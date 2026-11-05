LaLiga mantiene la jornada de este fin de semana pese a la petición de AFE de aplazarla por la muerte de Jesús de Miguel

"Parar es de sentido común. De ser persona. Entiendo la parte económica, pero hoy se nos va Jesús", argumentaba David Aganzo el día en el que se celebraba la misa y funeral por la pérdida de Jesús de Miguel. De esta forma quedaba clara la postura de la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) de aplazar las competiciones toda la semana.

A través de un comunicado, la patronal ha explicado que junto con la RFEF y la Liga F, además de los clubes y futbolistas, "han acordado un conjunto de acciones para que todo el fútbol español le recuerde de forma unida en cada estadio, bajo el lema 'Siempre en nuestro recuerdo'".

"Se rendirá homenaje a Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife fallecido recientemente, durante la próxima jornada, que se disputa del 6 al 9 de noviembre". Por lo tanto, la petición de los futbolistas no era atendida.

Sin embargo, LaLiga ha decidido mantener la actividad tanto en Primera como en Segunda División, aplazando únicamente el Granada - Tenerife, el Andorra - Mallorca y el Castellón - Eibar, en cuyos encuentros están inmersos el Tenerife, club al que pertenecía Jesús de Miguel, el Andorra, el rival del día de la tragedia, y el Castellón, el penúltimo equipo en el que militó Jesús de Miguel entre 2023 y 2025.

Tres equipos que necesitarán ayuda de profesionales para poder superar la cara más amarga.

El Castellón, último equipo de La Plana en el que militó Jesús de Miguel antes de su fichaje por el Tenerife, está profundamente conmocionado por su fallecimiento. La trágica noticia ha causado un enorme impacto en el club, la plantilla y la ciudad.

Varios futbolistas, que compartieron vestuario con el delantero, atraviesan momentos difíciles y no se ven en condiciones de disputar el encuentro ante el Eibar, previsto para este viernes 6 de noviembre, a las 20:30 horas, en Castalia.

Por su parte, en la Liga F también queda suspendido el duelo entre el Costa Adeje Tenerife y el Deportivo Alavés.

Los homenajes previstos

Aunque el fútbol no se pare, sí hay previstos varios homenajes. Los futbolistas titulares de ambos equipos saldrán al terreno de juego entremezclados y vistiendo una camiseta especial con el dorsal 9 y el lema "Siempre en nuestro recuerdo".

Junto a los árbitros, formarán un semicírculo abrazados en torno al punto del campo en el que se produjo la jugada del pasado lunes. Allí, los capitanes, que saldrán en último lugar, depositarán una ofrenda floral en su memoria.

A continuación se guardará un minuto de silencio, durante el cual los videomarcadores y los soportes de los estadios mostrarán una imagen de Jesús de Miguel, seguido de un aplauso de jugadores y aficionados.

"El recuerdo continuará con el partido ya en juego. En la primera interrupción a partir del minuto 9, en referencia a su dorsal, el árbitro detendrá el encuentro y los videomarcadores proyectarán un vídeo en homenaje al jugador. Tras el aplauso de los futbolistas desde sus posiciones, se reanudará el juego", apuntan en un comunicado la RFEF, LaLiga y Liga F.