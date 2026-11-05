La Liga falsificó la firma de tres detectives en 1.352 informes contra bares a los que acusa de piratear la emisión del fútbol

LaLiga incorporó sin su autorización ni conocimiento las firmas de tres de sus inspectores de fútbol pirata a 1.352 informes de verificación de establecimientos hosteleros de toda España que fueron presuntamente utilizados en procedimientos judiciales contra bares y restaurantes a los que se acusaba de emitir partidos de fútbol sin licencia para ello.

Los trabajadores cuyas rúbricas aparecían en esos documentos no habían supervisado los expedientes ni autorizado que sus firmas se utilizaran para acreditar una revisión que, según la documentación examinada, nunca realizaron.

Así se desprende de los documentos en poder de EL ESPAÑOL, que reconstruyen el procedimiento empleado por el departamento de este organismo dirigido por Javier Tebas encargado de detectar emisiones de fútbol sin licencia en establecimientos públicos.

Los documentos plantean presuntamente posibles delitos de falsedad documental, utilización judicial de documentos falsos y estafa procesal. Su eventual existencia y las responsabilidades correspondientes deberán determinarse judicialmente.

La patronal del fútbol utilizó, según los documentos de la investigación recabados por este diario, la rúbrica de estos trabajadores de la unidad HORECA, su servicio antipiratería en bares y establecimientos hosteleros, que no se dedicaban a la supervisión de estos hechos. Posteriormente, serían despedidos en un ERE que se produjo este verano.

La coordinadora nacional de Verificación de la empresa, Lidia E., solicitó a tres inspectores que plasmaran su firma manuscrita en una hoja en blanco.

Las rúbricas se digitalizaron y se utilizaron en los informes de verificación incorporados a los procedimientos judiciales.

Los informes, confeccionados en las oficinas de la organización en Madrid, acabaron en más de un centenar de juzgados de toda España como prueba en procedimientos penales y civiles.

Firmas utilizadas sin el consentimiento de los verificadores. EL ESPAÑOL

La documentación identifica 1.352 informes expedidos entre marzo y mayo de 2025 que incorporaban la firma de uno de estos trabajadores bajo el epígrafe "Fdo. Supervisores de expedientes". De todos ellos, únicamente 73 correspondían a inspecciones realizadas personalmente por uno de esos empleados.

Según la documentación, el 9 de abril de 2024, la entonces coordinadora nacional de Verificación de la empresa, Lidia E., solicitó en una reunión telemática a tres verificadores que plasmaran su firma manuscrita en una hoja en blanco, acompañada de su número de DNI.

Uno de ellos, consultado por este periódico, cuestiona la legalidad de la petición. A ninguno de ellos se le dijo que se utilizaría en funciones de supervisión o de revisión de expedientes ajenos ni al uso de la firma de estos trabajadores.

Según fuentes de LALIGA consultadas por este diario, "es categóricamente falso que LALIGA haya incluido firmas de verificadores en procesos judiciales sin su conocimiento; LALIGA tiene a su disposición pruebas acreditativas de ello".

"Ante estas graves acusaciones, de carácter calumnioso e injurioso, LALIGA ejercitará las acciones legales que resulten oportunas. Resulta conveniente informar que existen litigios preexistentes frente a algunos de los verificadores tanto en el ámbito penal como laboral", señalan fuentes de la entidad.

Hasta diciembre de 2024 los informes sobre los bares que esta suerte de detectives dedicados a la persecución de la piratería en los bares se emitían con una sola firma acompañada de la rúbrica "Fdo. Coordinador de verificación".

El 16 de enero de 2025, durante una reunión presencial en la sede de LaLiga, en la calle Torrelaguna de Madrid, el director del departamento HORECA, Alberto Díaz Lorente, pidió a tres verificadores expertos que estaban entonces en la plantilla que firmaran conjuntamente un folio en blanco e incluyeran sus números de DNI.

Según la documentación y los testimonios de estos trabajadores, que EL ESPAÑOL mantiene en el anonimato por preservar su intimidad, la única explicación que recibieron fue que, "ya que estaban allí", lo hicieran "por si acaso hacía falta para algo".

No se les comunicó que aquellas rúbricas acabarían incorporadas a informes destinados a los tribunales. Tampoco se les explicó supuestamente que aparecerían identificados como supervisores de expedientes elaborados por otros compañeros.

Hasta 1.352 informes en los que se incluyó su firma, sin que ninguno de ellos hubiera revisado, supervisado ni validado los expedientes a los que se incorporaron.

Dos meses después, desde el 13 de marzo de 2025, las tres firmas comenzaron a reproducirse en los documentos de LaLiga.

El sistema consistía en insertar una fotografía del folio firmado bajo el apartado "Fdo. Supervisores de expedientes", situado en la cuarta página de los informes.

A petición de uno de los supervisores afectados, LaLiga facilitó 1.352 informes expedidos entre marzo y mayo de 2025 sobre inspecciones supuestamente realizadas entre el 14 de agosto de 2024 y el 28 de mayo de 2025.

En ellos figuran bares de hasta 17 comunidades autónomas. Entre otras, País Vasco, Andalucía, Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Asturias, Baleares, Cantabria, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Navarra).

Esos informes fueron aportados a más de un centenar de Juzgados de Instrucción y Secciones de Instrucción de Tribunales de Instancia por los despachos externos de LaLiga.

Uno de los afectados jamás revisó, auditó ni validó esos informes. Incluso desconocía su existencia hasta que en muchos de esos casos le iban llamando como testigo a los juicios que se iban produciendo por cada uno de esos procedimientos contra la piratería.

La zona de trabajo de uno de los verificadores afectados, consultado por este periódico, era la Comunidad de Madrid. Sin embargo, aparece "supervisando" inspecciones realizadas en Santurce (Vizcaya), en Lorca (Murcia) o en Oviedo.

Son 1.352 expedientes que fueron expedidos en apenas 10 semanas, entre marzo y mayo de 2025. Fuentes próximas al afectado explican que resulta materialmente imposible que un solo verificador audite, en ese lapso de tiempo, 1.352 expedientes de bares que supuestamente emiten fútbol en toda España.

El contenido de los propios informes, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, revela que algunas de esas inspecciones fueron de apenas un minuto de duración, incluso en informes en los que se describe que el verificador permanece "un período superior a doce minutos".

Entre los 66 informes examinados en detalle, que recogen 69 inspecciones, aparecen 31 actuaciones que duraron menos de los doce minutos que el propio procedimiento consideraba necesarios para observar el código de identificación de la señal televisiva, conocido como “fingerprint”.

Tres inspecciones tuvieron una duración registrada de cero minutos. Otras nueve, de apenas un minuto.

Los metadatos de los propios archivos revelan que los informes se generaban en lotes, con independencia de la fecha de la inspección. Por ejemplo, indican que el 13 de marzo de 2025 se generaron 30 informes en apenas 34 minutos, entre las 10.04 y las 10:38 horas.

Aquellos expedientes correspondían a inspecciones realizadas entre agosto de 2024 y marzo de 2025. Todos se generaron con una plantilla que incorporaba las firmas de supervisión.

En otro caso, dos informes relativos al mismo establecimiento de Fuenlabrada se generaron con apenas dos segundos de diferencia.

La documentación describe así un procedimiento de elaboración por lotes en el que las firmas se añadían de forma automática, sin que conste una revisión individualizada por parte de quienes aparecían identificados como responsables.

Los 1.279 informes restantes pertenecían a inspecciones de otros verificadores que el trabajador no había revisado, auditado ni validado. Algunas se habían realizado en provincias muy alejadas de su zona habitual de trabajo, la Comunidad de Madrid.

Un mismo recorte

Las imágenes conservan el fondo grisáceo del papel, sus bordes y los números de identificación manuscritos. La misma fotografía aparece reproducida mecánicamente en informes de distintas fechas, provincias y establecimientos. Aunque las inspecciones fueron realizadas por trabajadores diferentes, el bloque de tres firmas es el mismo.

LaLiga utilizaba estas verificaciones para perseguir las emisiones de partidos sin licencia en establecimientos hosteleros. Sus inspectores visitaban los locales, registraban los datos de la emisión y tomaban fotografías mediante una aplicación móvil.

A partir de esa información se confeccionaba posteriormente un informe de diez u once páginas que podía incorporarse a una denuncia o demanda judicial.

En el propio documento se aseguraba que los coordinadores supervisaban las comprobaciones y auditaban que las actas contuvieran todos los datos y evidencias exigidos. Cuando no se cumplían esos requisitos, según afirmaba el informe, el acta debía ser desechada.

Sin embargo, los documentos en poder de este periódico muestran expedientes que fueron emitidos con las firmas de los supuestos supervisores pese a contener irregularidades en los tiempos de inspección y en los partidos identificados.

Documentos laborales

El procedimiento no se limitaba al apartado de supervisión.

Los informes incluían también un anexo denominado “Declaración responsable firmada por verificador”. Bajo ese encabezado se insertaban imágenes digitalizadas de las firmas de los inspectores que habían visitado los establecimientos.

En abril de 2024, LaLiga había solicitado a sus verificadores que remitieran una fotografía de su firma manuscrita acompañada de su DNI.

Un correo electrónico enviado el 9 de abril de aquel año justificaba esa petición por la necesidad de identificar al autor de cada inspección y permitir que pudiera comparecer ante el juzgado para ratificar su informe.

La comunicación no mencionaba que esas firmas fueran a utilizarse para acreditar la supervisión de expedientes ajenos.

En los informes correspondientes a trabajadores de la empresa contratista Salesland aparece otra particularidad.

Una de las imágenes utilizadas como firma conserva el encabezado “El Trabajador/a”, junto al número de identificación, tal como figura en documentos laborales.

La documentación sostiene que esa rúbrica fue recortada de un contrato de trabajo e insertada posteriormente en el informe judicial.

También se han localizado actas generadas directamente por la aplicación informática sin ninguna firma, frente a los informes definitivos en los que las rúbricas aparecen añadidas.

Las reclamaciones a LaLiga

El uso de las firmas provocó reclamaciones internas por parte de trabajadores afectados.

Uno de los verificadores, cuyo contrato se extinguió el 17 de junio de 2026 en el marco de un despido colectivo, presentó una comunicación ante el Canal de Integridad de LaLiga el 23 de junio.

El Órgano de Cumplimiento inadmitió la comunicación seis días después al considerar que no identificaba “una posible infracción normativa concreta”.

El trabajador remitió posteriormente nuevas comunicaciones a los departamentos de Protección de Datos, Cumplimiento, Jurídico y Audiovisual de la organización.

El 22 de julio ejerció formalmente su derecho de oposición a que se siguiera utilizando su firma.

La respuesta de LaLiga también figura entre la documentación en poder de EL ESPAÑOL.

El 16 de agosto de 2026, su delegado de Protección de Datos sostuvo que la firma del empleado se había utilizado únicamente en los informes correspondientes a sus propias inspecciones.

Sin embargo, en una nueva respuesta del 22 de septiembre, LaLiga reconoció que también se había incorporado a expedientes de otros verificadores, en su condición de “supervisor experto” y junto con las firmas de otros dos trabajadores.

La organización defendió que esa utilización había sido comunicada a los empleados y que estaba amparada por la relación laboral.

Los afectados sostienen, por el contrario, que nunca recibieron el encargo de supervisar aquellos expedientes ni autorizaron la utilización de sus firmas para acreditar trabajos que no habían realizado.

La documentación en poder de este periódico también acredita que las reclamaciones de estos verificadores de fútbol pirata cuyas firmas se utilizaron sin su consentimiento para rubricar informes con los que perseguir a bares sin licencia para emitir partidos llegaron a la dirección de LaLiga.