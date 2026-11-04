JJ Gabriel recibió el premio a mejor jugador joven del Manchester United en la temporada 2025/26 Manchester United

El Real Madrid ata el fichaje de JJ Gabriel, la joya de 16 años del Manchester United pretendida por toda Europa

El Real Madrid ha alcanzado un principio de acuerdo verbal con JJ Gabriel, la promesa de 16 años del Manchester United que también interesa al Barcelona, al Bayern de Múnich y al Paris Saint-Germain.

Así lo asegura Florian Plettenberg, periodista de Sky Sport Alemania, quien sitúa al club blanco al frente de una operación encaminada hacia su cierre, aunque todavía pendiente de firma.

La información apunta a que el futbolista podría abandonar el conjunto inglés en enero. El horizonte señalado para el cambio de equipo es 2027 y contempla que el jugador disponga de un pasaporte comunitario.

Por el momento, el entendimiento descrito por el periodista no equivale a un traspaso formalizado: quedan pasos por completar antes de que el Madrid pueda dar la incorporación por definitiva.

Pendiente de la firma

"Nada ha sido firmado aún", advierte Plettenberg en su publicación. Ese matiz delimita el alcance de la noticia: existe una aproximación decisiva entre el jugador y el Real Madrid, pero no una operación cerrada documentalmente.

Tampoco se detallan las condiciones de una eventual salida del Manchester United ni las cantidades que permitirían concretarla.

JJ Gabriel, en un partido con las inferiores del Manchester United. Manchester United

El periodista sostiene que el equipo madridista ya partía con ventaja respecto a sus competidores. Ahora, ese favoritismo habría desembocado en un compromiso verbal inicial, mientras se trabaja para completar el movimiento.

La distinción entre ambos momentos resulta relevante: el avance coloca al Madrid en una posición preferente, pero no elimina la incertidumbre mientras falten las firmas.

Barça, Bayern y PSG, atentos

La ausencia de documentos suscritos mantiene pendientes al Barcelona, al Bayern y al PSG.

Los tres clubes continúan atentos a la evolución de las conversaciones, según la misma información, aunque el escenario descrito les sitúa por detrás del conjunto blanco en la carrera por incorporar al joven futbolista.

Plettenberg introduce además un matiz sobre el papel del Bayern. El club alemán mantuvo los contactos, pero quedó como una alternativa con menos opciones. Entre los factores que explican esa posición aparecen las condiciones económicas de la operación y la propia presencia del Real Madrid.

JJ Gabriel tras recibir el premio de la Premier League a mejor jugador sub-18 Redes sociales

La publicación no concreta importes ni desglosa el paquete financiero.

Enero en el horizonte

El siguiente punto de atención es el calendario. El plan comunicado por el periodista contempla una salida del Manchester United tan pronto como en enero, dentro de una operación que sitúa en 2027.

También figura en ese escenario la disponibilidad de un pasaporte de la Unión Europea, sin que la publicación precise su nacionalidad -estaría tramitando la chipriota, gracias a su ascendencia materna- ni los trámites relacionados con su obtención. Es uno de los elementos mencionados para el movimiento previsto.

A falta de confirmación oficial, la novedad principal es el acuerdo verbal que Plettenberg atribuye al Madrid y al jugador. Su información no incluye la duración del eventual contrato, el coste del fichaje ni el destino deportivo inmediato de JJ Gabriel -entre el Juvenil A y el Castilla- una vez se produzca su salida de Manchester.