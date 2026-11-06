El juego se detiene en el Pizjuán en el minuto 9 en memoria de Jesús de Miguel durante el partido entre el Sevilla y Alavés

Sevilla

Alavés

El Ramón Sánchez-Pizjuán ha sido el primero de los estadios del fútbol español en el que se ha rendido un sentido homenaje a Jesús de Miguel.

Con el mensaje "Siempre en nuestro recuerdo" acompañado del dorsal 9 y el nombre del jugador, los 22 futbolistas del Sevilla, del Alavés y el equipo arbitral formaron un semicírculo haciendo una ofrenda floral.

Situados en la zona del campo donde el madrileño sufrió el lunes el grave golpe que acabaría con su vida en la mañana del martes, se guardó un respetuoso minuto de silencio.

⚪️🔴 | Gran homenaje a Jesús de Miguel en el Ramon Sánchez Pizjuan. 🇪🇸🖤 9️⃣ Los futbolistas de ambos equipos portan camisetas con el número 9 y con el nombre de De Miguel 💐 También había un ramo de flores en la zona del campo donde sufrió el choque 🏟️ Sevilla - Alavés https://t.co/cEdMDRTFXd — Laliga News (@laligaa_neews) November 6, 2026

Con semblantes profundos de tristeza -a Luis García Plaza se le vio visiblemente emocionado-, aficionados, jugadores, cuerpos técnicos y colegiados rindieron homenaje a Jesús de Miguel, que estuvo muy presente en la cabeza y en el corazón de los presentes en el estadio.

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