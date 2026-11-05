Jesús Owono, un estoico y "friki" de Marvel que juega al fútbol por su familia: "Está viviendo esto con una profunda aflicción"

Jesús Lázaro Owono Ngua, portero del Andorra, de 25 años, lleva tres días en el centro de una tragedia que ha conmocionado al fútbol español. Es el guardameta que chocó el lunes con Jesús de Miguel, delantero del Tenerife que murió al día siguiente.

El jugador, que lo ha pasado muy mal, rompió su silencio este miércoles con un mensaje breve y devastado. Quienes lo conocen hablan de un joven reflexivo, religioso y amante de la filosofía estoica, que siempre repite que juega por sus padres.

Owono nació el 1 de marzo de 2001 en Bata, la ciudad más poblada de Guinea Ecuatorial. A los ocho años dejó el país con su madre y se instaló en San Sebastián, en busca de un futuro mejor. Es el mayor de cinco hermanos. En la capital guipuzcoana estudió en la Ibai Ikastola y aprendió sus primeras palabras en euskera.

Llegó a la portería sin planearlo. Un día, el titular de su colegio no pudo jugar por lesión y él ocupó su sitio. Después pasó por el Antiguoko, cantera de referencia en Gipuzkoa donde coincidió con Ander Barrenetxea y Martín Zubimendi.

Sus actuaciones llamaron la atención de la Real Sociedad, que lo incorporó a Zubieta con 12 años. Allí estuvo cuatro temporadas.

En 2016 fichó por el Deportivo Alavés. Pasó por el juvenil, jugó cedido en el San Ignacio y esperó su momento. Llegó el 2 de enero de 2022, en Mendizorroza, ante la Real Sociedad. Los positivos por Covid de Fernando Pacheco y Antonio Sivera le abrieron la puerta.

Ese día se convirtió en el primer futbolista nacido en Guinea Ecuatorial que jugaba en Primera División. Los años siguientes fue suplente, muy querido en el vestuario, y se definió como "patatero de adopción".

Con Guinea Ecuatorial debutó en marzo de 2019, con 18 años. Su noche grande llegó en la Copa de África de 2021, cuando detuvo el penalti decisivo de una tanda y llevó a su país por primera vez a cuartos.

En 2025 se marchó cedido al Andorra, y este verano firmó con el club hasta 2028. Rechazó ofertas de Alemania e Italia, porque considera a España su casa. Este curso había ganado la titularidad.

Lo ocurrido en Tenerife

Hasta que todo se paró. El lunes, el Tenerife y el Andorra empataban 2-2 en el Heliodoro Rodríguez López. Pasado el minuto 96, un balón largo lanzó a De Miguel al contragolpe. Owono salió del área a por el balón y su rodilla golpeó el pecho del delantero, que cayó inconsciente.

Sufrió una parada cardiorrespiratoria y fue reanimado sobre el césped antes de ingresar en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

El árbitro, Manuel Ángel Pérez Hernández, expulsó directamente al portero. Reflejó en el acta un impacto brusco con la pierna en alto y con fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa. El partido se suspendió con empate. De Miguel, de 30 años, falleció a las 8:00 del martes.

Jesús Owono, en un partido con el FC Andorra. FC Andorra

La Policía Nacional, a través del Grupo de Homicidios, ha abierto una investigación bajo supervisión judicial. Es el procedimiento habitual ante cualquier muerte no natural.

Los agentes deben elaborar un atestado para el juzgado de guardia de Santa Cruz de Tenerife. Para ello analizarán las grabaciones, tomarán declaración a Owono y al personal sanitario que atendió al futbolista.

Que se investigue no significa que el portero vaya a ser condenado penalmente. Tampoco se ha declarado responsable a Owono de nada, y le ampara la presunción de inocencia.

De hecho, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ve "muy difícil" que se abra un proceso penal, porque el golpe se produjo en un lance del juego. Sí se da por seguro un castigo deportivo, que podría llegar a doce partidos.

Llanto, rezos y silencio roto

Owono pasó la noche del lunes llorando y rezando, pendiente de la evolución de De Miguel. Es una persona religiosa. Quería esperar a la mañana para disculparse en privado con el jugador y su familia antes de decir nada en público. Ese plan se truncó con la noticia de la muerte.

Desde el lunes, su nombre arrastraba una oleada de odio en internet. Desde la grada ya había escuchado gritos de "asesino". Las redes se llenaron de insultos, muchos de ellos racistas, y de amenazas. El portero borró sus perfiles.

Otro futbolista, Michel Owono, del Can Vidalet, sin relación alguna con los hechos, recibió también mensajes xenófobos por compartir apellido. En Tenerife, el colectivo Colectivas MIGRA recordó que "pedir justicia no es deshumanizar".

Este miércoles, 48 horas después, el guardameta habló por primera vez a través de un comunicado del club. "Están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían", escribió.

Añadió: "Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús".

Ese mismo día, el Andorra celebró un entrenamiento voluntario en el Estadi Comunal, precedido de un minuto de silencio. Owono no estuvo.

"Desolado" y arropado

Quienes lo rodean, como trasladan a EL ESPAÑOL, coinciden en el mismo diagnóstico: está "desolado" y "destrozado por lo ocurrido". El primero en comunicarlo en público fue Venancio Tomás Ndong Micha, presidente de la Federación Ecuatoguineana de Fútbol.

En una carta, el dirigente ofreció el respaldo "humano y profesional" de la federación y escribió: "Sabemos que, como protagonista involuntario de este fatal lance del juego, está viviendo esta situación con una profunda aflicción y desconsuelo". Aseguró además que comparten su luto.

Jesús Owono, con varios miembros de su familia. Instagram

El club también ha pedido "la máxima sensibilidad y respeto". Todo aquel que le conoce, entre ellos excompañeros, insisten en que nunca habría tenido intención de dañar a De Miguel.

El Owono que pocos conocían

Hay otro perfil, más íntimo, que él mismo mostró en 2024 en un vídeo del canal de YouTube del periodista Rodrigo Fáez.

Allí explicaba su motor sin rodeos: "Juego a fútbol por mi familia. Al final mis padres han trabajado mucho, han peleado muchísimo para que yo pueda estar aquí. Lo único que puedo hacer es trabajar y todos los días romperme la cara porque ellos puedan tener un futuro mejor".

En esa conversación se declaraba estudioso del estoicismo, una filosofía que le ayuda a gestionar las emociones. "Es un poco entrenarnos para saber que no todo está bajo nuestro control", explicaba.

Reivindicaba también la humildad: "Desde la ignorancia es donde más vas a aprender". Para él, la serenidad es una virtud de su oficio: "Un portero siempre tiene que tener tranquilidad". Hablaba con naturalidad de inteligencia emocional, bienestar psicológico y racismo.

Su banda sonora tiene algo de sorpresa. Le gustan los afrobeats, pero reserva la música animada para el gimnasio. Cuando estudia o busca calma, elige clásica: "Yo cuando me pongo a estudiar pongo ahí mis temas de Beethoven, en serio".

Marvel, zapatillas y camisetas

Fuera del campo se define sin complejos como un apasionado de la cultura pop: "Todo el mundo que viene a mi casa sabe que soy un friky y yo no lo escondo, a mí me molan muchísimo estas cosas".

Colecciona Funko Pops de Marvel, con especial querencia por Thanos y una figura personalizada de sí mismo. En el salón guarda una réplica pesada del escudo del Capitán América. "Todo el mundo que viene a mi casa sabe que soy un friki y yo no lo escondo, a mí me molan muchísimo estas cosas", decía.

Esa afición le dio apodo. En el carnaval de 2024 apareció con una máscara de Spider-Man antes de un Alavés-Villarreal, y el Andorra le anunció este verano con ese mismo disfraz, bajo el nombre de "El hombre araña".

También es gamer. Viaja con una PlayStation portátil y, con humor, opinaba que su carta de hace dos ediciones del videojuego EA Sports FC, con una media modesta de 66, debería ser de 73 o 75 por su rendimiento y su Copa de África.

Jesús Owono mostró su pasión por Marvel en un vídeo del canal de YouTube del periodista Rodrigo Fáez. YouTube: Rodrigo Fáez

Le apasiona el baloncesto y en el vídeo se medía al jugador del Baskonia Chima Moneke en un reto de tiros.

Su vestidor es otro museo. Ordena por colores una colección de zapatillas con ediciones limitadas, como las Jordan x J Balvin. Conserva camisetas con historia: la de la Sub21 española de Samu Omorodion, la del centenario del Cacereño, y las de porteros como Claudio Bravo y Luis Mata.

La más querida es la de Fernando Pacheco, exguardameta del Alavés, a quien considera "mi hermano mayor" y "la persona que más me ha marcado en el fútbol".

En lo estrictamente futbolístico es un portero de botas negras clásicas que prefiere jugar la pelota corta. Su ídolo es Thibaut Courtois, y valora más salvar un mano a mano en el último minuto que detener un penalti.

Se exige también: recordaba como su peor "cantada" un error con Guinea Ecuatorial ante Argelia, al soltar un balón que intentó blocar.

Entre la familia y su filosofía de vida, esa era su manera de explicar el fútbol. Este miércoles, todavía incapaz de asimilar lo ocurrido, apenas encontraba palabras para hablar de la terrible pérdida de un compañero de profesión, De Miguel: "No puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo".