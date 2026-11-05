Florentino Pérez apuesta por Rafa Nadal como pieza clave del Real Madrid del futuro y refuerza la estructura del club

Florentino Pérez ha dado un paso decisivo para incorporar a Rafa Nadal a la estructura directiva del Real Madrid, una decisión que refuerza la presencia de uno de los madridistas más reconocidos en el ámbito internacional.

A partir del próximo 21 de noviembre, cuando su nombramiento sea ratificado por la Asamblea General de Socios Compromisarios formará parte oficialmente de la junta directiva del presidente del club blanco.

Este 'fichaje' supone un nuevo capítulo en la estrecha relación entre Nadal y el Real Madrid. También representa una apuesta de Florentino por incorporar a la estructura institucional del club a una figura de enorme prestigio, cuya trayectoria deportiva y vinculación con el madridismo constituyen una de sus principales credenciales.

La relación entre Florentino y Nadal se ha construido a lo largo de los años sobre una admiración mutua y una afinidad madridista que el extenista nunca ha ocultado.

El de Manacor ha sido una presencia habitual en el Bernabéu y por todos es conocida su pasión por el Real Madrid desde que era pequeño.

El presidente del Real Madrid, por su parte, mantiene una relación cercana con el balear, cuya dimensión deportiva y humana encaja con la imagen que el presidente ha querido proyectar del madridismo.

La incorporación de Nadal a la Junta Directiva supone ahora trasladar esa vinculación a un ámbito institucional.

Comunicado Oficial: Rafael Nadal. https://t.co/bKSDerO3h0 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 4, 2026

El propio Real Madrid ha destacado en su comunicado oficial los 92 títulos individuales conquistados por Nadal, entre ellos 22 Grand Slam, sus dos medallas de oro olímpicas, sus cinco Copas Davis con España y su condición de número uno del mundo.

Pero el club también ha puesto el foco en aspectos que van más allá de su palmarés: su capacidad de sacrificio, su espíritu de superación, su humildad, su competitividad, el respeto a sus rivales y su compromiso solidario.

Son valores que la entidad considera representativos de su identidad y que explican, en buena medida, la elección de una figura que cuenta con un reconocimiento internacional difícil de igualar.

La posibilidad de que Rafa Nadal se convierta algún día en presidente del Real Madrid no es una hipótesis surgida a raíz de su nombramiento como directivo. Es una cuestión que el propio extenista abordó públicamente en septiembre de 2023.

- ¿Quieres ser presidente del Real Madrid? - ''Creo que sí que me gustaría''. #NADALenMovistarPlus https://t.co/vj43Aefq5k — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 18, 2023

En una entrevista concedida a Movistar Plus, fue preguntado por la posibilidad de asumir algún día la presidencia del club blanco. Su respuesta dejó abierta esa puerta, aunque también estuvo acompañada de una reflexión sobre la responsabilidad que implicaría ocupar un cargo de semejante dimensión.

"¿Si quiero ser presidente del Real Madrid? No lo sé. Prometo que no es un sueño, pero creo que sí me gustaría", reconoció entonces. El balear también quiso dejar claro que el club estaba en buenas manos: "A día de hoy tenemos el mejor presidente posible", afirmó.

Y es que Nadal nunca ha anunciado su intención de presentarse a unas elecciones ni ha confirmado que estuviera preparando un salto a la política institucional del club.

Los estatutos del Real Madrid

El movimiento de Florentino incluyendo a Nadal como miembro de la Junta Directiva del club es algo que muchos ven como la designación de su heredero en la presidencia del club blanco. Sin embargo, hay un requisito que el extenista no cumple para ser el máximo dirigente blanco.

Rafa Nadal es socio de honor del Real Madrid desde 2011 y por esa antigüedad, cumple con los 10 años de socio para ser miembro de la Junta Directiva. Incluso cumple con el plazo para ser vicepresidente, que es de 15 años de socio ininterrumpido del Real Madrid.

Con lo que no cumple es con el plazo para ser presidente, que es de 20 años de socio ininterrumpido. O lo que es lo mismo, hasta 2031, no podría presentarse a las elecciones a la presidencia del Real Madrid.

Rafa Nadal y Florentino Pérez, en el palco del Santiago Bernabéu Cordon Press

En principio, el mandato de Florentino Pérez acaba en 2030 y Rafa Nadal no llegaría a tiempo para presentarse como cabeza de lista a esas elecciones.

Además del tiempo de socio ininterrumpido para optar a ser presidente, 20 años, los que quieran presentarse deben ser españoles, mayores de edad, tener plena capacidad de obrar, estar al corriente de sus obligaciones sociales y no encontrarse inhabilitados. También existen incompatibilidades relacionadas con cargos y actividades en otros clubes de fútbol.

Aunque el requisito más importante, aparte del tiempo de socio, es el de presentar un preaval bancario de, como mínimo, el 15% del presupuesto general de gastos, que se convertirá en aval definitivo si la candidatura resulta elegida. Debe respaldarse exclusivamente con el patrimonio personal de sus integrantes.

El mensaje de Enrique Riquelme

La llegada de Rafa Nadal a la Junta Directiva también ha provocado reacciones en el entorno de Enrique Riquelme, quien se enfrentó a Florentino Pérez en las últimas elecciones a la presidencia del Real Madrid.

El alicantino mantiene una buena relación con el extenista. De hecho, durante el último proceso electoral se especuló con la posibilidad de que Nadal respaldara su candidatura, una opción que finalmente no se materializó y que el propio tenista negó los rumores que le situaban junto al empresario.

Ahora, la decisión de Florentino Pérez de incorporar al extenista a la Junta Directiva ha sorprendido también a Riquelme, que ha reaccionado públicamente a través de sus redes sociales.

El empresario ha compartido varias fotografías junto a Nadal para trasladarle su felicitación por su llegada al club blanco. En su mensaje, Riquelme ha destacado la integridad, la lealtad y el madridismo del extenista.

"Es una alegría tener a alguien como tú en el Real Madrid. Íntegro, leal y gran madridista. Contigo el Madrid gana y como hemos comentado en varias ocasiones, siempre, Primero el Madrid", escribió.

Tras la sufrida victoria ante el AEK Atenas, José Mourinho aprovechó la rueda de prensa para bendecir la llegada de Rafa Nadal al club blanco.

"Chapeau al Real Madrid y chapeau al gran Rafa Nadal. Es un gran madridista y para ser miembro de la junta directiva del Madrid has de ser un gran madridista, pero además de esto, Rafa Nadal es Rafa Nadal. Rafa Nadal es Rafa Nadal", declaró el portugués.

"Como entrenador del Real Madrid siento un orgullo muy grande de tener a Rafa Nadal con nosotros. Es un orgullo muy grande y creo que cada madridista pensará exactamente lo mismo. Ahora espero que aficionados de otros clubes que aman a Rafa Nadal no dejen de amarlo porque ahora vaya a vestir la camiseta del Madrid", bromeó.

La apuesta de Florentino Pérez por Rafa Nadal supone una incorporación de enorme valor para el Real Madrid, puesto que el extenista representa una de las mayores referencias deportivas de España y mantiene una vinculación histórica con el club blanco.