Pedri, 23 años, sobre su infancia: "Yo estaba en la barra sirviendo bebidas, ese era mi trabajo en el bar"

Pedri es uno de esos futbolistas que, pese a haberse convertido en una estrella mundial, conserva la sencillez que siempre le ha caracterizado. Desde su llegada al Barça en 2020, ha demostrado un talento, una visión de juego y una tranquilidad impropia de alguien que apenas tiene 23 años.

El jugador de Tegueste vive uno de los mejores momentos de su carrera en Barcelona, el club que confió en él cuando todavía era un adolescente de apenas 16 años.

Desde entonces, se ha convertido en una pieza imprescindible para los distintos entrenadores que han pasado por el banquillo azulgrana, desde Xavi Hernández hasta Hansi Flick.

Además, el centro del campo del Barça cuenta esta temporada con una profundidad de plantilla que permite afrontar con garantías un calendario exigente. La llegada de Rodri refuerza una medular en la que también figuran nombres como Bernal, Gavi y Frenkie de Jong, aportando calidad, alternativas y competencia interna.

Pedri llegó al FC Barcelona el 2 de septiembre de 2019, procedente de la UD Las Palmas. Aunque inicialmente permaneció cedido en el conjunto canario, regresó a la disciplina azulgrana en 2020 para comenzar su etapa en el primer equipo.

Pedri, presionado por Joao Neves. Reuters

La operación se cerró inicialmente por cinco millones de euros, aunque el coste final del traspaso terminó situándose entre los 20 y los 25 millones, debido a las distintas variables incluidas en el acuerdo.

Desde entonces, el futbolista ha ido construyendo una trayectoria que le sitúa entre los grandes nombres de la historia reciente del club. Su rendimiento, su influencia en el juego y sus éxitos con la selección española le han consolidado como uno de los centrocampistas más destacados del fútbol internacional.

Pero detrás de todo ese éxito existe una historia familiar marcada por el barcelonismo y el esfuerzo. Fernando González, padre del futbolista, explicó hace años cómo vivieron en casa la noticia del fichaje de su hijo por el Barça.

Su padre, presidente de la Peña Barcelonista de Tenerife Tegueste, fundada por su abuelo, siempre ha sido un apasionado del conjunto azulgrana. Por eso, la llegada de Pedri al club catalán supuso un acontecimiento inolvidable para toda la familia.

"Para nosotros fue un sueño hecho realidad. Si nos hubiera tocado la Primitiva, no hubiera sido tan importante como que Pedri haya fichado por el FC Barcelona", explicó su padre.

Antes de convertirse en una estrella del fútbol, Pedri creció entre las mesas de un negocio familiar que marcó profundamente su infancia: la Tasca Fernando.

El establecimiento, regentado por su abuelo, era uno de los puntos de encuentro más reconocidos de la afición barcelonista en Canarias. Un restaurante tradicional, con una decoración completamente de madera y las paredes repletas de fotografías familiares y recuerdos del FC Barcelona.

El propio futbolista recordó aquellos años en una publicación de The Players' Tribune, donde explicó cómo transcurría su infancia en el local.

"Yo crecí corriendo entre las mesas. Mi abuela no soportaba que mi hermano y yo jugáramos la final del Mundial mientras ella iba llevando la comida a las mesas, así que siempre nos mandaba abajo, a la "sala VIP".

Era como un pequeño sótano debajo del restaurante, donde guardaban el vino y las cajas. Pasé buena parte de mi infancia allí abajo, chutando la pelota contra la pared.

"Yo estaba en la barra sirviendo bebidas. Ese era mi trabajo. Mi padre venía con prisa y me iba cantando los pedidos que yo tenía que servir", escribe el jugador.

La Tasca Fernando cerró sus puertas en julio de 2025, después de convertirse en uno de los establecimientos más emblemáticos de Santa Cruz de Tenerife.

Su fama estaba ligada a la cocina casera tradicional canaria y a platos tan reconocidos como las patatas, el bubango y la cebolla rellenos, las croquetas o el puchero canario que se servía los viernes.

Entre los recuerdos más especiales del centrocampista azulgrana destaca una experiencia que vivió junto a su padre cuando todavía era un niño. Fernando González decidió llevarlo a trabajar al restaurante familiar para que comprendiera el esfuerzo que suponía mantener el negocio.

Pedri tuvo que ponerse detrás de la barra y atender las peticiones de los clientes. Los pedidos se acumulaban y apenas tenía tiempo para terminar uno antes de que llegara el siguiente.

"Dame dos Coca-Colas, una Fanta y tres cervezas", le pedían los clientes. Cuando todavía estaba preparando las bebidas, su padre volvía a reclamarle más trabajo.

"Dame dos vasos de vino, una Fanta y tres Coca-Colas. ¡Rápido!", recordaba el futbolista en su relato para The Players' Tribune.

La jornada terminó convirtiéndose en una auténtica prueba de resistencia para el joven Pedri, que no estaba acostumbrado a semejante ritmo de trabajo. "Me daba vueltas la cabeza y me dolían las piernas", recuerda.

El cansancio terminó haciendo mella en él y, en un momento de la noche, decidió preguntarle a su padre cuándo podría descansar. "Papá, ¿cuándo es el descanso?"

La respuesta de Fernando fue contundente y le permitió entender que el trabajo en el restaurante no tenía nada que ver con lo que estaba acostumbrado a vivir en un campo de fútbol. "¿Descanso? ¿Qué descanso? Esto no es como el fútbol".

Al finalizar la jornada, Pedri estaba completamente agotado. Su padre quiso conocer su opinión sobre aquella experiencia y el futbolista no dudó en reconocer el esfuerzo que suponía sacar adelante el negocio familiar. "Os tengo mucho respeto a ti y a Pepe. Estoy destrozado".

Una anécdota que refleja el lado más desconocido de Pedri y que ayuda a comprender la importancia que siempre ha concedido a sus raíces. Más allá de los títulos, los reconocimientos y su condición de estrella del FC Barcelona, el canario nunca ha olvidado las enseñanzas que recibió durante su infancia en la Tasca Fernando.