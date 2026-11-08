El Bayern Múnich cuenta los días para el regreso de Vincent Kompany tras sufrir un colapso en un entrenamiento

El Bayern Múnich empieza a ver la luz al final del túnel. Vincent Kompany ya tiene una fecha aproximada para regresar a los banquillos después de varias semanas alejado de la actividad por los problemas de salud que le obligaron a ser hospitalizado.

El entrenador belga, que sufrió un colapso mientras presenciaba un entrenamiento del filial el pasado 23 de octubre, evoluciona favorablemente y podría reincorporarse al trabajo una vez concluya el parón de selecciones.

Así lo aseguró Uli Hoeness, presidente de honor del conjunto bávaro, en una entrevista concedida a BR24. "En dos o tres semanas estará de nuevo con nosotros. Así que después del parón internacional, volverá al banquillo", afirmó el alemán, que también apuntó a la elevada carga de trabajo como uno de los factores que pudieron influir en el estado del técnico.

"Estaba trabajando doce horas al día, seis días a la semana: eso era simplemente demasiado", reconoció Hoeness. Unas declaraciones que invitan al optimismo en el seno del Bayern, aunque la entidad todavía no ha establecido una fecha definitiva para el regreso de su entrenador.

La cautela sigue siendo la máxima en el club alemán. Max Eberl, director deportivo, ya había advertido después de la victoria frente al Mainz de que la recuperación de Kompany avanza por buen camino, pero que todavía es necesario esperar la autorización de los especialistas.

"Vinnie está avanzando bien en su recuperación. Sin embargo, aún tenemos que esperar la luz verde de los médicos antes de permitirle regresar", explicó.

Un colapso que preocupó

Una prudencia que el Bayern mantiene desde el primer momento. La prioridad es que el técnico belga se recupere por completo antes de volver a asumir las exigencias de un equipo que aspira a competir por todos los títulos.

La preocupación comenzó el pasado 23 de octubre. Kompany, de 40 años, se encontraba presenciando un entrenamiento del Bayern Amateure cuando comenzó a sentirse mal y terminó desplomándose.

La gravedad del episodio obligó a trasladarlo de urgencia al hospital, incluso en helicóptero, según informó entonces el diario alemán BILD. El entrenador ya arrastraba problemas de salud desde varios días antes, a consecuencia de una infección vírica.

Vincent Kompany, durante el partido ante el Augsburgo. Reuters

De hecho, durante la victoria ante el RB Leipzig había tenido que reducir su actividad habitual. Según las informaciones publicadas por el rotativo alemán, Kompany llegó a tumbarse en el sofá del vestuario durante algunos minutos, tanto en el descanso como al término del encuentro.

La infección también habría provocado molestias en una zona con tejido cicatricial antiguo, lo que dificultaba incluso acciones cotidianas como subir escaleras.

Mientras Kompany continúa con su recuperación, Aaron Danks ha asumido las riendas del equipo. El segundo entrenador se ha convertido en el encargado de mantener la estabilidad de un Bayern que no ha acusado, al menos en los resultados, la ausencia de su máximo responsable.

El balance de Danks al frente del conjunto muniqués es de tres victorias y un empate en cuatro encuentros. Un registro que incluye el empate en el 'Der Klassiker' y que ha permitido al equipo mantener la competitividad durante estas semanas de incertidumbre.

El propio técnico inglés ha reconocido que ha mantenido conversaciones telefónicas con Kompany, que sigue pendiente de la evolución del equipo desde su domicilio. "He tenido un par de llamadas telefónicas realmente positivas con Vince en los últimos días. Parece que está en un buen camino hacia la recuperación", explicó Danks.

La comunicación entre ambos ha permitido mantener la continuidad en el trabajo, con el cuerpo técnico siguiendo las directrices habituales del entrenador belga.

Ahora, el Bayern cuenta los días para recuperar a su líder. Las palabras de Hoeness han abierto una ventana de optimismo y sitúan el regreso de Kompany después del parón internacional. Sin embargo, la última palabra seguirá estando en manos de los médicos.