Owono rompe su silencio tras el fallecimiento de Jesús de Miguel: "Siento un dolor enorme, pienso mucho en él"

Jesús Owono es el desafortunado protagonista de la pérdida de Jesús de Miguel a primera hora de la mañana del martes. El portero del Andorra, roto de dolor por la pérdida de su compañero de profesión, vive un auténtico calvario.

Objeto de una gran oleada de odio por parte de quienes le acusan como "asesino" por haber provocado el grave golpe que desembocó en el paro cardíaco que acabó con la vida del delantero madrileño del CD Tenerife, el ecuatoguineano se había mantenido en silencio hasta ahora.

"Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían. Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús".

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