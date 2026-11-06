Jacobo Ramón, Barrios, Valles, Barrenetxea y Marc Roca, novedades en la lista de España para los partidos de la Nations

Luis de la Fuente ofreció este viernes la convocatoria de la selección española para los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Nations League frente a República Checa e Inglaterra.

Una lista continuista respecto a los hombres que se proclamaron campeones del mundo hace cuatro meses, pero con varios matices fruto de las bajas por lesión y la irrupción de varios futbolistas.

Concretamente, De la Fuente ha llamado hasta a cinco caras nuevas respecto a las últimas convocatorias fruto de las bajas de Rodri Hernández, Eric García, Dani Olmo y la caída de la lista de Víctor Muñoz: Álvaro Valles, Jacobo Ramón, Pablo Barrios, Marc Roca y Ander Barrenetxea.

El fútbol tiene que unirnos hoy más que nunca. Compartimos el dolor de las familias de las víctimas de Urda y lloramos la irreparable pérdida de Jesús de Miguel. Esta es la lista para homenajearos donde mejor sabemos: en el terreno de juego. #VamosEspaña | #NationsLeague https://t.co/fikCshzDH4 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 6, 2026

Valles y Marc Roca reciben el premio a un inicio de temporada sobresaliente con el Betis. El guardameta andaluz está siendo el mejor portero de La Liga, dejando exhibiciones prácticamente en cada partido. De hecho entra en una convocatoria con cuatro porteros.

Otra de las grandes novedades es Jacobo Ramón. El central español está siendo el mariscal de la defensa del Como y se ha ganado a pulso entrar en la Selección. Un futbolista que podría regresar al Real Madrid este próximo verano.

Quienes vuelven tras perderse el Mundial y ser dos piezas habituales en los últimos años son Barrios y Barrenetxea. Ambos han tenido problemas físicos, pero están recuperando su nivel desde octubre.

Pablo Barrios, durante un partido con la selección española. EFE

De la Fuente gana una pieza de calidad en el centro del campo y recupera a un extremo con desborde capaz de jugar en las dos bandas.

España se presentará con un bloque muy sólido para intentar certificar su clasificación a la siguiente fase de la Nations League. Algo que, si no hay sorpresas, se jugará frente a Inglaterra el domingo 15.

La Selección acude a este último parón de 2026 inmerso en una racha sin precedentes en el fútbol internacional. Son 42 partidos seguidos sin perder, no lo hace desde el amistoso del pasado 22 de marzo de 2024 frente a Colombia.