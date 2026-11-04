El Real Madrid anuncia el nombramiento de Rafa Nadal como nuevo miembro de la Junta Directiva del club

El Real Madrid ha anunciado este miércoles el nombramiento de Rafa Nadal como nuevo integrante de su Junta Directiva, una incorporación que deberá ser ratificada el próximo 21 de noviembre por la Asamblea General de Socios Compromisarios.

El órgano de gobierno del club ha acordado elevar esa decisión a los representantes de los socios tras la reunión celebrada durante la jornada.

Nadal, que figura como socio número 67.778 y cuenta con la condición de socio de honor, dará así un nuevo paso en su vinculación institucional con la entidad. El anuncio sitúa al extenista ante una responsabilidad en la dirección del club, aunque el procedimiento comunicado todavía contempla el respaldo de la Asamblea.

"Para el Real Madrid y para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial, pase a formar parte de nuestra Junta Directiva", señala la entidad en su comunicado.

"Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto entrar como parte de la Junta Directiva del Real Madrid", escribió el propio Nadal. "He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda", añadió.

Florentino Pérez y Rafa Nadal, en un acto del Mutua Madrid Open celebrado en el Santiago Bernabéu. Real Madrid

El Real Madrid enmarca su incorporación en la aportación que puede realizar al desarrollo de la institución. Más allá del reconocimiento a su carrera deportiva, el club presenta el nombramiento como una forma de contar con su experiencia y con los principios que han marcado su trayectoria.

La decisión anunciada distingue dos momentos: el acuerdo adoptado por la Junta y su posterior presentación ante los compromisarios. Además, el club puso la fecha para su Asamblea General: el sábado 21 de noviembre.