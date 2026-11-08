Cristiano Ronaldo (41) sobre su infancia: "A mi madre y mis hermanas no les interesaba nada verme jugar partidos"

A través de una confesión íntima difundida por The Players' Tribune en el otoño de 2017, Cristiano Ronaldo desenterró uno de los episodios más conmovedores de sus primeros años: la primera vez que sintió el calor de los suyos al borde del terreno de juego.

Aquel muchacho que gastaba las suelas sobre el asfalto de Madeira dio el salto a la estructura del modesto CF Andorinha impulsado por la insistencia de su padre, quien trabajaba allí como utillero.

En el hogar de los Aveiro, cada diana del pequeño suponía una modesta conquista doméstica que su progenitor intentaba celebrar en la mesa familiar, aunque sin hallar eco en el resto de la casa: "Pero a mi madre y a mis hermanas el fútbol no les interesaba en absoluto", reconocía el delantero luso en aquel testimonio.

Esa apatía inicial fue cediendo al compás de sus hazañas. A los ecos de un gol le siguieron los de dos y tres, hasta que se produjo el instante decisivo: alzar la mirada y descubrir a su madre y a sus hermanas acomodadas entre el público.

Para el jugador, aquella presencia trascendió con creces la anécdota deportiva; supuso una revelación de amparo, arropo y ternura que convirtió ese recuerdo en uno de los más valiosos de su existencia.

El relato evidencia la brecha entre la vocación desmedida del niño y la distante tibieza de su núcleo familiar en los albores de su carrera, erigiendo a su padre como el primer gran creyente en su talento.

Eran tiempos de precariedad en el archipiélago atlántico, donde el lujo no tenía cabida y los partidos se disputaban con botas viejas heredadas de su hermano o prestadas por sus primos. Pese a todo, la escasez económica quedaba en un segundo plano frente a la verdadera necesidad del joven Cristiano: experimentar el cariño incondicional de los suyos.

Con apenas once años, Ronaldo tuvo que despedirse de su isla natal para incorporarse a la academia del Sporting de Lisboa.

Un desarraigo temprano que cataloga sin titubeos como la etapa más lacerante de su vida y que le llevó a meditar sobre lo inconcebible que le resultaría imaginar a su propio hijo, Cristiano Jr., pasando por un exilio similar tan prematuramente.

Más que hablar de fútbol, la carta se adentra en el sacrificio, la nostalgia y la paradoja del triunfo, narrada desde la perspectiva de quien empezó pateando balones en la calle y descubrió que su mayor victoria consistía, en realidad, en llenar la grada de miradas familiares.