salto ocurrió cuando, con apenas 13 años, el Fenerbahçe llamó a su puerta. Aceptar implicaba dejar su entorno en Ankara y mudarse a Estambul, un cambio vital gigantesco. "Tenía 13 años y no querían que me fuera de casa. El día que salimos de Ankara, mi padre reunió a todos nuestros seres queridos. Era mi cumpleaños, pero mi madre lloraba sin parar", recuerda.

Justo antes de emprender el viaje, su hermana mayor le dio una orden que se le quedaría grabada para siempre: "Arda, tienes que llenar la nevera". Un mandato que caló hondo en su mente: "Llenar la nevera, esas fueron sus palabras exactas", destaca el madridista.

La adaptación a su nueva vida en Estambul fue un auténtico tormento. Al estar rodeado de chicos mayores en el equipo, la soledad y la presión lo invadieron hasta el punto de querer tirar la toalla. "Un día simplemente me fui, ya no podía más", señala.

Al ver a su hijo al límite, sus padres tomaron una drástica determinación: dejaron atrás toda su vida en Ankara, liquidaron su propiedad y se instalaron con él en Estambul. "Vendieron la casa y apostaron su futuro en su hijo pequeño", explica Güler, plenamente consciente de que ese apoyo incondicional lo cambió todo.

Hoy, consagrado en el Santiago Bernabéu como una de las grandes joyas del fútbol mundial, el turco mantiene los pies en la tierra. Más allá de los focos y la gloria europea, su motor personal sigue siendo el recuerdo de aquella persiana bajada en la tienda de su padre y la certeza de que el fútbol fue la herramienta definitiva para cuidar y sacar adelante a su familia.