El jugador del Andorra Lautaro Spatz sale en defensa de Owono tras la muerte de De Miguel: "Jamás haría daño a nadie"

Lautaro Spatz, futbolista del FC Andorra, ha expresado su respaldo a Jesús Owono después del fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, tras el choque entre ambos durante el encuentro del lunes.

En una carta publicada en Instagram, el central ha trasladado sus condolencias a los allegados del atacante y ha defendido la ausencia de intención de su compañero: "Quienes lo conocemos sabemos la clase de persona que es, lo mucho que está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie".

El mensaje, difundido este martes, combina el recuerdo al jugador fallecido con la preocupación por el estado anímico del guardameta.

Spatz, que se encontraba sobre el terreno de juego cuando sucedió la acción, presenta a Owono no solo como integrante del equipo, sino también como amigo. Según explica, el portero atraviesa un momento de profundo sufrimiento por lo ocurrido.

De Miguel, de 30 años, murió el martes en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Había sido ingresado después de sufrir una parada cardiorrespiratoria durante el partido disputado en el Heliodoro Rodríguez López.

El Tenerife comunicó el fallecimiento tras un empeoramiento neurológico del futbolista durante las horas posteriores a su hospitalización.

El dolor del vestuario

Spatz quiso situar en primer término a quienes han perdido al delantero. Su publicación incluye palabras de cercanía para la familia, los amigos y el resto de sus seres queridos, además de para los seguidores del Tenerife.

El defensa extiende así su acompañamiento más allá del vestuario rival y reconoce la dimensión humana de una pérdida que ha relegado la competición.

Cientos de personas despidieron a Jesús de Miguel en el estadio del CD Tenerife. EFE

El central también describe cómo ha recibido la plantilla andorrana la noticia. "Desde ayer, toda la plantilla del FC Andorra estamos conmocionados, hundidos y afectados por lo sucedido", escribió.

Su testimonio refleja el impacto entre los futbolistas que compartieron el encuentro con De Miguel y presenciaron la emergencia médica sobre el césped.

Al referirse a Owono, Spatz enmarca lo sucedido en una acción sin voluntad de lesionar. "En el fútbol existen acciones fortuitas, pero nadie puede imaginar que una de ellas pueda terminar con unas consecuencias tan trágicas", sostiene.

Esa valoración constituye el eje de su defensa del portero, junto con la reivindicación de su carácter y el relato de su sufrimiento.

Tragedia durante el partido

El choque se produjo en el tiempo añadido, cuando Owono abandonó su área para intentar frenar una transición del Tenerife. Tras el impacto, De Miguel precisó asistencia urgente sobre el campo antes de ser trasladado al hospital.

El encuentro quedó suspendido mientras la atención se concentraba en el estado del delantero.

El Andorra expresó asimismo sus condolencias mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. La carta de Spatz añade la voz de uno de los jugadores que vivieron directamente lo sucedido y termina con una petición de acompañamiento a los afectados:

"Hoy el fútbol no importa. Solo queda acompañar en el dolor, mostrar el máximo respeto y mandar toda nuestra fuerza a la familia y a quienes están sufriendo esta terrible pérdida".