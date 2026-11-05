Un Gobierno de Feijóo retirará a España de la organización del Mundial 2030 si la final se disputa en Marruecos

Alberto Núñez Feijóo, de ganar las elecciones del próximo 29 de noviembre y salir elegido presidente del Gobierno, propondrá retirar a España de la organización del Mundial 2030 si la FIFA concede la final a Marruecos. Fuentes del PP confirman a EL ESPAÑOL que esa es la posición en el partido.

Los populares vinculan así la continuidad española en el proyecto a que el encuentro por el título se dispute en nuestro país, como se acordó en el plan inicial de la candidatura.

La propuesta introduce en el debate electoral la disputa por el partido más relevante del campeonato, cuya sede sigue pendiente de una decisión definitiva de la FIFA. España y Marruecos aspiran a albergarlo dentro del torneo que organizarán junto a Portugal.

El PP ya había reclamado al Gobierno el pasado agosto que España abandonara la organización del Mundial si la final se disputaba en Marruecos. "Un Mundial cuya final no se juega en España no debería ser organizado por España. Exigimos al Gobierno que defienda que la final se celebre en nuestro país", afirmó la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra.

Esa exigencia respaldaba la carta que Borja Sémper había enviado a la ministra de Deportes, Milagros Tolón, para solicitar una reunión y cuestionar la continuidad española en el proyecto si no conseguía el partido decisivo.

Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial, sobre una final del Mundial 2030 en Marruecos

Sémper insistió en esa posición el 10 de septiembre, después de que el presidente de la federación marroquí, Fouzi Lekjaa, diera por hecho que su país albergaría la final.

"Ni presión, ni estrategia, ni una sola gestión conocida. La final no se la darían a Marruecos, se la quitarían a España. Si esto se confirma, hay que replantear nuestro papel", escribió el portavoz popular en X, donde reprochó al Gobierno su falta de actuación.

Marruecos da por hecho que albergará la final y el Gobierno no hace nada. Ni presión, ni estrategia, ni una sola gestión conocida. La final no se la darían a Marruecos, se la quitarían a España. Si esto se confirma, hay que replantear nuestro papel. https://t.co/nqMrtP5Zq4 — Borja Sémper (@bsemper) September 10, 2026

El planteamiento, por ahora choca con la posición de la Federación Española de Fútbol (RFEF). Desde el organismo insisten en que abandonar la organización si España pierde la final es inviable por los acuerdos que ya están firmados.

Su presidente, Rafael Louzán, ha apelado en sus declaraciones públicas a los compromisos adquiridos con la FIFA, los demás países organizadores y el Gobierno para descartar una renuncia.

La FIFA, en España

El debate coincide con la visita que la FIFA inició este miércoles por España para evaluar las sedes propuestas para el campeonato. La delegación comenzó en San Sebastián, con una inspección de Anoeta y otras instalaciones deportivas, antes de continuar este jueves en Bilbao.

Se trata de la segunda ronda de comprobaciones del organismo sobre el terreno.

El examen no se limita a los estadios. Los técnicos también revisan transportes, alojamientos, servicios sanitarios y campos de entrenamiento.

Aficionados del Real Madrid en los alrededores del Santiago Bernabéu Europa Press

Sus conclusiones servirán para determinar qué ciudades cumplen las exigencias del torneo, dentro de un recorrido que abarca los tres países organizadores durante noviembre y diciembre.

La pugna por la final

En paralelo a esa evaluación se mantiene abierta la disputa por el partido decisivo. El Santiago Bernabéu, el Camp Nou y el futuro Gran Estadio Hassan II, en el entorno de Casablanca, figuran como las principales opciones.

La configuración del calendario y el reparto de encuentros dependerán de las decisiones de la FIFA.

Marruecos ha elevado la presión pública para conseguir la final. El pasado septiembre, el presidente de su federación, Fouzi Lekjaa, situó el encuentro en el estadio Hassan II, todavía en construcción. La FIFA respondió que la elección se comunicaría cuando correspondiera, sin confirmar la adjudicación al país africano.

Desde España, Louzán ha defendido que el peso español en la organización justifica albergar el encuentro. En octubre de 2025 cifró esa participación en el 55% y cuestionó que el partido decisivo pudiera celebrarse fuera del país.

Apoyo de Sánchez a Marruecos

La candidatura presentada formalmente en junio de 2021 estaba integrada por España y Portugal y no incluía a Marruecos. Aunque Sánchez había planteado sumar al vecino africano en 2018, el proyecto que se escenificó entonces fue exclusivamente ibérico.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a Pedro Sánchez EFE

Posteriormente incorporó a Ucrania, en octubre de 2022, en plena invasión rusa.

Fue el Gobierno de Pedro Sánchez el que dio su respaldo político a la incorporación de Marruecos, anunciada en marzo de 2023. Moncloa avaló el acuerdo entre las federaciones y el presidente defendió públicamente que su entrada reforzaba las posibilidades de obtener la organización.

También Portugal celebró la ampliación del proyecto.

La FIFA oficializó en diciembre de 2024 la designación conjunta de España, Portugal y Marruecos. Ahora, con la organización concedida y las sedes bajo evaluación, la propuesta del PP añade una condición política a la continuidad española: conseguir la final frente a la aspiración marroquí.