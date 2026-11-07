El fútbol español despide a Jesús de Miguel con un homenaje en el estadio del Tenerife: lágrimas, silencio y un aplauso eterno

El fútbol, ese universo tantas veces indescifrable donde las pasiones se desbordan y las rivalidades parecen irreconciliables, sabe detener el tiempo cuando la tragedia llama a la puerta.

El Heliodoro Rodríguez López de Tenerife no fue este sábado un estadio, sino el corazón roto de toda una isla. Un templo laico que abrió sus puertas para abrazar la memoria de Jesús de Miguel, el '9' que se marchó demasiado pronto.

Las gradas, abarrotadas hasta la bandera, devolvieron una estampa sobrecogedora: miles de almas unidas en un duelo colectivo, teñido de blanquiazul, donde las lágrimas de los aficionados se fundían en la distancia con el llanto desconsolado de una plantilla que ha perdido a mucho más que a un compañero.

El día que no quisiéramos haber vivido nunca 💔 Una pérdida que nos duele a todos 🥺 Los aplausos del Heliodoro Rodríguez López y el CD Tenerife al eterno Jesús de Miguel 🕊️ https://t.co/E8lULtXaos — DAZN España (@DAZN_ES) November 7, 2026

La magnitud del vacío que deja 'Demi' quedó reflejada en el palco y sobre el césped. No faltó nadie. Representantes de los otros 41 equipos que conforman la Primera y la Segunda División del fútbol español acudieron a la isla para presentar sus respetos, tejiendo una red de solidaridad sin colores ni escudos. Todos eran hoy del Club Deportivo Tenerife.

Dominando uno de los fondos del recinto, ya desde antes de que comenzara el acto, una lona gigante presidía la despedida. En ella, Jesús de Miguel volvía a sonreír. Era la imagen inmensa de una celebración, el grito eterno de un gol con la camiseta del Tenerife que velaba a los presentes, congelado para siempre en la retina del tinerfeñismo.

Bajo la atenta mirada de esa imagen, el acto comenzó con un minuto de silencio que heló la sangre. Miles de personas callaron al unísono, regalando un respeto tan profundo que parecía escucharse el viento sobre el césped de Santa Cruz.

Un cántico eterno ✨ Retumba el "Jesús, Jesús, Jesus de Miguel" en el Heliodoro Rodríguez López ante la emoción de Cervera y los integrantes del CD Tenerife 💔 https://t.co/iPKi42PXJC — DAZN España (@DAZN_ES) November 7, 2026

Un silencio denso, pesado, cargado de incredulidad y de un dolor aún demasiado reciente, que solo se rompió cuando los acordes del himno del centenario del club comenzaron a resonar por la megafonía, desbordando por fin la contención de las gradas.

Al desvanecerse la última nota del himno, el estadio entero tomó la palabra. No hubo director de orquesta, pero el Heliodoro dictó sentencia a una sola voz: "Jesús, Jesús, Jesús de Miguel". El cántico, atronador y cargado de rabia y amor a partes iguales, dio paso a las imágenes proyectadas en los videomarcadores.

Fueron apenas unos minutos, pero parecieron toda una vida. Sus goles, sus carreras, sus abrazos con la grada. Cada secuencia era un puñal para una plantilla que, apostada en el césped, era incapaz de sostener la mirada.

Los jugadores, completamente rotos y llorando, se abrazaban buscando un consuelo imposible. Y la grada, al ver a sus guerreros derrumbados, respondió con un segundo grito de guerra que hizo temblar los cimientos de la avenida San Sebastián: "De Miguel, te quiero".

El dolor de un vestuario

El momento de la palabra fue el más difícil. Enric Gallego, compañero de batallas y confidente en la delantera, fue el encargado de poner voz al vestuario. Caminó hacia el atril con pasos pesados, con la mirada vidriosa y el alma encogida.

"Demi, siempre serás uno de los nuestros", arrancó el delantero, con la voz quebrada. Necesitó tomar aire antes de reconocer la crudeza del momento: "Es muy difícil estar hoy aquí. Ninguno de nosotros está preparado para vivir un momento así, ni para encontrar las palabras".

Gallego miró hacia donde se agrupaban sus compañeros para reafirmar un sentimiento unánime. "Hablo en nombre de todos los compañeros cuando digo que ninguno querría estar aquí. Todavía nos cuesta asimilar que no volverás a estar con nosotros".

Enric Gallego, emocionado al hablar de Jesús de Miguel. REUTERS

El veterano atacante quiso alejar el foco del terreno de juego para centrarlo en la grandeza del hombre que habitaba detrás del dorsal. "Por encima de cualquier partido o logro deportivo", prosiguió, "lo que permanece es la persona que eras y la huella que dejas en los demás".

Con una sonrisa triste, dibujó el perfil más íntimo de su amigo: "Eres una persona muy especial, de esas que dejan huella por su calidad humana. Eres sencillo, discreto, natural, cercano".

Pero fue al dirigirse a la familia cuando Gallego se derrumbó. En la mente de todos asomaba una figura frágil y ajena a la tragedia: Carla, la hija de apenas un año de Jesús. Rompiendo a llorar de forma inconsolable, el jugador lanzó una promesa. "No estáis solos. Aquí tenéis una familia", aseguró entre lágrimas.

"Vuestro dolor es el nuestro, y queremos que sepáis que podéis contar con nosotros para todo lo que queráis".

Tratando de recomponerse, dejó un deseo para el futuro de la pequeña: "Queremos que Carla crezca sabiendo quién fue su padre, que algún día pueda mirar atrás y sentirse orgullosa de Papá. Ojalá que con el paso del tiempo, el dolor de su ausencia vaya dejando hueco a los recuerdos y sonrisas que nos regalaste".

Tras la desgarradora despedida del vestuario, fue el turno de las instituciones. Felipe Miñambres, presidente de la entidad, tomó la palabra. Su primera intención fue la de poner en valor el inmenso esfuerzo colectivo de los últimos días.

Felipe Miñambres, presidente del Tenerife, durante el homenaje a Jesús de Miguel. REUTERS

"Queremos dar las gracias a todos los asistentes al acto", comenzó diciendo. "También agradecer a todas las personas e instituciones que han estado cerca de la familia de Demi". Hizo, además, una mención especial a la organización: "Por último, agradecer a todos los trabajadores que esto sea posible en tan poco tiempo".

A continuación, Miñambres apartó el tono institucional para relatar cómo se forjó el fichaje de Jesús, revelando un detalle personal. "En segundo lugar, conozco a Demi desde años antes de llegar al Tenerife", confesó. "Cuando íbamos a ficharlo, le pregunté a mi hijo cómo era. Me dijo: 'es tímido, silencioso, pero muy buena persona'. Y así era Demi".

El presidente dibujó la bondad de un jugador atípico. "Jesús era una persona que no pedía, que siempre daba", relató, recordando cómo lograba conectar con él: "Mi llave para hablar con él era mi hijo Alberto. Desde su timidez nos costaba encontrar el hilo, pero esa era mi llave".

Finalmente, se despidió con una sentencia que resumía el sentir del tinerfeñismo: "Ya no habrá más goles, pero sí el recuerdo eterno que le tendremos todos nosotros. Descanse en paz".

El cierre institucional lo puso Rayco García, máximo accionista del club, con un discurso profundamente visceral y humano. Dejando a un lado los formalismos, su intervención fue un grito de dolor. "Sé que la familia nos está viendo, y estoy muy orgulloso de que nos estén escuchando", arrancó, visiblemente afectado.

Pancarta de Jesús de Miguel en las gradas del Heliodoro. REUTERS

"Jamás imaginé todo lo que llevamos pasando desde este lunes. No hay palabras para dar consuelo a esa familia. No hay palabras para aliviar el dolor que están sufriendo". La dureza de los últimos días asomó en sus siguientes palabras: "Ver a una madre desesperada intentando agarrarse a la vida, es lo más difícil que he visto en mi vida".

En medio de la oscuridad, García quiso iluminar a quienes han estado en primera línea sosteniendo a los más cercanos. "También dar las gracias a la doctora, que se tomó la recuperación de Demi como el mayor de los retos", destacó.

Hizo extensivo el agradecimiento a otros estamentos vitales en la tragedia: "A la psicóloga del club, que estaba viendo el partido y no dudó en ponerse a nuestro servicio a pesar de que no estaba trabajando. A su representante, que ha dado el mayor ejemplo sobre cómo hay que comportarse".

Y antes de despedirse, el máximo accionista lanzó el que seguramente sea el legado más importante de esta triste tarde en el Heliodoro; un pacto inquebrantable entre el club y la sangre de su delantero. "Nos vamos a ocupar de que Carla, cuando sea mayor, nos vamos a ocupar de decirle quién fue su padre", prometió con firmeza.

Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife, durante el homenaje a Jesús de Miguel. REUTERS

"Entre todos, vamos a apadrinar a esa niña hasta que cumpla los 18 años. No vamos a permitir que le falte de nada". La grada escuchaba en el más absoluto de los silencios, hasta que cerró su intervención: "Lo mejor que podemos hacer por Demi es cuidar su familia y su legado. Os digo de verdad que así lo vamos a hacer". La promesa resonó en cada rincón del estadio, arrancando una ovación cerrada.

El solemne tributo concluyó con un acto religioso. La homilía del Obispo Eloy Alberto Santiago trajo un mensaje de consuelo espiritual, bendiciendo la memoria de un joven que perdió la vida haciendo lo que más amaba.

Con la luz cayendo sobre Santa Cruz, la multitud comenzó a abandonar las gradas lentamente, en silencio, resistiéndose a marchar, como si quedarse en el estadio fuera una forma de retenerle un poco más.

El Heliodoro apagó sus focos, pero el eco de los aplausos se quedó a vivir para siempre en las gradas. Jesús de Miguel ya no marcará más goles, pero su recuerdo y el número 9 han quedado grabados a fuego en el corazón de un club y de una isla que jamás le olvidarán.