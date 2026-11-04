La disputa por el balón entre De Miguel y Owono, clave para distinguir el juego peligroso de una agresión delictiva

La muerte de Jesús de Miguel, de 30 años, después del choque con Jesús Owono durante el Tenerife-Andorra ha situado al guardameta ante una posible sanción deportiva y un señalamiento público que ya le persiguió hasta el vestuario: "Asesino".

El desenlace obliga a examinar lo sucedido, pero no convierte automáticamente una entrada en delito: para exigir responsabilidad penal hay que determinar si la conducta desbordó los riesgos que se asumen al jugar al fútbol.

De Miguel falleció este martes a las 8.00 horas en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, según comunicó el Tenerife.

La Policía Nacional ya investiga la muerte de Jesús de Miguel: qué se analiza por la vía deportiva y qué por la vía penal.

Había sufrido una parada cardiorrespiratoria tras el impacto del lunes, recibió maniobras de reanimación y quedó ingresado en cuidados intensivos; durante la madrugada, el club informó de un deterioro neurológico.

El Andorra trasladó sus condolencias con una frase que resume el estado de su plantilla: "Con el corazón roto y devastados".

La acción ocurrió en el tiempo añadido, con 2-2 en el marcador, cuando De Miguel buscaba aprovechar un balón largo cerca del centro del campo. Owono abandonó su área para interceptarlo y acabó golpeando con la rodilla al delantero, que cayó al césped.

El árbitro expulsó al portero y el encuentro fue suspendido; el acta justificó la roja por "impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa".

Esa última precisión importa. Había una pelota por disputar, aunque el colegiado considerase excesiva la fuerza empleada.

Abogados especialistas en derecho deportivo explican a EL ESPAÑOL que la frontera penal está en el riesgo permitido: los participantes aceptan la posibilidad de sufrir golpes y lesiones propios de un deporte de contacto, pero esa aceptación no ampara cualquier conducta.

Su análisis distingue una infracción del reglamento de una actuación que merezca castigo en los tribunales.

La roja no acredita delito

El concepto no exige que todas las acciones sean reglamentarias para quedar dentro del ámbito deportivo: el fútbol también incluye errores de cálculo, disputas mal ejecutadas y contactos sancionables.

Una expulsión permite castigar una entrada sin demostrar por sí sola intención de lesionar ni una imprudencia penal. Tampoco basta con comparar las consecuencias: un choque mortal no se vuelve delictivo exclusivamente por haber terminado de la peor manera posible.

Jesús de Miguel siendo evacuado tras sufrir el brutal golpe con Owono. Reuters

Hay otra distinción imprescindible: descartar una intención de hacer daño no excluye, por sí mismo, toda responsabilidad penal.

También existe el homicidio imprudente, que exigiría acreditar una infracción del deber de cuidado con relevancia penal, fuera del riesgo admisible en esa actividad, y su relación con la muerte.

La cuestión no se resuelve únicamente comprobando que Owono trataba de despejar; habría que valorar cómo ejecutó esa intervención y qué peligro generó.

El artículo 142 del Código Penal establece entre uno y cuatro años de prisión para el homicidio por imprudencia grave, y una multa de tres a dieciocho meses para la modalidad menos grave.

La Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte de Jesús de Miguel. El caso se ha judicializado, aunque la apertura de diligencias no acredita un delito ni determina la responsabilidad del guardameta.

Las pesquisas corresponden al Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, pero el TSJ aclara lo siguiente:

"Toda muerte que no tiene causa natural -lo que se conoce como 'muerte judicial', sea por accidente o por otras causas- conlleva la apertura de oficio de una investigación judicial, cual es el caso".

Las grabaciones, la posición del balón, las trayectorias de ambos jugadores y las periciales permitirán examinar si hubo una conducta penalmente imprudente; la autopsia y los informes sanitarios servirán para determinar la causa de la muerte y su conexión con el golpe.

El resultado médico y la valoración jurídica responden a preguntas distintas: demostrar el primero no resuelve automáticamente la segunda.

Milagros Tolón, ministra de Deportes, defendió la inocencia este lunes en RNE: "Son golpes malos que se dan y que tienen unas consecuencias nefastas, pero no hay que juzgar a nadie", dijo.

Y agregó ante el micrófono, además de dar el pésame a la familia, que desde el ministerio van a ver "si podemos evitar que pasen estos accidentes".

Por otro lado, el Supremo ha marcado límites en casos de violencia dentro del fútbol. En una sentencia difundida en mayo de 2025 confirmó seis años de prisión a un jugador de veteranos que, después de ser expulsado, regresó al campo y pateó por la espalda a un contrario cuando el encuentro estaba interrumpido.

La víctima quedó con una discapacidad del 80%. Era una agresión intencionada ajena a la disputa deportiva, no un precedente equiparable sin más a la salida de un portero con el balón en juego.

El expediente deportivo

La Federación deberá valorar la acción conforme a su propio código. El artículo 102 contempla entre cuatro y doce partidos de suspensión para una conducta violenta durante el juego que provoque consecuencias graves, siempre que no constituya una infracción de mayor entidad.

El artículo 130.1, que prevé de uno a tres partidos para determinadas acciones violentas, se refiere a supuestos sin consecuencias lesivas. La diferencia resulta relevante aquí, aunque corresponde al órgano disciplinario motivar qué precepto aplica y graduar el castigo.

Además, el propio código separa la responsabilidad deportiva de la civil o penal y obliga a comunicar a Fiscalía los hechos que pudieran presentar caracteres de delito. Ni la roja acredita culpabilidad criminal ni una suspensión impediría por sí sola examinar lo sucedido judicialmente.

Owono, después del choque

Mientras se discuten esas consecuencias, Owono ha cerrado su cuenta de Instagram tras recibir mensajes acusatorios. Según informó AS, en el vestuario se le vio entre lágrimas y rezando; durante el viaje de regreso siguió muy afectado y pendiente de la evolución del delantero.

Ya expulsado, había regresado sobre sus pasos para interesarse por el delantero, que seguía siendo atendido sobre el campo.

Jesús Owono, en un partido con el FC Andorra. FC Andorra

Antes de conocerse el fallecimiento, COPE explicó que el guardameta quería contactar en privado con la familia de De Miguel cuando resultase oportuno, antes de pronunciarse públicamente.

La misma información trasladó que el Andorra reconocía una intervención a destiempo, pero negaba voluntad de dañar al rival. El equipo había seguido las noticias médicas a través de su director deportivo, Jaume Nogués, y de un miembro de los servicios sanitarios, en contacto con el Tenerife.

Los gritos escuchados en el estadio continuaron en internet, acompañados de insultos racistas y amenazas. Entre los comentarios publicados también aparecen peticiones de detención.

Pero reclamar castigo penal no equivale a acreditar un delito: una eventual responsabilidad requiere pruebas y garantías. Llamarle "asesino", como sucedió desde la grada y después en las redes, supone atribuirle una culpabilidad que no está establecida.

Owono tiene 25 años, nació en Bata y se formó en el fútbol vasco, con etapas en Antiguoko, Real Sociedad y Alavés. Llegó a Donostia siendo niño y debutó en Primera con el club vitoriano en enero de 2022, precisamente contra la Real.

Internacional con Guinea Ecuatorial, protagonizó la clasificación de su selección para los cuartos de la Copa de África de 2022 con sus paradas en la tanda ante Mali.

Después de jugar cedido en Andorra durante la temporada pasada, este verano regresó mediante un traspaso y firmó por dos cursos, con otros dos opcionales. En septiembre explicó que quería volver al lugar donde había encontrado una oportunidad y se sentía en casa.

Hasta el lunes, su carrera estaba marcada por aquella búsqueda de continuidad después de años como suplente en el Alavés. El viaje de vuelta del lunes, primero en avión a Barcelona y después en autocar a Andorra, transcurrió pendiente de las actualizaciones del hospital antes de recibir la peor de las noticias.