El uruguayo, el tiempo de añadido, se sacó de la manga un derechazo desde la frontal del área que quitó las telarañas de la portería griega.

Valverde acude al rescate del Real Madrid ante el AEK con un misil que mantiene el pleno de victorias en la Champions

AEK

Real Madrid

Primero fue Roma y ahora ha sido Atenas. El Real Madrid ha vuelto a firmar una épica remontada para mantener su pleno de victorias en la Champions y acercarse todavía más al objetivo del Top-8 [Narración y estadísticas del partido: AEK Atenas 2-3 Real Madrid].

No fue un buen partido del conjunto blanco, que estuvo hasta en dos ocasiones por debajo en el marcador ante un equipo heleno que afrontaba el partido inmerso en una 'crisis', aunque con la confianza de encadenar siete victorias consecutivas en su estadio.

Hasta minuto 78 de partido, el marcador reflejaba un sorprendente 2-1 que desataba la euforia en las gradas del Allwyn Arena, pero Mbappé primero y Fede Valverde después, sellaron la enésima remontada del equipo madridista.

𝑼𝒏 𝒉𝒂𝒍𝒄𝒐́𝒏 𝒃𝒍𝒂𝒏𝒄𝒐 conquistó los cielos de Atenas. 🦅💥 El latigazo de Fede Valverde culmina una remontada más para el Real Madrid en Europa. (2-3) #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/n9azDAyBQB — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 4, 2026

Le costó más de la cuenta al conjunto blanco sacar el partido adelante en Grecia, a pesar de que Mourinho ya avisaba el martes en rueda de prensa sobre la dificultad de ganar en el país heleno, donde solo han ganado en una de sus ocho visitas.

De menos a más

A pesar de la advertencia, el AEK consiguió sorprender al Real Madrid, que a pesar de comenzar dominando, fue solo un espejismo, fue un visto y no visto. Majer se sacó un disparo raso que repelió Courtois en la primera ocasión clara del partido.

No quedó ahí la amenaza griega. De nuevo Majer puso un centro con rosca que consiguió rematar Moukoudi, pero sin conectar el balón de lleno, este llegó manso a las manos del belga.

Incrédulos, los jugadores del conjunto blanco habían desconectado ante la valentía del equipo dirigido por Marko Nikolic, que encontró el gol en las botas de Aboubakary Koïta.

🪄 Una 𝒎𝒂𝒓𝒂𝒗𝒊𝒍𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝑲𝒐𝒊𝒕𝒂 le complica la vida al Real Madrid en Atenas. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/nhWRttMje2 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 4, 2026

Recibió el extremo en el borde del área, tiró el recorte para superar la marca de Cucurella y finalizó con un potente zurdazo, superando a Courtois.

Se venía abajo el Allwyn Arena, que empezó a creerse que la racha de siete partidos consecutivos ganando en casa podía mantenerse ante todo un Real Madrid. No obstante, con el paso de los minutos llegó la reacción blanca.

Los hombres de Mourinho empezaron a quitarle la iniciativa a su rival y a dominar, pero faltaba ritmo, velocidad en la circulación del balón. El equipo echó de menos a Arda Güler, desconvocado para este partido.

El doble pivote formado por Camavinga y Bernardo Silva no funcionaba y el contraataque del AEK cogía desguarnecida a la sala de máquinas del conjunto blanco.

Bellingham entra en el Olimpo

Luka Jovic, que se reencontraba con el Real Madrid cinco años después de su salida, ponía a prueba a Courtois con un zurdazo raso en el interior del área, pero el belga intervino para salvar de nuevo el 2-0.

Fue la última ocasión que tuvo el equipo griego hasta que el conjunto madridista se conectó al partido. Con muy poco, la amenaza del empate era real y la primera llegó por medio de Bellingham, aunque el gol no subió al marcador.

A balón parado, en un saque de esquina, terminó Vinicius la jugada con un disparo mordido que no encontró portería hasta que desvió lo justo el inglés, aunque el volante estaba en posición incorrecta.

👔💫 𝑻𝒂𝒄𝒐𝒏𝒂𝒛𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒎𝒐𝒒𝒖𝒊𝒏 en Atenas. Sir Jude Bellingham sale al rescate del Real Madrid. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/vCfJGDZg75 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 4, 2026

No fue el partido del brasileño, que le costó entrar en el juego de su equipo. A pesar de que intentó el uno contra uno, no le salía nada. Con Mbappé haciendo un partido discreto, Bellingham salió al rescate.

No valió el primero que hizo, pero sí el segundo. Gran centro de Cucurella y maravilloso el taconazo que conectó el '5' del Madrid, sorprendiendo y superando a Brignoli para marcar la igualada. Un golazo espectacular del inglés.

Un tacón que denota la maestría técnica que tiene Jude en sus botas. Era su primer gol en Champions esta temporada el día en el que se convertía en el jugador más joven en alcanzar los 60 partidos en la máxima competición europea a nivel de clubes en el Real Madrid.

El asedio, el dominio sobre la portería del AEK Atenas continuó hasta que el árbitro decretó el final de la primera parte, no sin antes perdonar el segundo Bernardo Silva tras peinar un centro sutil de Vinicius.

Vuelta a empezar

No repitió el conjunto blanco el mismo error con el que empezó el partido y tras el paso por los vestuarios mantuvieron el dominio en busca del gol de la remontada, encerrando al rival en su propio campo.

Lo tuvo Cucurella en un pase de la muerte de Mbappé que se paseó por todo el área hasta que el lateral español remató completamente solo. Sin embargo, Pilo lo sacó justo debajo del larguero cuando Brignoli ya estaba vencido.

Siguió el Madrid buscando el segundo, pero lo hacía a medio gas, creyendo en la posibilidad de remontar sin tener que meter la última marcha. Llegada la hora de juego, Mbappé rozó el segundo con un derechazo potentísimo desde el borde del área, pasando el balón muy cerca de la escuadra de la portería griega.

Stavro Pilo desata el delirio en Atenas y obliga al Real Madrid de Mourinho a una nueva hazaña europea. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/oMgUSFWMMx — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 4, 2026

No estaba amenazando el AEK Atenas en la segunda parte, pero en la primera que tuvo mandaron el balón a la cazuela. Se vino abajo el Allwyn Arena tras el centro raso de Koita, que fue un dolor de cabeza total para la zaga madridista, encontrando el remate de Pilios por bajo.

Se desató la locura en Grecia. Corría el minuto 74 de partido y el equipo heleno, que venía de perder los últimos dos partidos, estaba ganando a todo un Real Madrid que había ganado todos sus partidos disputados hasta la fecha en Champions.

💥 Mbappé 𝐞𝐦𝐩𝐚𝐭𝐚 a placer. Jude Bellingham y Dumfries cocinan el gol para que Kylian ponga el empate en el marcador. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/Xh8sN5erDL — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 4, 2026

Sin embargo, no dejó Mbappé que la alegría durase mucho tiempo. Se coló con mucha facilidad Dumfries a la espalada de la zaga del AEK, poniendo un centro raso preciso que remató a placer el francés.

Espí y Brahim entraron para los últimos minutos. Toda la artillería blanca estaba sobre el césped y Mbappé, con un disparo que estrelló en el larguero, avisó de lo que estaba por llegar: Valverde, que reparecía tras su lesión, agarró la pelota fuera del área y liquidó la incertidumbre con un zapatazo de los suyos para acabar con la agonía: el Real Madrid firmó su cuarta victoria, cuatro de cuatro y aseguró su presencia en la siguiente fase.

Ficha técnica del partido:

2.- AEK: Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Koita, Kairinen (Marin, min. 60), Arriaga, Majer (Zini, min. 53); Gacinovic (Varga, min. 60) y Jovic (Zubkov, min. 88).

3.- Real Madrid: Courtois; Dumfries, Militao, Rüdiger, Cucurella (Carreras, min. 82); Bernardo (Endrick, min. 67), Camavinga; Diomande (Valverde, min. 67), Bellingham (Espí, min. 86), Vinícius (Brahim, min. 81); y Mbappé.

Goles: 1-0, min. 12: Koita; 1-1, min. 32: Bellingham; 2-1, min. 75: Pilios; 2-2, min. 78: Mbappé; 2-3, min. 92: Valverde.

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia). Mostró cartulina amarilla a Arriaga (min. 34) por parte del AEK y a Cucurella (min. 66) por parte del Real Madrid. Expulsó al local Koita al final del partido por protestar.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Fase liga de la Liga de Campeones disputado en el AEK Arena de Atenas ante cerca de 28.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del futbolista del Tenerife Jesús de Miguel.