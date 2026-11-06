Jesús Owono se plantea dejar el fútbol tras el fallecimiento de Jesús de Miguel: destrozado, recibe ayuda psicológica

La muerte de Jesús de Miguel ha sumido a Jesús Owono en una profunda crisis emocional. El portero del Andorra atraviesa uno de los episodios más dolorosos de su vida, condicionado por la tristeza, el sentimiento de culpa y la dificultad para asumir una tragedia que ha cambiado su realidad.

Su estado anímico es tan delicado que, según Ana Maye, coordinadora general de la selección absoluta masculina de Guinea Ecuatorial y una de las personas más cercanas al futbolista desde que tenía 14 años, el portero se ha planteado incluso dejar el fútbol.

El club andorrano ha puesto en marcha un dispositivo de apoyo psicológico para ayudarle a afrontar las consecuencias de lo sucedido. Profesionales especializados trabajan con Owono para que pueda gestionar el impacto emocional de la tragedia y comprender que se trató de un accidente.

Entre las herramientas utilizadas también figuran testimonios audiovisuales de otros deportistas que han tenido que superar experiencias traumáticas, con la intención de facilitar su recuperación y devolverle progresivamente la confianza.

Sin embargo, el proceso está siendo especialmente complicado. La muerte de Jesús de Miguel no solo ha dejado una profunda tristeza en el portero, sino también en todas las personas que el madrileño deja atrás.

"Por mucho que se lo digan, le apena muchísimo. Está muy afectado, sobre todo por el niño de un año y medio que tenía Jesús Miguel y por su viuda. No sabe cómo gestionar todo esto", explica Maye.

Objeto de críticas

El dolor del portero se extiende también a su entorno más cercano. Uno de los aspectos que más inquietud genera es la situación de su hermano menor, que juega al fútbol en el País Vasco y que, según denuncia Maye, está siendo objeto de hostigamiento.

La tragedia ha provocado que el joven tenga que soportar insultos y acusaciones que nada tienen que ver con su responsabilidad personal. Una situación que también está afectando a la hermana de Owono, estudiante en la Universidad de Valencia.

"Al hermano de Jesús lo están llamando asesino. Le increpan en su equipo y hasta algunos padres le insultan. Es muy duro. Su hermana, que estudia en la Universidad de Valencia, también está sufriendo por lo que está pasando. No se lo merecen", denuncia.

La situación resulta especialmente dolorosa para un futbolista que siempre ha encontrado en la fe uno de sus principales puntos de apoyo. Owono es una persona profundamente religiosa y mantiene una relación muy estrecha con la Biblia, una referencia que ha marcado su manera de entender la vida.

Maye confía en que esa dimensión espiritual pueda ayudarle a superar el sentimiento de culpa que le acompaña desde el fallecimiento de De Miguel.

"Cree mucho en la Biblia. Ojalá pudiera entender que no tiene que cargar con esa culpa... Nadie sale a un campo pensando que va a matar a otro jugador", relata.

La tragedia también ha alterado por completo la vida de los familiares del guardameta. Su madre se ha trasladado hasta Andorra para permanecer a su lado, mientras que el resto de sus familiares continúa en el País Vasco.

A la angustia por lo sucedido se suma ahora la presencia de periodistas a las puertas de la vivienda familiar, una situación que, según Maye, está agravando el sufrimiento de todos ellos.

La coordinadora de Guinea Ecuatorial recuerda que ambas familias están atravesando un proceso de duelo, aunque desde perspectivas diferentes.

La pérdida de Jesús de Miguel ha dejado un vacío irreparable entre sus seres queridos, mientras que los familiares de Owono también deben afrontar las consecuencias emocionales de una tragedia que les acompañará durante toda su vida.

"Ellos también están viviendo un duelo, aunque de otra manera. La familia del fallecido ha perdido a un ser muy querido y eso les pesa muchísimo. Van a tener que convivir con lo ocurrido toda la vida. Pero a la familia de Jesús también les ha cambiado la vida para siempre y no se merecen que les estén destrozando de esta manera", apunta Maye.

Jesús Owono, en un partido con el FC Andorra. FC Andorra

La educación recibida por Owono y sus hermanos ha estado siempre basada en el respeto, la humildad y la convivencia. Su madre, según explica Maye, ha procurado transmitirles valores que van más allá de cualquier diferencia cultural, racial o religiosa.

"Les ha enseñado que lo importante es la humanidad, que es lo que mueve montañas", explica. Ante la delicada situación que atraviesa el guardameta, Maye ha hecho un llamamiento para que se respete la intimidad de la familia.

"Que respeten su privacidad. Tienen otros dos hijos pequeños y un marido en casa. También están sufriendo. Jesús necesita tiempo, ayuda y tranquilidad para poder asimilar lo que ha pasado".

El objetivo ahora es que pueda comprender que lo ocurrido fue una tragedia accidental, desprenderse progresivamente de una culpa que no le corresponde y encontrar, con el tiempo, la fuerza necesaria para volver a disfrutar del fútbol.