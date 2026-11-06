Marcos Llorente (31), sobre las elecciones: "Ya no podemos ni exigir responsabilidades políticas sin que te etiqueten de un lado o de otro"

El accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) ha sacudido el panorama político español y ha generado un intenso debate público. La tragedia también ha provocado la reacción de diversas figuras del deporte, entre ellas varios futbolistas que han reclamado explicaciones a los responsables de la gestión ferroviaria.

Uno de los más contundentes ha sido Marcos Llorente. El centrocampista del Atlético de Madrid ha utilizado sus redes sociales para dirigirse al ya exministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al que ha pedido que se concentre en sus obligaciones institucionales y deje de lado su actividad política en Twitter.

"Lo mínimo que se le puede exigir a un ministro es responsabilidad", escribió el futbolista en una publicación difundida a través de sus historias de Instagram, en la que trasladó su malestar por la gestión de la crisis.

Las declaraciones de Llorente no han pasado desapercibidas y han generado numerosas reacciones. Algunos usuarios han cuestionado sus palabras, aunque el jugador ha respondido a las críticas defendiendo que su postura no responde a ninguna orientación política, sino a una exigencia de sentido común.

"¿Politizar? ¿De verdad estamos tan enfermos con la política que ya no podemos ni exigir responsabilidades sin que nos etiqueten de un lado o de otro?", ha manifestado el madrileño.

Marcos Llorente, en el calentamiento previo al partido contra la Real Sociedad. Europa Press

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, Llorente llegó a debutar con el primer equipo blanco y permaneció en él entre 2017 y 2019. Tras no entrar en los planes de Zinedine Zidane, puso rumbo al Atlético de Madrid, donde se ha consolidado como una de las piezas importantes de la plantilla.

El futbolista rojiblanco ha rechazado que sus críticas formen parte de una estrategia para instrumentalizar políticamente el accidente ferroviario, que ha vuelto a poner en cuestión la seguridad del sistema ferroviario español.

Se trata del segundo siniestro mortal de estas características registrado en 2026, después del ocurrido en enero en Adamuz (Córdoba).

"Os pasáis el día peleándoos por políticos que ni os conocen, defendiendo lo indefendible simplemente porque lleva vuestro color político", ha añadido Llorente, que cumplirá 32 años en enero.

El jugador ha mostrado su cansancio ante la polarización política y ha lamentado que las disputas entre partidos estén desplazando cuestiones que considera prioritarias, como la seguridad de los ciudadanos y la exigencia de responsabilidades a los cargos públicos.

En otro mensaje publicado en sus redes sociales, el centrocampista ha insistido en que reclamar explicaciones a los representantes políticos debería ser un derecho de cualquier ciudadano, con independencia de su ideología.

“Cuando hablamos de más de 100 muertos en menos de nueve meses, lo mínimo que podemos exigir es que las cosas se hagan bien”, ha expresado.

Óscar Puente dimite

La presión política y social derivada del accidente ferroviario ha terminado desembocando en la salida de Óscar Puente del Ministerio de Transportes. El socialista ha presentado su dimisión en un contexto marcado también por la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La decisión llega después de que el exministro defendiera meses atrás que "el tren vive el mejor momento de su historia", unas declaraciones que han vuelto a cobrar relevancia tras los últimos acontecimientos.

Puente justificó su renuncia apelando a la responsabilidad política y a la necesidad de preservar la confianza en las instituciones.

"Es una decisión de dignidad política y como tal hay que verla. Es buena para el país y es buena para la democracia", afirmó durante su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

La dimisión se produce después de que la mayoría de las formaciones políticas, con la excepción de Bildu, reclamaran previamente su salida del Ejecutivo.