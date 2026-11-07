Gerard Piqué (39), sobre su patrimonio: "No hago negocios para ganar dinero, pero el dinero es el reflejo de tener éxito"

La trayectoria de Gerard Piqué en el FC Barcelona estuvo marcada por su talento, personalidad y capacidad para liderar desde la defensa. Su carrera en el club se prolongó durante años, hasta convertirse en el quinto futbolista con más partidos disputados con la camiseta azulgrana, alcanzando los 669 encuentros.

Tras poner fin a su carrera como futbolista profesional, Piqué encontró en el mundo empresarial una nueva vía para desarrollar sus inquietudes. El excentral del Barça ha impulsado diferentes iniciativas y su interés por los negocios viene de mucho antes de abandonar los terrenos de juego.

"Cuando tu carrera termina, tienes dinero para vivir con facilidad, pero no puedes quedarte en casa 60 años sin hacer nada. Estar implicado en estos proyectos me hacen feliz", explicó hace unos años en una entrevista concedida a L'Équipe.

El catalán ha construido una nueva etapa profesional en la que combina diferentes proyectos deportivos y empresariales. Una faceta que, según ha reconocido, le permite mantener la motivación que encontraba en el fútbol.

"He ido construyendo una vida en la que intento ser feliz, para eso estamos aquí", apuntaba Piqué.

Una filosofía ligada al éxito

La actividad empresarial de Gerard Piqué no solo responde a una inquietud personal. Sus diferentes proyectos también han generado importantes beneficios económicos, aunque el exfutbolista ha insistido en que el dinero no constituye su principal motivación.

"Ayuda y te ahorra muchos dolores de cabeza, pero no es para nada lo más importante en la vida", señala.

Piqué entiende, no obstante, que el éxito profesional suele ir acompañado de una recompensa económica. Para él, los ingresos son una consecuencia de que las iniciativas funcionen y alcancen sus objetivos.

"Yo no hago negocios para ganar dinero, pero el dinero es el reflejo de tener éxito y todo el mundo quiere tener éxito".

Su faceta como empresario comenzó a desarrollarse cuando todavía era jugador del FC Barcelona. En 2017 puso en marcha Kosmos, una compañía que nació con la intención de gestionar el proyecto de renovación de la Copa Davis. Sin embargo, aquella iniciativa no fue su primer contacto con el mundo de los negocios.

Mucho antes, en 2006, cuando todavía daba sus primeros pasos en el fútbol profesional y se encontraba cedido por el Manchester United al Real Zaragoza, Piqué ya había comenzado a explorar oportunidades empresariales.

Con apenas 19 años fundó Kerad Project 2006 S.L., una sociedad enfocada a la gestión de activos inmobiliarios. Posteriormente, amplió su actividad a través de Kerad Holding, desde donde impulsó diferentes proyectos.

En 2011 llegó Kerad Games, una empresa dedicada al desarrollo de videojuegos de fútbol. Su principal apuesta fue 'Golden Manager', un simulador de gestión futbolística inspirado en títulos como 'PC Manager'.

El juego logró superar los cinco millones de usuarios en todo el mundo, aunque el proyecto nunca consiguió alcanzar la rentabilidad económica esperada.

Con el paso de los años, Piqué diversificó todavía más sus inversiones. En 2018 entró en la propiedad del FC Andorra a través de Kosmos, mientras que en 2021 impulsó KOI junto al creador de contenido Ibai Llanos.

Un año después, ambos lanzaron la Kings League, una competición que revolucionó el formato tradicional del fútbol y que apostó por una nueva manera de conectar con el público.

La influencia de su padre

Detrás de la visión empresarial de Gerard Piqué también existe una importante influencia familiar. El exfutbolista ha reconocido en diferentes ocasiones que la educación recibida durante su infancia fue fundamental para desarrollar su mentalidad y afrontar los retos profesionales.

Su padre, con una larga trayectoria en el ámbito empresarial, fue una de las figuras que más contribuyó a transmitirle esa forma de entender el trabajo y los negocios.

"Desde que tienes uso de razón te inculcan una educación en la que te enseñan lo más básico. Vas creciendo y te van guiando y ayudando y obviamente que mi padre lleva muchos más años, en un sector totalmente distinto, pero hay cosas que sirven para todo tipo de actividades".

Una filosofía que Piqué ha trasladado a su nueva etapa profesional, en la que continúa explorando oportunidades y desarrollando proyectos en diferentes sectores.

El catalán ha demostrado que su ambición no terminó con su retirada del fútbol, sino que encontró en el mundo empresarial un nuevo escenario donde seguir compitiendo.