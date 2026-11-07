Fermín López (23): "Soy un privilegiado, trabajo jugando a fútbol. Mis padres tuvieron una vida un poco más difícil"

La historia de Fermín López es la de un futbolista que nunca dejó de creer, incluso cuando el camino hacia la élite parecía demasiado largo.

A los 13 años abandonó El Campillo, el pequeño municipio de Huelva donde creció junto a su familia, para instalarse en Barcelona y comenzar una nueva etapa en La Masia. Un cambio que marcaría su vida y que le obligaría a madurar mucho antes de lo habitual.

Antes de vestir la camiseta azulgrana, Fermín dio sus primeros pasos en el fútbol en su localidad natal. Posteriormente, pasó por las categorías inferiores del Recreativo de Huelva y del Real Betis, dos etapas que contribuyeron a su formación.

En 2016 llegó al Juvenil A del Barça, donde comenzó a demostrar su potencial y a construir una trayectoria que terminaría superando todas las expectativas.

Lejos de responder al perfil de los jóvenes talentos que irrumpen de manera inmediata en el fútbol profesional, el centrocampista andaluz tuvo que recorrer un camino mucho más pausado. Su progresión no fue lineal, pero cada etapa le permitió adquirir experiencia y fortalecer su carácter.

Fermín López, celebrando el gol del 1-2 contra el Galatasaray. Europa Press

En La Masia, Fermín aprendió pronto que alcanzar el primer equipo no sería una tarea sencilla. Desde sus primeros años en la cantera, hubo una recomendación que escuchó en numerosas ocasiones: "Hay que tener paciencia".

Jordi Roura transmitía ese mensaje tanto al futbolista como a su entorno y a los técnicos que ya intuían las cualidades del joven centrocampista.

El Barça sabía que debía apostar por su desarrollo sin precipitar los acontecimientos. La confianza de los responsables de la cantera y la perseverancia del propio jugador terminaron siendo determinantes para que aquella apuesta a largo plazo se convirtiera en una realidad.

La cesión al Linares Deportivo fue uno de los momentos clave de su carrera. Fermín aceptó el desafío de competir lejos de Barcelona y aprovechó la oportunidad para firmar una temporada sobresaliente.

Bajo las órdenes de Alberto González, se convirtió en un futbolista indiscutible y terminó como máximo goleador de su equipo, con 12 tantos, además de sumar cuatro asistencias.

Su rendimiento generó dudas sobre cuál debía ser su siguiente paso, pero el regreso al Barça coincidió con la llegada de una oportunidad que cambiaría su futuro. Xavi Hernández decidió incorporarlo a la dinámica del primer equipo y darle protagonismo durante la temporada.

El 29 de julio de 2023, Fermín se presentó ante el gran público en un Clásico frente al Real Madrid. Su espectacular gol con la zurda quedó grabado en la memoria de los aficionados y supuso una primera demostración de lo que estaba por venir.

Lo que inicialmente parecía una alternativa para determinados momentos de los partidos terminó convirtiéndose en una pieza fundamental del equipo. Fermín respondió a la confianza de Xavi con un crecimiento futbolístico extraordinario.

Desde entonces, su evolución ha continuado. El centrocampista ha sumado títulos de Liga con el Barça y ha alcanzado grandes éxitos con la selección española, entre ellos los campeonatos de Europa y del mundo, además del oro olímpico. Una colección de logros que refleja la dimensión de su progresión.

Sin embargo, su trayectoria también ha estado marcada por momentos difíciles. Después de dos temporadas destacadas con Hansi Flick, el Mundial se convirtió en un golpe inesperado.

Un accidente en el que se golpeó el pie le impidió participar en la gran cita internacional, una ausencia especialmente dolorosa para el futbolista.

La lesión exigió un importante esfuerzo psicológico y un proceso de recuperación lento, acompañado de un seguimiento médico constante. Pese a las dificultades, Fermín ha vuelto a mostrar su talento y ha comenzado la temporada con buenas sensaciones.

La familia, su punto de apoyo

Más allá de los títulos y del reconocimiento deportivo, Fermín encuentra en su familia el equilibrio que necesita para rendir sobre el terreno de juego. Sus padres, su hermano y su abuela han desempeñado un papel esencial en su crecimiento personal y profesional.

En una entrevista concedida al Diari Ara, el futbolista repasó algunos de los momentos más importantes de su vida y explicó hasta qué punto el apoyo de los suyos ha sido determinante para llegar hasta donde está.

"Mi hermano es una persona muy importante en mi vida y guardo una foto. Mi abuela también, muchos la conoceréis. Es muy importante en mi vida, como mis padres. Me han acompañado en mi trayectoria, más mi padre, que se comía más los viajes, me acompañaba en los entrenamientos. Me apoyan, mi madre y mi abuela también. Es una persona que me ha ayudado mucho cuando estaba solo en la Masía, me ha dado muchos consejos, de que no me faltara de nada. Sin los valores que me han inculcado, no sería la persona que soy ahora ni el futbolista que soy".

El jugador también es consciente de las oportunidades que ha tenido y de los sacrificios que hicieron sus padres para que pudiera cumplir su sueño. Una realidad que le ha permitido valorar todavía más el esfuerzo y la humildad que le transmitieron desde pequeño.

"Soy un privilegiado. Trabajo jugando a fútbol, que es lo que más me gusta. Ellos tuvieron una vida un poco más difícil, pero creo que me han inculcado valores como el esfuerzo y la humildad. Los intento poner en práctica cada día", explica en el Diari Ara.

Su infancia en El Campillo ocupa un lugar especial en sus recuerdos. Aunque la marcha a Barcelona con apenas 13 años supuso un cambio importante, Fermín guarda un recuerdo positivo de aquella etapa y de los años que pasó en La Masia.

"Mi infancia ha sido muy buena, he sido muy feliz de pequeño", explica mientras sostiene uno de sus juguetes favoritos, un 'Buddy'.

"El tiempo que viví en mi casa en Huelva, era un niño muy alegre y con 13 años tuve que mudarme a Barcelona. Fue un poco más duro, pero la verdad que siempre he sido muy feliz en La Masía. Vengo de una familia humilde, de un pueblo pequeño y trabajador, esos valores que me inculcaron de pequeño me han ayudado mucho a conseguir todo lo que estoy consiguiendo y a ser la persona que soy hoy en día", explica.

Durante la conversación, Fermín también enseña una de las piezas más especiales que conserva de su pasado: la camiseta de uno de sus primeros equipos en El Campillo. Una equipación firmada por sus antiguos compañeros y por los amigos con los que compartió sus primeros años en el fútbol.

"Siempre me apoyan. El fútbol es un deporte colectivo y todos esos valores desde pequeño los tengo muy inculcados y son esenciales para llegar lejos".

El mismo Fermín de siempre

Pese a haberse convertido en uno de los nombres propios del Barça y en un futbolista reconocido internacionalmente, Fermín mantiene intacta su esencia. Sigue ligado a sus raíces y continúa esforzándose por integrarse en la cultura catalana, también a través del idioma.

El aprendizaje del catalán comenzó como una necesidad durante sus primeros años en Barcelona, pero con el tiempo se convirtió en una forma de mostrar respeto hacia la sociedad que lo acogió.

"Es que al principio de estar aquí, tuve que aprenderla porque si no en clase no entendía nada. Pero después, es una lengua que siempre me ha gustado hablar y creo que también es una manera de integrarme a la cultura catalana y de mostrar respeto hacia los catalanes", cerraba.

La historia de Fermín López demuestra que el talento necesita tiempo, confianza y una base sólida para alcanzar su máximo potencial. Desde las calles de El Campillo hasta los grandes escenarios del fútbol internacional, el centrocampista ha construido su carrera sin olvidar de dónde viene ni quiénes estuvieron a su lado cuando todavía era un niño que soñaba con triunfar en el Barça.