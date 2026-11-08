Kun Agüero (38), sobre su patrimonio: "Los hoteles dan un porcentaje anual bastante alto, entre un 12 y un 15%. También son rentables las oficinas"

Desde que colgó las botas, Sergio "Kun" Agüero ha encontrado nuevas formas de mantenerse cerca de sus seguidores. Las retransmisiones en internet, los videojuegos y su participación en la Kings League se han convertido en algunas de sus principales actividades.

Sin embargo, más allá de su faceta como creador de contenido, el exfutbolista también ha desarrollado una estrategia para gestionar e invertir el patrimonio que acumuló durante su carrera deportiva.

En una conversación con el creador de contenido Westcol, en 2024, Agüero compartió algunas de sus ideas sobre el mundo de las inversiones y la importancia de garantizar ingresos una vez finalizada la carrera profesional.

Entre las alternativas que destacó se encuentran los negocios hoteleros. "Los hoteles son buenas inversiones", aseguró. El argentino explicó que este tipo de activos pueden ofrecer una rentabilidad considerable: "Te da un porcentaje anual bastante alto, entre un 12% o un 15%". Eso sí, señaló que elegir una buena ubicación resulta esencial para que la inversión sea rentable.

Los inmuebles destinados a oficinas también forman parte de sus preferencias. "Después, lo otro es tener, por ejemplo, oficinas. Suele ser bastante rentable porque te garantizas que las empresas te lo alquilen por muchos años", comentó.

Kun Agüero .

En este sentido, el exdelantero apuesta por propiedades que permitan establecer acuerdos de alquiler a largo plazo con compañías consolidadas.

El objetivo, según explicó, es "que en cinco o diez años una empresa importante te alquile una o diez oficinas". Para Agüero, anticiparse a la retirada es fundamental y las decisiones financieras deben tomarse cuando todavía se dispone de ingresos elevados. "Es un ingreso que sabes que lo tienes. Pero eso lo tienes que hacer antes, no después", advirtió.

Su estrategia

A lo largo de su trayectoria, Sergio Agüero percibió salarios propios de las grandes estrellas del fútbol mundial. Durante su última temporada en el Atlético de Madrid, en 2011, sus ingresos alcanzaban los 6,5 millones de euros netos anuales. Posteriormente, en el FC Barcelona, firmó un contrato de seis millones de euros brutos por temporada, además de las cantidades variables contempladas en el acuerdo.

No obstante, su etapa más lucrativa fue la que vivió en Inglaterra. En su último contrato con el Manchester City, el delantero argentino tenía estipulado un salario de 23 millones de euros brutos por temporada.

Ante la necesidad de administrar correctamente unas cantidades tan elevadas, Agüero destacó la importancia de contar con profesionales que ayuden a tomar las decisiones adecuadas. "La mejor inversión es que tengas un agente que te pueda manejar bien el dinero", afirmó.

El exfutbolista también defendió la diversificación como una herramienta para proteger el patrimonio. Entre las opciones que mencionó se encuentran distintos productos financieros y activos de inversión: "Que puedas invertir en acciones, en tesoro, en bonos, en oro, que quizás eso lo que hace es equilibrar un poco los porcentajes por cómo está el mundo hoy, la moneda".

De esta manera, su planteamiento combina las inversiones inmobiliarias con otras alternativas financieras, buscando repartir el capital entre diferentes activos.

En cuanto a la Bolsa, Agüero reconoció que se trata de un terreno que requiere una mayor comprensión. "Las acciones son un poco más complicadas", admitió, aunque defendió la importancia de mantener una visión a largo plazo. Según su perspectiva, la paciencia es clave para obtener resultados y evitar decisiones precipitadas motivadas por las fluctuaciones del mercado.

Su recomendación pasa por no buscar beneficios inmediatos mediante operaciones constantes de compra y venta, sino por apostar por una estrategia sostenida en el tiempo.