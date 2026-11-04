El éxito de Aitor Ocio (49) fuera del fútbol: inversor inmobiliario con viviendas de lujo, una clínica estética y un spa balinés

Aitor Ocio encontró una segunda vida profesional lejos de los terrenos de juego. El exfutbolista, que puso fin a su carrera deportiva en 2012 después de 18 años como profesional, ha convertido su interés por el mundo empresarial en una trayectoria que combina inversiones inmobiliarias, medicina estética y negocios relacionados con el bienestar.

Una diversificación que comenzó a gestarse incluso antes de colgar las botas y que, con el paso del tiempo, le ha llevado a participar en proyectos residenciales de lujo y a asesorar a otros deportistas sobre cómo gestionar su patrimonio.

Su salto al mundo de los negocios no fue improvisado. En una entrevista publicada por Cinco Días el 9 de enero de 2021, explicó que no quería limitarse a vivir de las rentas una vez retirado ni dedicarse únicamente a administrar su patrimonio.

Una clínica estética

En 2012, el mismo año en el que anunció su retirada del fútbol, Ocio puso en marcha Henao, su primera clínica de medicina estética en Bilbao. El proyecto nació inicialmente como una inversión, pero terminó convirtiéndose en una actividad empresarial en la que decidió implicarse directamente.

En una entrevista concedida a Vanitatis el 13 de abril de 2025, el exfutbolista recordó que durante los primeros tres años fue inversor sin participar en la gestión. Después decidió tomar las riendas y dar al negocio una orientación propia.

"Después de tres años decidí quedarme al frente de la clínica, yo solo, en este momento, ya sin socios", explicó.

Aitor Ocio, durante un evento .

El modelo evolucionó hacia una concepción más amplia de la salud. "Cambié mi marca de clínica en medicina estética perdiendo una cuota de mercado importante de quienes en ese momento solo buscaban la estética. Pero yo consideré que había dotado a mi clínica de entrenamiento personal, de nutrición, de una serie de cosas que convergían en la salud y el bienestar, que para mí es lo más importante", afirmó.

La filosofía de Henao Wellness Clinic quedó resumida en otra de sus declaraciones: "Entendemos la belleza desde la salud y que en la medida que estemos bien, nuestra piel y nuestro pelo va a estar mejor".

El proyecto se complementó con TheFit, su negocio de entrenamiento personal, con centros en Bilbao y Vitoria, y con S’Thai, un spa balinés que abrió sus puertas en Bilbao a finales de 2022.

La idea de este último negocio surgió durante un viaje a Bali. En una entrevista publicada por El País el 3 de febrero de 2024, Ocio explicó que el spa seguía una filosofía similar a la de su clínica y que tenía intención de ampliar el proyecto más allá de Bilbao.

"Tenía claro que mi etapa en los negocios no nacía de la necesidad, sino del deseo de disfrutar de lo que hacía, quería estar convencido, no buscaba modelos de rentabilidad, quería estar alineado con el negocio", señaló.

El negocio inmobiliario

El ladrillo es otra de las áreas en las que Aitor Ocio ha desarrollado su actividad empresarial. El exfutbolista fue cofundador de Grupo ABU, una promotora inmobiliaria sevillana, junto con el actual presidente de la compañía.

Su vinculación con el sector se remonta a su etapa como futbolista, aunque uno de los proyectos que le dio mayor visibilidad llegó en octubre de 2023, cuando Grupo ABU presentó una promoción de 22 viviendas de lujo en el barrio de Gros, en San Sebastián.

El proyecto, denominado Residencial Zabaleta Gros, se ubica en la plaza de Cataluña, junto a la playa de la Zurriola, y se desarrolla en colaboración con Inmobiliaria Arrieta.

Según la información publicada por Vanitatis el 26 de octubre de 2023, los precios de las viviendas oscilaban entre los 852.000 euros más IVA para los pisos de dos habitaciones situados en las primeras plantas y los 1.787.000 euros más IVA para las viviendas de cuatro habitaciones en las plantas superiores y con garaje.

La promoción tuvo una rápida acogida comercial. Según la información difundida por Grupo ABU y recogida por El Diario Vasco, siete de las 22 viviendas se vendieron el primer día de comercialización.

El proyecto siguió avanzando durante 2024. El 24 de julio de ese año, Grupo ABU anunció el inicio de los trabajos previos a la transformación del antiguo edificio de Telefónica, situado en el número 29 de la calle Zabaleta, en las nuevas viviendas.

La promotora cifró en 25,2 millones de euros la inversión en la operación y comunicó que dos tercios de las viviendas ya habían sido adquiridas. La entrega estaba prevista para octubre de 2026, según la información publicada entonces por la compañía.

La promoción donostiarra es uno de los ejemplos más visibles de la actividad de Ocio en el sector inmobiliario, aunque no permite determinar por sí sola el valor de su patrimonio personal ni los beneficios que haya podido obtener.

Asesorar a otros deportistas

Su experiencia en el mundo inmobiliario también le ha llevado a desarrollar una actividad de asesoramiento.

El 8 de mayo de 2024, Colliers anunció una alianza con Aitor Ocio para lanzar Sports & Estates, una línea de servicios destinada a ayudar a deportistas profesionales a gestionar sus inversiones inmobiliarias.

La iniciativa incluye formación sobre el funcionamiento del mercado, diseño de estrategias de inversión y asesoramiento en operaciones inmobiliarias.

Aitor Ocio, en una imagen de 2018. Gtres

Ocio explicó entonces que los deportistas suelen recibir numerosas propuestas de inversión durante sus carreras y que necesitan contar con profesionales que les ayuden a tomar decisiones.

"Durante la carrera de un deportista profesional suelen plantearse numerosas oportunidades de inversión inmobiliaria, tanto desde el punto de vista patrimonial como del disfrute personal. En este sentido, considero fundamental que el deportista y su entorno de confianza puedan apoyarse en un equipo de profesionales que les orienten en su toma de decisiones", afirmó.

El exfutbolista también reconoció que le habría gustado disponer de ese tipo de asesoramiento cuando todavía estaba en activo: «Me hubiera encantado en mi época como futbolista haber podido contar con este tipo de asesoramiento».

La iniciativa parte de una idea que Ocio conoce de primera mano: la carrera deportiva puede generar ingresos elevados, pero tiene una duración limitada. La planificación patrimonial y la diversificación de las inversiones pueden convertirse en herramientas importantes para afrontar la retirada.

Una nueva carrera empresarial

La trayectoria de Aitor Ocio fuera del fútbol combina proyectos de naturaleza muy diferente. Desde Henao Wellness Clinic y S’Thai hasta sus inversiones en promociones residenciales y su colaboración con Colliers, el exfutbolista ha construido una actividad empresarial que va más allá de la gestión de su patrimonio personal.

En una entrevista concedida a El País el 3 de febrero de 2024, explicó que no quería centrar su segunda etapa profesional en una única actividad.

"Después de muchos años en los que solo jugaba fútbol, veía fútbol, leía sobre fútbol o hablaba sobre fútbol, tenía claro que no quería centrarme en una única actividad en mi etapa empresarial", señaló.

Y añadió: "Quería aprender en distintas áreas de la inversión, me resulta muy apasionante. Este tiempo que llevo desde que dejé el fútbol está siendo apasionante, cada semana para mí es ilusionante, muy motivadora".

Más de una década después de su retirada, Ocio ha convertido esa inquietud en una carrera empresarial diversificada. El inmobiliario, el bienestar y el asesoramiento patrimonial forman parte de una segunda etapa que comenzó en 2012 y que continúa creciendo con nuevos proyectos.