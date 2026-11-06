Paul Pogba (33), sobre sus propiedades: "No me asusta invertir y vivir con poco porque no vengo de una familia rica"

Paul Pogba ha sido durante años uno de los nombres más mediáticos del fútbol mundial. Sus llamativas excentricidades, los millonarios traspasos que ha protagonizado y su sanción por dopaje han mantenido al francés en el centro de la actualidad.

Sin embargo, más allá de su trayectoria deportiva, el centrocampista también ha mostrado un especial interés por preparar su vida una vez abandone el fútbol profesional.

Una preocupación que ha cobrado todavía más importancia tras su salida del AS Monaco, aunque en las últimas semanas también han surgido informaciones sobre una posible aventura en la MLS estadounidense.

En una entrevista concedida a Bloomberg Línea, el futbolista ha hablado abiertamente sobre la importancia de la educación financiera y la necesidad de prepararse para gestionar el patrimonio acumulado durante su carrera.

"Entrenamos todos los días para dar un pase y disparar. También debería haber formación sobre cómo gestionar nuestro dinero", explicó el francés, que tiene muy claro cuál es su objetivo de cara al futuro: "invertir en mí mismo".

Paul Pogba calienta antes de un partido EUROPA PRESS

Pogba también reconoció que su perspectiva sobre el dinero ha cambiado con el paso de los años y que no teme perder su fortuna, recordando sus orígenes: "no tengo miedo de quedarme sin dinero, porque antes no tenía dinero".

Sus palabras reflejan una apuesta por seguir adquiriendo conocimientos en materia económica y financiera, aprovechando los ingresos que ha obtenido durante su etapa como futbolista de élite.

Sus contratos con clubes como el Manchester United y la Juventus de Turín le han permitido construir un importante patrimonio, que ahora busca gestionar de manera inteligente.

El galo también dejó una reflexión sobre el esfuerzo y la mentalidad necesarios para prosperar económicamente. "Para ganar dinero hay que trabajar duro", afirmó durante la conversación, antes de ofrecer una recomendación para quienes buscan mejorar su situación financiera: "no tengas miedo de invertir y simplemente vive con una cantidad más limitada".

Las declaraciones del centrocampista evidencian que su preparación para el futuro va mucho más allá de su carrera deportiva. El francés lleva tiempo trabajando en una faceta empresarial que pretende desarrollar cuando llegue el momento de colgar las botas.

Entre sus posibles proyectos también aparece la opción de invertir en el mundo del fútbol, siguiendo los pasos de otras grandes figuras del deporte como Leo Messi, Kylian Mbappé o Cristiano Ronaldo, que han explorado distintas fórmulas para mantener su vinculación con este negocio.

No obstante, Pogba considera que todavía no ha llegado el momento de dar ese paso. Preguntado por la posibilidad de convertirse en inversor o propietario de una entidad futbolística, el francés fue claro sobre su situación económica actual.

"No creo que tenga suficiente dinero para eso. Todavía no", respondió.

Una declaración que no cierra la puerta a un futuro desembarco en la gestión de un club, sino que deja entrever que se trata de una posibilidad que contempla a medio o largo plazo.

El fútbol francés podría ser uno de los escenarios en los que Pogba decida desarrollar esa nueva faceta, una vez que su etapa como jugador profesional llegue a su fin.