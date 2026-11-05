Pau Torres, en el amistoso entre el Sevilla y el Aston Villa. Europa Press

Pau Torres, 29 años, sobre su infancia: "Mi madre era contable en una empresa de azulejos. Y mi padre, comercial"

Pau Torres defiende los colores del Aston Villa desde julio de 2023, fecha en la que puso fin a su etapa en el Villarreal para afrontar el desafío de la Premier League.

Hasta ese momento, el central había desarrollado prácticamente toda su trayectoria cerca de los suyos, con la única excepción de una temporada cedido en el Málaga.

Su historia con el conjunto castellonense comenzó cuando apenas tenía seis años, al ingresar en sus categorías inferiores. Con el paso del tiempo, logró consolidarse en el primer equipo y levantar la Europa League.

Su fichaje por el Aston Villa supuso un cambio importante en su vida, aunque su familia ha seguido siendo un pilar fundamental para conservar la perspectiva y mantenerse alejado de los excesos que puede traer el éxito.

En una entrevista concedida a El Confidencial en 2021, antes de poner rumbo a Inglaterra, el futbolista recordó cómo era la vida de sus padres. "Mi madre era contable en una empresa de azulejos. Y mi padre, comercial", relató.

Pau Torrres, en el Sevilla - Aston Villa. Europa Press

El defensa reconoce que el contacto con su familia le permite mantener los pies en la tierra y no dejarse llevar por su profesión. "Aunque yo sea futbolista y mi hermano otra cosa, los problemas de casa son para los dos igual. Eso me aporta normalidad".

Sus amigos también desempeñan un papel importante a la hora de mantener esa conexión con la realidad cotidiana. "Y también estoy muy cerca de mis amigos. De primera mano, veo lo que sufre o disfruta cualquier persona".

La infancia de Pau Torres estuvo marcada por la separación de sus padres, aunque asegura que no fue una experiencia especialmente traumática. "No sufrí su divorcio porque se dio cuando yo solo tenía tres años y me he criado con un padre y una madre, igual, pero viviendo cada uno en una casa".

Su pasión por el fútbol comenzó siguiendo los pasos de su hermano mayor, tres años por delante de él. Después de las clases, acudía a los campos para verlo jugar, hasta que llegó el momento de empezar a entrenar por su cuenta.

También participó en las actividades estivales del Villarreal junto a sus amigos, una experiencia que terminaría acercándolo a la cantera del club.

Sus padres, lejos de presionarlo para que hiciera del fútbol su profesión, siempre le dieron libertad para decidir su futuro. "Mis padres siempre me dijeron que hiciera lo que yo quisiera. Ninguna presión", recordó.

Su crecimiento deportivo continuó en el Villarreal B, donde comenzó a enfrentarse a futbolistas de mayor edad y experiencia. El debut con el primer equipo llegó en diciembre de 2016, en un encuentro de la Copa del Rey.

Málaga, su primer gran cambio

La progresión de Pau Torres le llevó a afrontar una experiencia lejos de casa. En la temporada 2018/19, el Villarreal acordó su cesión al Málaga, donde tendría la oportunidad de competir en Segunda División y sumar los minutos que todavía no había conseguido de manera regular con el conjunto amarillo.

Aquella campaña supuso un punto de inflexión tanto dentro como fuera del campo. El propio jugador reconoció que la experiencia le permitió ganar "madurez en el terreno deportivo y el personal".

Por primera vez, debía desenvolverse lejos de su familia y adaptarse a una nueva ciudad, asumiendo las responsabilidades de vivir por su cuenta.

Tras completar su etapa en el Málaga, regresó al Villarreal en el verano de 2019. A su vuelta, encontró un lugar en la defensa del primer equipo y comenzó a consolidar una trayectoria que, años después, le llevaría a dar el salto al fútbol inglés.