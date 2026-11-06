Barça y Atlético, atrapados en un calendario que no da tregua entre Liga y Supercopa: tres duelos en menos de tres meses

El calendario de LaLiga empieza a apretar a los grandes. La disputa de la Supercopa de España en febrero ha obligado a modificar la planificación de la competición doméstica y ha provocado que algunos de los enfrentamientos más esperados de la temporada se concentren en apenas unas semanas.

El caso más llamativo es el del Barça y el Atlético de Madrid, que se medirán en tres ocasiones en menos de tres meses. La patronal ha confirmado los horarios de los dos encuentros adelantados correspondientes a la jornada 23.

El miércoles 2 de diciembre, la Real Sociedad recibirá al Real Madrid en Anoeta a las 19:00 horas, mientras que el conjunto azulgrana se enfrentará a los rojiblancos a las 21:30 horas.

Ambos partidos se disputarán antes de lo previsto para evitar que coincidan con la Supercopa, que tendrá lugar en Estambul del 2 al 6 de febrero.

La decisión responde a una cuestión de calendario. Los cuatro equipos implicados en estos encuentros participarán en el torneo, por lo que LaLiga ha optado por trasladar sus compromisos ligueros a la primera semana de diciembre.

De esta manera, tanto el Barça como el Atlético, además del Real Madrid y la Real Sociedad, llegarán a la cita de Turquía con la jornada 23 ya disputada.

Ya es un clásico

Sin embargo, el efecto más significativo se producirá en los enfrentamientos entre azulgranas y rojiblancos. El primer enfrentamiento liguero entre ambos tendrá lugar este domingo 8 de noviembre, a las 21:00 horas, en el Metropolitano, en un partido correspondiente a la jornada 12.

Apenas 24 días después, el 2 de diciembre, volverán a cruzarse, esta vez en el Camp Nou. La diferencia respecto a una temporada convencional resulta evidente.

En un calendario sin modificaciones, el segundo encuentro entre ambos equipos habría llegado prácticamente tres meses después del primero.

Giuliano Simeone pone un centro en el Atleti-Barça de Copa .

El adelanto de la jornada 23 reduce considerablemente ese margen y obliga a los dos conjuntos a preparar dos partidos de máxima exigencia en un intervalo muy reducido.

La situación se agravará con la llegada de febrero. El martes 2, Barcelona y Atlético volverán a verse las caras en la primera semifinal de la Supercopa de España, que se disputará en Estambul.

De este modo, ambos equipos afrontarán tres enfrentamientos directos entre el 8 de noviembre y el 2 de febrero, dos correspondientes a LaLiga y uno a la Supercopa.

El Real Madrid y la Real Sociedad también vivirán una situación similar. Tras enfrentarse el 2 de diciembre en Anoeta, volverán a encontrarse el 3 de febrero en la segunda semifinal de la Supercopa.