Nino (46), exfutbolista, sobre sus propiedades: "Prefiero tener el dinero en pisos. La vivienda se ha vuelto loca y no pierdes"

Tras dos décadas de carrera deportiva y haberse consagrado como el máximo goleador histórico de la Segunda División, Juan Francisco Martínez 'Nino' demuestra que la prudencia también se aplica fuera del terreno de juego.

En una entrevista concedida al canal de YouTube Los Fulanos, el exdelantero del Elche, Tenerife y Osasuna repasó su trayectoria profesional y detalló las claves financieras que le han permitido gestionar su patrimonio tras retirarse a los 41 años.

Frente a quienes buscan rentabilidades rápidas en mercados de alto riesgo, Nino ha optado por un enfoque conservador volcado en el sector inmobiliario.

Según explicó el almeriense, su estrategia principal ha consistido en evitar intermediarios deshonestos y concentrar sus ahorros en bienes inmuebles tangibles: "Prefiero tener ese dinero en pisos, en viviendas, y hasta luego".

Para el exfutbolista, la evolución reciente del mercado residencial confirma que su decisión fue la correcta. "El tema de la vivienda se ha vuelto loco, es la realidad. Te das cuenta de que no te has equivocado; al final, tarde o temprano esa rentabilidad la vas a ganar: al año, a los 5 o 6 años, no vas a perder prácticamente nunca", afirmó con rotundidad.

Su cartera patrimonial se divide actualmente al 50% entre liquidez y propiedades situadas en la Comunidad Valenciana, una gestión que lleva personalmente de la mano de su esposa.

Esta cautela financiera responde a los valores de humildad y trabajo duro inculcados por sus padres.

Nino, emocionado en su despedida del Elche tras retirarse. Europa Press

Nino reconoció haber mantenido siempre una firme distancia con las múltiples propuestas de inversión que le llegaban durante su etapa en activo. "Cuando empiezas a ganar dinero salen asesores por todos los lados. Yo siempre he desconfiado muchísimo, porque al final lo que ganas te cuesta muchísimo y te crees que en el fútbol te regalan el dinero", señaló.

En esa misma línea, ironizó sobre las promesas habituales de rentabilidad fácil: "Invierte aquí que vas a ganar, invierte aquí que vas a ganar... Hostia, si es tan fácil ganar, chicos, lo invertiría todo el mundo".

Su desconfianza hacia los fondos de inversión se afianzó tras sufrir una amarga experiencia derivada del conflicto en Europa del Este.

"Un amigo mío me ofreció un producto... metemos ahí dinero y bueno, el año de la guerra de Rusia contra Ucrania eso te pega un bajón que te deja liquidado. Me ha costado prácticamente cinco años y medio y al final lo he cerrado perdiendo 2.000 o 3.000 €", relató.

Tras ese episodio, descarta rotundamente la especulación: "Criptos ahora mismo tampoco, fondos ni cuentas participadas, cero".

Nino advierte también a los jóvenes deportistas sobre la trampa de los elevados sueldos y la desprotección al retirarse: "Sí, el jugador cobra un millón, pero es que del millón te quitan el 50%. Cuando se acaba la burbuja nadie te valora, estos asesores van desapareciendo totalmente... Ya estás en la calle, invierte tú, búscate la vida como puedas".

Asimismo, censuró el despilfarro: "Conozco a compañeros de gastarse 3.000, 4.000, 5.000 o 6.000 pavos en una noche... Va tieso como un palo, le ha faltado al respeto al dinero".

Dedicado hoy a la formación de canteranos en el Elche CF, Nino concluye que la verdadera victoria tras el retiro consiste en mantener los pies en la tierra y garantizar la tranquilidad familiar.