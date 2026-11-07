Fernando Morientes (50), sobre su infancia: "Mi padre era guardia civil. Viví 10 años en un cuartel, con educación militar"

El exdelantero del Real Madrid, Zaragoza, Valencia y la selección española, Fernando Morientes, repasó los orígenes de su trayectoria personal y deportiva.

En el espacio Bajo los Palos by Flexicar, presentado por Iker Casillas, el exjugador analizó cómo la disciplina castrense de su hogar y el entorno rural en el que creció moldearon su carácter y sus primeros pasos futbolísticos.

Aunque su familia es extremeña, la profesión de su progenitor provocó continuos traslados en su niñez. "Mi padre era guardia civil y estaba en un pueblo cerca de Cilleros que se llamaba Aceuche y ahí es donde yo nací. A los 5 años de vida a mi padre lo destinaron a Toledo, a un pueblo de Toledo, Sonseca, y ahí empezó un poco mi vida personal y mi vida futbolística", rememoró el exfutbolista.

Ese traslado supuso la mudanza de la familia a un cuartel, experiencia que dejó una impronta imborrable en su conducta profesional. Morientes no duda en señalar el origen de sus valores:

"Yo me iría, para entender al yo del presente, a un cuartel de la Guardia Civil, al de Sonseca, para entender lo que se vive en esos años de aprendizaje y lo que yo viví en un cuartel de la Guardia Civil en esa educación militarizada. Ese llegar a la hora siempre a tiempo... 10 años viviendo en un cuartel de la Guardia Civil han hecho mucho de lo que soy hoy en día".

En Sonseca dio sus primeras patadas al balón junto a niños mayores que él. "Yo con 8 años empecé a jugar con los amigos en el cole. Jugaba en el equipo con mi hermano, mi hermano tiene 2 años más que yo, entonces yo jugaba normalmente con chicos mayores que yo", explicó sobre sus inicios.

Empezó actuando como carrilero zurdo y adelantó paulatinamente su posición hasta situarse de nueve.

Fernando Morientes, en una retransmisión de LaLiga. Europa Press

A pesar de sus cualidades, sus padres priorizaban los estudios frente al deporte. "Mi padre y mi madre lo que querían es que estudiase, o sea tenían claro que tenía que estudiar. Mi padre estaba trabajando y no quería saber nada de fútbol. mis padres no lo veían tampoco muy claro aquello de irme a Albacete allí a probar suerte", confesó al recordar la desconfianza familiar cuando surgió la opción de hacer las pruebas en Albacete con 15 años.

Entre sus vivencias infantiles, rescató además una curiosa anécdota sobre cómo terminó luciendo la elástica azulgrana de niño en una casa madridista.

Al ir a comprar camisetas deportivas, su padre pidió variedad: "Mi hermano mayor, José Alberto: 'Yo la del Madrid'. Y me dice: '¿Y tú?'. Digo: 'Yo la del Madrid también'. Dice: 'No, no, no, ¿cómo vais a comprar cada uno...?' Pues la del Barça... el número cinco de Migueli".

Esa estricta formación en el cuartel ayudó al ariete a forjar una carrera de leyenda con tres Copas de Europa.