Delegados de la FIFA visitaron este jueves San Mamés junto a representantes de la RFEF. RFEF

La FIFA, sin Infantino, inicia su gira por el Mundial 2030: España se juega su imagen y la final frente a Marruecos

La FIFA ha iniciado su nueva gira de inspecciones por España en un momento especialmente delicado para la organización del Mundial 2030.

La convocatoria electoral, las tensiones con Marruecos por Ceuta y la crisis ferroviaria que ha desembocado en la dimisión de Óscar Puente acompañan el examen de las ciudades candidatas.

En juego están las sedes, la credibilidad organizativa del país y la defensa de su aspiración a albergar la final frente a la ofensiva marroquí.

La delegación comenzó el miércoles en San Sebastián y continuó este jueves en Bilbao, sin Gianni Infantino.

El presidente de la FIFA tenía previsto viajar a España durante el otoño, pero la convocatoria de las elecciones del 29 de noviembre alteró aquella agenda. Los especialistas mantienen su recorrido mientras la interlocución política queda condicionada por las urnas.

El examen llega, además, con posiciones enfrentadas dentro de España. Como informó EL ESPAÑOL, fuentes del PP confirmaron la posición del partido: si Alberto Núñez Feijóo propondrá abandonar la organización si llega a la Presidencia del Gobierno y la FIFA adjudica la final a Marruecos.

Así lo confirmó horas después en unas declaraciones a El Chiringuito. "España ha de organizar la final de la Copa del mundo. Y si no lo organiza, en mi opinión, España no debería participar en la organización el Mundial", apuntó el líder del PP.

"La final debe ser donde es lo justo, lo oportuno e indiscutible: en España. Primero porque es capaz de organizar cualquier evento deportivo con éxito; segundo porque España y Portugal fueron las sedes de la organización y luego se invitó a Marruecos. Tercero porque España es la campeona del mundo en el último Mundial masculino y femenino".

Un examen no solo de estadios

Esta segunda ronda de visitas debe comprobar qué ciudades reúnen las condiciones exigidas para organizar el campeonato. La inspección no se limita al aforo, los vestuarios o el césped: abarca alojamiento, transportes, seguridad, servicios sanitarios, instalaciones de entrenamiento y capacidad de respuesta ante emergencias.

Los técnicos revisaron Anoeta y otras instalaciones deportivas durante su estancia en San Sebastián, antes de desplazarse a Bilbao para continuar los trabajos en San Mamés y Lezama. La delegación está integrada por 18 especialistas que contrastan las propuestas con las necesidades operativas del torneo.

Delegados de la FIFA visitaron este jueves Anoeta junto a representantes de la RFEF. RFEF

La candidatura vasca incorpora una particularidad: las instituciones plantean que Bilbao y San Sebastián compartan sede y distribuyan los encuentros. La propuesta busca ajustar las obligaciones organizativas y sus costes, pero necesita la aceptación de la FIFA. La visita técnica no supone todavía una respuesta favorable a esa fórmula.

El recorrido continuará durante noviembre y diciembre por los tres países anfitriones. En España incluye Barcelona, Zaragoza, Madrid, Las Palmas y Sevilla, además de Valencia y Vigo, incorporadas a petición de Rafael Louzán.

Las comprobaciones servirán para seleccionar las ciudades y estadios definitivos. El reparto de encuentros llegará después: superar esta fase no garantiza una categoría concreta de partidos ni resuelve automáticamente dónde se disputará la final.

Interlocución interrumpida

La ausencia de Infantino separa dos planos que España necesita coordinar: la preparación técnica y la defensa institucional de sus intereses. Louzán había anunciado una conversación con el dirigente durante su visita de otoño, con la organización del campeonato y la final entre los asuntos pendientes.

La cancelación no constituye un castigo a España ni interrumpe las inspecciones. Sí deja sin aquella oportunidad de interlocución directa a una federación que reivindica el protagonismo español en el proyecto, mientras el Gobierno concentra su actividad política en las elecciones.

Sánchez respaldó la incorporación de Marruecos y participó personalmente en las gestiones finales de la candidatura. Ahora afronta una fase decisiva de su preparación con una agenda interna atravesada por la campaña y por la crisis abierta tras el accidente de Urda.

Ceuta añade otra dificultad a la cooperación entre los dos socios que compiten por el partido decisivo. La tensión bilateral convive con la obligación de trabajar conjuntamente en seguridad, desplazamientos y coordinación administrativa para un campeonato compartido también con Portugal.

La influencia de Marruecos

Marruecos mantiene una interlocución concentrada en Fouzi Lekjaa. El presidente de su federación forma parte del Consejo de la FIFA y conserva una estrecha relación con Infantino. Esa presencia directa en el órgano de gobierno internacional constituye una diferencia relevante respecto a la posición de Louzán.

La comparación no permite dar por decidida la final, pero ayuda a explicar la capacidad marroquí para mantener su aspiración en el centro del debate. Rabat combina la construcción del Gran Estadio Hassan II con una campaña pública para presentar el encuentro como un objetivo nacional.

Lekjaa elevó la presión en septiembre al afirmar que Benslimane, donde se construye el recinto próximo a Casablanca, tendría "el honor de albergar la final de la Copa del Mundo de 2030".

Fouzi Lekjaa, junto a Gianni Infantino en el pasado Mundial. Reuters

La FIFA no confirmó aquella adjudicación. "La FIFA tomará una decisión a su debido tiempo", respondió el organismo, que también rechazó que Infantino hubiera prometido el encuentro. El Bernabéu, el Camp Nou y el estadio marroquí siguen como alternativas.

Louzán defiende que el peso español en la organización justifica albergar el partido más importante. Sin embargo, no ha podido convertir esa reivindicación en una garantía pública. "España es la promotora de este Mundial", ha recordado el presidente federativo, que insiste en mantener el proyecto incluso si se pierde la final.

El transporte en primer plano

El punto más sensible del examen español es ahora la movilidad. El accidente de Urda dejó 69 fallecidos y provocó el martes la dimisión de Óscar Puente, inmediatamente antes del comienzo de las inspecciones.

Un ministro de Transportes "no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año", explicó al anunciar su marcha. La tragedia y la salida del responsable del departamento sitúan la fiabilidad ferroviaria en el centro de la discusión sobre las garantías organizativas.

No existe un dictamen negativo de la FIFA sobre España derivado del siniestro. Tampoco corresponde deducir de un accidente que el país carezca de capacidad para organizar el Mundial. Pero el transporte forma parte del examen y exige respuestas concretas sobre funcionamiento, seguridad y contingencias.

El campeonato requerirá conectar aeropuertos, hoteles, campos de entrenamiento y estadios, además de facilitar desplazamientos entre ciudades. Las infraestructuras deben funcionar como un sistema.

España afronta esas comprobaciones con experiencia organizativa, pero también con conflictos que dificultan proyectar una posición institucional cohesionada. Mientras Marruecos mantiene la presión por la final, los inspectores evalúan las garantías prácticas con las que deberá celebrarse todo el torneo.