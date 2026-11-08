El partido de Julián Álvarez y la falsa paz entre Atlético y Barça que se manifestará en la caldera del Metropolitano

Cuando Alberola Rojas pite el inicio este domingo, en el palco del Metropolitano se vivirá una escena de diplomacia forzada.

Habrá sonrisas de compromiso, saludos protocolarios y apretones de manos entre las directivas del Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Mantendrán las formas, pero nadie se engaña.

Debajo de esa cortesía de traje y corbata late la inmensa tensión de un mercado de fichajes tormentoso, repleto de filtraciones, desencuentros y negociaciones frustradas. Un culebrón que tuvo a un protagonista absoluto en el centro de todas las miradas: Julián Álvarez.

Abajo, en el césped, las apariencias no sirven. El Metropolitano es una olla a presión y este partido trasciende la rivalidad habitual. Es un duelo descarnado por el liderato de La Liga.

Los de Simeone llegan a la cita a solo dos puntos del Barça. Las cuentas son claras: una victoria local coloca al Atlético líder en solitario. Es un asalto a la cima que exige la mejor versión de los rojiblancos y, sobre todo, del delantero argentino.

Julián se enfrenta al líder, a su pasado reciente y a los ecos de un traspaso frustrado que a punto estuvo de dinamitar su etapa en Madrid.

El perdón tras el culebrón

La ruta de Julián hacia este fin de semana ha tenido bastantes curvas. La grieta con la grada se abrió de par en par el 22 de junio, en la zona mixta tras el Argentina-Austria del Mundial.

Aquel día, el delantero soltó una frase que cayó como una bomba en el seno del club rojiblanco: "Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño".

El guiño evidente al Barcelona desató una crisis interna, tocó el orgullo de la afición colchonera y tensó al máximo las relaciones entre ambos clubes en los despachos.

El mercado cerró, la operación no se hizo y Julián se quedó en Madrid. La factura la pagó de inmediato en su propio estadio. Los primeros partidos de la temporada estuvieron marcados por la impaciencia y los silbidos.

De hecho, el pasado martes, cuando fue sustituido, todavía se escuchó algún pito aislado en la grada. El aficionado del Atlético exige compromiso innegociable, y aquellas declaraciones veraniegas se leyeron como una falta de respeto al escudo.

Julián Álvarez, tras ser sustituido contra el Bayern. REUTERS

El argentino, consciente del divorcio con su propia afición, decidió cortar por lo sano y dar la cara. Su reciente paso por los micrófonos de Movistar sirvió para entonar el 'mea culpa' y buscar la reconciliación pública.

"Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fueron una equivocación de mi parte, tanto en la forma como en el momento y, sobre todo, porque entiendo a la gente el enojo. Yo también como hincha me hubiera enojado y además por cómo me han apoyado siempre durante estos años", dijo.

A fuego lento

Las disculpas ante un micrófono calman los ánimos, pero el crédito de verdad se gana en el campo. Sería precipitado decir que Julián ha recuperado su mejor versión. Todavía le falta rodaje para volver a ser uno de los mejores delanteros del mundo.

Simeone lo tiene claro: es una pieza básica. Superada la tormenta veraniega, le ha dado la titularidad en cinco de los últimos siete encuentros.

El impacto de Julián empieza a traducirse en puntos. Se reencontró con el gol anotando en el empate ante el Stuttgart en Champions y firmó la diana de la victoria contra el Deportivo.

Su aportación va más allá del remate; el pase a Álex Baena en los minutos finales para ganar al Espanyol en Cornellà o su asistencia en la derrota frente al Liverpool en Anfield demuestran que su visión de juego sigue intacta. Son destellos de jerarquía que sostienen al equipo mientras él termina de afinar su estado de forma.

Él mismo reconoce que el proceso lleva su tiempo. "Estoy trabajando para mejorar, me siento mejor en estos últimos partidos, me he encontrado mejor físicamente y con la pelota para ayudar al equipo", apuntaba hace poco. Es consciente de que su crecimiento individual corre en paralelo a las aspiraciones del Atlético.

El capricho del calendario le ha puesto ahora su mayor desafío sobre la mesa. El Barcelona, el equipo de su frustrado deseo estival, visita un Metropolitano que dictará sentencia.

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran un gol de Julián Álvarez. REUTERS

Los números, curiosamente, están de su lado: el equipo azulgrana es una de sus víctimas favoritas. Se ha medido a ellos en nueve ocasiones desde que viste la elástica rojiblanca, con un saldo de cuatro goles, dos asistencias y tres victorias.

Con el liderato de La Liga en juego, la tensión de los despachos latente en el palco y el rugido de su afición en la nuca, Julián Álvarez tiene 90 minutos para demostrar que su cabeza y sus goles pertenecen al Atlético de Madrid.