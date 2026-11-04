Cristiano Ronaldo, 41 años: "El sueño es la herramienta más importante. Me duermo a las 23:00 y me despierto a las 8:30"

Cristiano Ronaldo, que a sus 41 años continúa siendo un referente indiscutible de rendimiento atlético en el panorama futbolístico internacional, ha revelado que la piedra angular de su extraordinaria permanencia en la élite profesional estriba en una gestión rigurosa y casi matemática del descanso nocturno.

El astro portugués desgranó con minuciosidad las pautas biológicas que gobiernan sus periodos de sueño y recuperación durante su participación en el pódcast oficial de la firma de tecnología de salud y monitoreo biomecánico WHOOP, dirigido por su fundador Will Ahmed.

En este célebre canal de divulgación deportiva, el histórico delantero luso explicó que la regeneración celular y la estabilidad fisiológica dependen directamente de sostener una higiene del sueño impecable y adaptada a las altas exigencias de la alta competición.

El afamado goleador luso enfatizó que el reposo nocturno no constituye un simple complemento de la preparación física cotidiana, sino el pilar estructural básico que permite asimilar las duras cargas de entrenamiento a las que se somete a diario.

En palabras del propio futbolista, nada supera el impacto fisiológico directo de un descanso continuado y de máxima calidad: "El sueño es la herramienta más importante. Me duermo a las 23:00 y me despierto a las 8:30".

Para el atacante, sostener de forma metódica una ventana de descanso que supera habitualmente las nueve horas diarias representa el recurso biológico más determinante para mantener los niveles óptimos de energía y acelerar la recuperación de los tejidos dañados tras el intenso desgaste propio de la competición.

Durante su intervención en el espacio audiovisual de WHOOP, la estrella de Madeira profundizó en cómo estructura de forma estricta sus horarios diarios para garantizar que el organismo restablezca por completo su equilibrio muscular y nervioso.

Cristiano Ronaldo celebrando un gol con Al-Nassr. Reuters

El futbolista considera que la regularidad en el reloj biológico es el mayor aliado del atleta profesional: "Para mí, una gran noche de sueño es probablemente lo más importante que tenemos en la vida en términos de salud y longevidad. Se trata de ser consistente con la hora a la que voy a la cama y la hora a la que me levanto".

No obstante, el portugués admitió que los compromisos nocturnos del calendario deportivo a veces alteran temporalmente su rutina, obligándole a realizar ajustes calculados para evitar que la privación de descanso afecte sus valores biométricos.

Asimismo, el capitán de la selección portuguesa remarcó en la charla que el proceso de recuperación debe guardar una proporción estricta con el esfuerzo realizado durante las jornadas de trabajo físico: "La forma en que entrenas debe ir acompañada de la recuperación: si entrenas dos horas, tienes que dedicar dos horas a recuperarte; si entrenas tres horas, debes recuperar tres horas".

Esta filosofía, fundamentada en la sincronización precisa entre estímulo y descanso, reafirma que el gran secreto de la longevidad de la leyenda lusitana radica en tratar el descanso con el mismo rigor profesional que aplica a sus entrenamientos diarios con el balón.