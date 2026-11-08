Zinedine Zidane, 54 años, sobre su infancia: "No fue fácil en un barrio con pocos recursos. Tuve problemas en el colegio"

Poco queda en la superficie de aquel muchacho reservado que deslumbraba con el balón en los pies, salvo la serenidad con la que Zinedine Zidane contempla hoy su trayectoria.

A sus 54 años, instalado en el banquillo de la selección gala para afrontar el desafío definitivo de su carrera técnica, el astro no pierde de vista las raíces humildes que forjaron su temple.

Su personalidad no nació bajo los focos de los grandes estadios, sino entre los bloques de hormigón y las dificultades cotidianas de La Castellane, la barriada periférica de Marsella donde creció marcada por la marginación.

El camino hacia la gloria estuvo repleto de asperezas. Durante una charla con XL Semanal con motivo de su llegada al combinado nacional, el preparador reconoció abiertamente sus tropiezos durante la niñez.

"Tuve problemas en la escuela, mi actitud no era muy buena". Para el pequeño Yazid, los pupitres palidecían ante cualquier cosa que pudiera rodar; su mente y su vocación pertenecían por entero al juego: "Yo lo tuve claro desde el principio. Mi único deseo era jugar al fútbol. Pero tuve dificultades en la escuela".

Lejos de descarrilar en un entorno vulnerable, el futuro campeón halló su brújula moral en el hogar. Sus progenitores, de origen argelino, jamás recurrieron a la severidad desmedida para corregir su rebeldía juvenil, apostando en cambio por la comprensión: "Mis padres nunca me regañaron, pero yo sabía que mi actitud no era la correcta".

Smaïl, su padre, sostenía a una familia de cinco hijos encadenando empleos precarios, transmitiendo mediante los hechos el valor del sacrificio y la dignidad: "Para mí, lo más importante era el respeto en casa. Mis padres me enseñaron a ser educado y a respetar a los demás".

Las privaciones marcaban el día a día en aquel rincón del sur de Francia, una realidad que el exentrenador del Real Madrid sintetiza con crudeza: "Mi infancia fue muy difícil en un barrio con poquísimos recursos".

Sin posibilidad económica de acceder a centros formativos ni a material deportivo de primera, el asfalto se convirtió en su academia improvisada: "Mis padres jamás pudieron pagarme una escuela de fútbol, por eso cada mañana y cada tarde iba a jugar al fútbol a la calle".

Fue en ese pavimento donde pulió la magia salvaje que más tarde conquistaría al planeta entero.

Zidane reivindica la dureza de sus comienzos no como una condena, sino como el combustible indispensable de su leyenda: el testimonio vivo de cómo la rectitud aprendida en casa y la libertad del fútbol callejero transformaron a un estudiante descarriado en el líder indiscutible de toda una nación.