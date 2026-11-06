Luis de la Fuente atiende a los medios en la previa del partido ante Inglaterra. Reuters

Luis de la Fuente: "La final del Mundial 2030 debería ser en España, pero mi deber es hacer el mejor equipo para ganar"

Luis de la Fuente compareció ante los medios de comunicación después de anunciar la lista de convocados para los partidos de la Nations League frente a la República Checa e Inglaterra.

El seleccionador español habló de las nuevas caras, resaltando la llegada de Álvaro Valles por una posible baja de David Raya por problemas familiares.

De la Fuente reclamó una vez más la final del Mundial para España, pero apuntó que su deber es hacer "el mejor equipo posible para volver a ser campeón del Mundo".

🎙️ "Quiero transmitir mi dolor y mi pésame a todas las familias de las víctimas de la tragedia de Urda". ➡️ "Y también dar mi pésame a los familiares y compañeros de Jesús de Miguel. Descanse en paz". 🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional. #VamosEspaña | #NationsLeague https://t.co/LXZVUUuoD3 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 6, 2026

Sobre las ausencias hizo referencia a la gran competitividad que se vive en la Selección e hizo un llamamiento a los no seleccionados para seguir trabajando igual de fuerte y no bajar los brazos.

Jugar este fin de semana

"Mi opinión es que la RFEF guardó un bonito duelo y luto durante tres días. Yo que soy futbolista que cuando no esté me recuerde la gente en un campo de fútbol. Entiendo que cada uno tiene mucho dolor. Yo solo transmito lo que me gustaría vivir. Reconocimiento y homenaje en el terreno de juego".

Álvaro Valles

"Está haciendo un grandísimo trabajo. Creemos que es el momento para verle. La fórmula de los cuatro porteros: David Raya tiene asuntos personales y no sabemos si estará disponible. Le llevamos siguiendo desde que está en Las Palmas, sobre todo Miguel Ángel España. Está viviendo un gran momento y se suma a la familia de este equipo".

Balón de Oro

"Para mí el Balón de Oro representa felicidad. Me consideraba premiado por estar entre los nominados. Estoy muy agradecido por mi cuerpo técnico y estoy feliz. Todo lo demás es muy personal, cada uno interpreta el deporte a su manera".

Marc Roca y Zubimendi

"Para mí tenemos a los mejores mediocentros defensivos del mundo, Zubimendi y Rodri. Podemos incorporar a grandes futbolistas también como Marc Roca. Ha sido campeón de Europa Sub-21 y se lo ha ganado por sus méritos y rendimiento".

Partido contra Inglaterra

"Me imagino que va a ser un partido de un ambiente excepcional. El ambiente es ideal y la afición extraordinaria. El día que se presentó la Copa del Mundo aquí y recuerdo a la gente volcada con sus jugadores y la Selección. Es una final de un campeonato de Europa, pero antes hay que hacer un buen trabajo con República Checa".

🎙️ "Me imagino un día en el Metropolitano con un ambiente excepcional. El escenario es perfecto y el partido podría ser la final de un Europeo o un Mundial". ➡️ "Sabemos que la afición estará volcada con la @SEFutbol". 🗣️ Luis de la Fuente. #VamosEspaña | #NationsLeague https://t.co/T4vUXHSL7u — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 6, 2026

Gestión de minutos

"En todos los partidos que jugamos pensamos en la carga de minutos y esfuerzos. Pero la marcha del fútbol a veces te lleva por otro lado, debido a las circunstancias. Siendo conscientes de que la exigencia aquí es máxima".

Gavi

"Los que entran aquí tienen que hacer muchos méritos, eso es bueno para todos. Gavi tiene que seguir siendo él. Sabe que tiene que seguir mejorando como todos para volver a la Selección".

Declaraciones Feijóo

"En mi opinión la final del Mundial 2030 se debería jugar en España. Pero mi ocupación es hacer el mejor equipo para volver a ganarlo".

Futbolistas que merecen más

"Hablo con ellos con cierta frecuencia. Les digo que sigan trabajando. Veo la parte positiva de estos aspectos, este jugador Martín, va a venir super fresco. Me encantaría que jugara más, pero la realidad es la que es".

Barrenetxea

"Nuestro planteamiento es que Ander ha estado mucho tiempo con nosotros, desde las categorías inferiores hasta ahora. Está rindiendo muy bien, tiene recorrido y futuro. Es polivalente, puede jugar en ambas bandas".

Mano derecha e izquierda

"No es que haya un porcentaje mayor o menor. Pienso que dentro de la convivencia hay que encontrar un equilibrio. No puedes emplear argumentos inexplicables porque creer que eres el jefe. Yo no soy el jefe, yo solo trato de sacar el máximo rendimiento junto a mi cuerpo técnico, Habrá otros modelos, pero el nuestro funciona y muy bien".

Evolución Jacobo Ramón

"El Como es de los mejores equipos que juega en Europa. Tiene paralelismo con nuestro estilo. Jesús Rodríguez ya estuvo en el pasado en la Selección. Lo está haciendo muy bien Jacobo".

"En el fútbol español somos unos privilegiados y muchas veces no lo valoramos. Se está trabajando muy bien. Estos futbolistas interpretan muy bien el juego, los jugadores españoles somos los mejores del mundo en muchos aspectos".