El fútbol español despide a Jesús de Miguel en Navahermosa: "El mayor cariño que podemos darle es una jornada de luto"

La localidad de Navahermosa (Toledo) ha sido testigo del dolor y las condolencias que el mundo del fútbol siente tras la pérdida de Jesús de Miguel. Nadie se ha querido perder la misa y funeral hacia el madrileño.

Al tanatorio han acudido los máximos representantes de los clubes españoles. Florentino Pérez y Emilio Butragueño por parte del Real Madrid; Gil Marín en representación del Atlético y Luis de la Fuente, Louzán y Karanka por la Real Federación Española de Fútbol, han sido algunos de los muchos asistentes que han querido dar el último adiós al futbolista.

Todos ellos se reunieron con los familiares y amigos de Jesús de Miguel para mostrarles su apoyo y su cariño en estos momentos tan difíciles.

La plantilla del CD Tenerife, en el funeral de Jesús de Miguel. EFE

A lo largo de la jornada también se han desplazado a Navahermosa numerosas personalidades del mundo del deporte, entre los que estaban la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

La plantilla al completo del Tenerife, así como el Navalcarnero, Castellón y miembros de la directiva de Unionistas -los tres equipos donde Jesús de Miguel jugó- tampoco han dudado en acompañar a los familiares y amigos del jugador.

La jornada, que comenzó con el velatorio en el tanatorio municipal, continuó con el funeral con misa en su honor y finalizó con el entierro en el Cementerio Municipal de la localidad.

La calle que conecta el tanatorio municipal con la parroquia de San Miguel Arcángel se ha visto abarrotada de personas que querían dar el último adiós al delantero del Tenerife.

Tal es el dolor que ha provocado su pérdida, David Aganzo, presidente de la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) ha solicitado aplazar esta jornada.

"Parar es de sentido común. De ser persona. Entiendo la parte económica, pero hoy se nos va Jesús. Hoy le enterramos. El sábado en Tenerife tendrá un homenaje y habrá compañeros compitiendo", explicó.

"Tanto sus compañeros como rivales le admiraban como persona. Estaba en la junta de la AFE y se preocupaba de todas las categorías. Ahora estaba cumpliendo su sueño. Es difícil. Estaremos unos compañeros despidiéndonos de él y otros, compitiendo. Esperemos que la RFEF y LaLiga lo puedan entender", añadió el directivo.

"Llevamos tiempo demandándolo. Ya tuvimos otro caso. Desde la asociación pedimos que los protocolos se cumplan. Siempre que se juegue a nivel nacional la Federación debería tener sus profesionales. Le pase a un jugador, a un aficionado. El fútbol puede soportar esta inversión. Hemos venido todos los estamentos a despedir a uno de los nuestros. Habrá que revisar los protocolos para ver si se puede mejorar".

"Lo hemos dejado claro. Nuestro compañero falleció. Estamos destrozados. Competir y poder jugar… hablamos de salud mental pero cuando podemos tomar la decisión para que esto se corte desgraciadamente la parte de la industria funciona".

"Desde el sindicato volvemos a recalcar, esta jornada es de luto. Un compañero nuestro ha muerto en un campo de fútbol. El mayor cariño que podemos darle es una jornada de luto. Hay tiempo de sobra para competir. La UEFA no pudimos pararlo. A nivel de España deberíamos tomar esta decisión", cerró.

Tras el trágico fallecimiento del futbolista, sus allegados han querido expresar su gratitud por el apoyo recibido por parte del planeta fútbol, pero en especial del español. Además, han pedido respeto a su intimidad en estos duros momentos.