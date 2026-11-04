Homenaje a Jesús de Miguel a las puertas del estadio del CD Tenerife. EFE

Tenerife prepara el adiós a Jesús de Miguel: traslado a Toledo, homenaje en el Heliodoro y suspensión de su partido

El Tenerife organiza la despedida de Jesús de Miguel con el traslado de sus restos a Navahermosa, en Toledo, donde está previsto que este jueves se celebre el funeral con la presencia de la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva.

El club rendirá además un homenaje al delantero el sábado en el Heliodoro Rodríguez López, mientras el partido que debía disputar ese día ante el Granada ha quedado aplazado.

La entidad ha decretado seis días de luto y ha paralizado la actividad del primer equipo, del femenino y de su cadena de fútbol base.

La decisión acompaña el duelo por el fallecimiento del atacante, de 30 años, ocurrido el martes tras haber sufrido una parada cardiorrespiratoria durante el encuentro del lunes frente al Andorra.

El siguiente paso es completar los trámites necesarios para trasladar el cuerpo a la Península. La previsión contempla un viaje desde Tenerife hasta Madrid y el posterior desplazamiento a Navahermosa, localidad de origen de su familia.

Allí tendrá lugar el entierro, conforme al deseo de sus allegados, que han pedido respeto a su intimidad.

La plantilla, con la familia

El funeral está previsto para este jueves 5 de noviembre. Los compañeros de De Miguel acudirán junto a los integrantes del cuerpo técnico y los representantes de la directiva, según ha anunciado el Tenerife.

La despedida familiar precederá así al acto público organizado para que los aficionados puedan recordar al futbolista.

Minuto de silencio en Tenerife por el futbolista Jesús de Miguel. EFE

Rayco García, máximo accionista del club, ha explicado que los jugadores no se encuentran en condiciones de competir este fin de semana. Ese estado anímico y la necesidad de acompañar a la familia motivaron la petición de aplazamiento trasladada a los responsables de la competición.

El Granada-Tenerife, correspondiente a la jornada 13 de Segunda División, debía jugarse el sábado 7 de noviembre a las 21:00, hora peninsular, en el Nuevo Los Cármenes.

Su suspensión ya ha sido comunicada, aunque todavía no se ha concretado cuándo se recuperará. La resolución afecta a este encuentro, al margen de cualquier decisión sobre el resto de la jornada.

El Heliodoro abrirá el sábado

El homenaje del Heliodoro comenzará ese mismo sábado a las 18:00, hora canaria, una hora más en la Península. La convocatoria está abierta a los seguidores que quieran participar en la despedida del delantero y acompañar al club en uno de sus momentos más dolorosos.

El acto incluirá una misa oficiada por Eloy Santiago, obispo de la Diócesis Nivariense. El Cabildo colabora en la preparación de una ceremonia que permitirá compartir el recuerdo del jugador después del sepelio en Toledo.

Se trata de dos despedidas distintas, una vinculada al entorno familiar y otra abierta al conjunto de la afición.

Una isla de luto

El duelo deportivo tiene también una expresión institucional. El Cabildo ha establecido una jornada de luto oficial este miércoles, desde las 00:00, con las banderas a media asta. Esta medida es independiente de los seis días anunciados por el Tenerife para sus equipos.

Para la mañana del miércoles se convocaron minutos de silencio ante el Palacio Insular y en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Las iniciativas se suman a las muestras de afecto que rodean al club desde que se conoció el fallecimiento.

La puerta 9 del Heliodoro se ha transformado en un espacio de recuerdo. Flores, velas, bufandas y mensajes acompañan las visitas de aficionados, que comenzaron el martes y continúan este miércoles.

La concentración promovida por la Federación de Peñas reunió a seguidores para guardar silencio y compartir su dolor.

Mientras se prepara el traslado y se organizan las ceremonias, el Tenerife mantiene su actividad deportiva detenida. El calendario competitivo ha quedado en segundo plano ante un duelo que une a compañeros, familiares y aficionados en torno a la despedida de Jesús de Miguel.