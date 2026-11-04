El éxito de Jürgen Klopp, 59 años, fuera del fútbol: un complejo de 9 pistas de pádel con una inversión de 600.000€

El actual seleccionador nacional de Alemania, Jürgen Klopp, no solo es un maestro de la táctica futbolística, sino también un sagaz inversor. Aunque su brillante etapa de nueve años en Anfield quedó atrás para tomar las riendas del combinado germano, su huella en la ciudad de Liverpool sigue expandiéndose, esta vez a través de su gran afición: el pádel.

Con una inyección económica de 600.000 euros, el carismático técnico ha impulsado la construcción de un vanguardista centro deportivo en los terrenos del Wavertree Sports Park, un espacio que han transformado tras ganar un concurso público municipal.

Este proyecto, operado bajo la marca Padel FC y dirigido por su hijo, el empresario Marc Klopp, busca convertirse en un referente del ocio británico.

El complejo cuenta con nueve pistas de alta gama (seis de ellas completamente techadas y tres semicubiertas), además de integrar restaurantes, comercios especializados y zonas de esparcimiento.

Haciendo honor a los valores del entrenador, el recinto es un ejemplo de sostenibilidad, equipado con placas solares y sistemas de calefacción ecológicos de bajo consumo. Su pasión por este deporte es tan evidente que Klopp actúa como su principal promotor y hasta ha colaborado con Wilson en el diseño de su propia línea de palas.

Imperio más allá del banquillo

Las instalaciones de Wavertree son apenas una parte de la extensa red de negocios gestionada por su family office. Lejos de centrarse solo en el balón, el actual técnico de la 'Mannschaft' tiene un fuerte interés por la tecnología deportiva.

Destaca su participación en Sporttotal AG, una firma alemana que emplea inteligencia artificial para la retransmisión automática y el análisis de datos en categorías de fútbol base.

Asimismo, ha inyectado capital en varias startups de éxito en Alemania, apoyando proyectos como The Icon League (competiciones de fútbol de formato corto), la red social Prematch y Wholey, una popular marca enfocada en la alimentación sana.

Su olfato financiero también abarca el sector del lujo inmobiliario. En Santa Ponsa (Mallorca), adquirió una espectacular parcela de 5.000 metros cuadrados por alrededor de 4 millones de euros.

Tras una profunda remodelación, la propiedad se ha convertido en una mansión autosuficiente e inteligente, dotada con los últimos sistemas de climatización pasiva.

Todo este ecosistema empresarial se complementa con jugosos contratos de patrocinio junto a marcas de alcance global como Adidas, Opel y Trivago. Queda claro que el talento de Klopp para liderar y tejer estrategias ganadoras funciona igual de bien tanto dirigiendo a la selección de su país como en los despachos corporativos.