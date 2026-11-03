Unai Emery (54), sobre su infancia: "Mi madre me insistió para terminar mis estudios, tenía 2 asignaturas pendientes"

Unai Emery está listo para su visita al Barcelona de Hansi Flick con el Aston Villa, al que dirige actualmente. El encuentro de Champions League se disputará este martes, a las 21.00 horas, y enfrenta al técnico vasco con un adversario más que conocido de su trayectoria en España.

Mucho antes de vivir de los banquillos, hubo una intervención familiar que le ayudó a abrirse ese camino: la insistencia de su madre para que completara sus estudios.

El entrenador recordó aquel episodio en una entrevista con Martí Perarnau para The Tactical Room. Su prioridad entonces era jugar al fútbol y había dejado dos asignaturas pendientes. "Mi madre me presionó para que las terminara", explicó al reconstruir una decisión que acabaría teniendo consecuencias profesionales.

No se trataba de una anécdota sin conexión con su carrera. Aprobar aquellas materias le permitió acceder a la titulación de entrenador cuando todavía era futbolista.

"Por tanto, fui un entrenador muy joven gracias a la presión de mi madre", reconoció. Tenía 24 años cuando obtuvo el título, bastante antes de convertir la dirección de equipos en su ocupación principal.

La decisión que abrió camino

Su relato permite entender el papel de su madre sin atribuirle planes que no explicó. Ella quería que acabara lo que había dejado pendiente; él descubrió después la utilidad de aquella exigencia.

La preparación académica que había relegado por el balón terminó facilitándole una alternativa dentro del mismo deporte.

La entrevista también refleja hasta qué punto el fútbol ocupaba su cabeza durante las reuniones familiares. Emery recuperó una escena cotidiana, lejos de cualquier estadio: "Un día, comiendo en casa, mi padre me dijo: 'Unai, estás ausente'".

Unai Emery, en un partido del Aston Villa. Reuters

El técnico admitió que el comentario tenía fundamento. Mientras estaba sentado a la mesa, seguía dándole vueltas a cuestiones del equipo y a ejercicios de entrenamiento.

El reproche paterno dibuja una dedicación que no se detenía al salir del campo y que sus familiares percibían incluso cuando compartían una comida.

El fútbol entraba por casa

La relación familiar con este deporte venía de generaciones anteriores. En aquella conversación, Emery recordó los telegramas de condolencia que llegaron cuando falleció su abuelo, Antonio, portero del Real Unión.

"Mi padre y mi tío […] me enseñaron aquellos telegramas2, contó sobre una imagen que le permitió descubrir el reconocimiento que despertaba su apellido.

Años después, explicó en El País que no había querido imponer ese legado a su hijo: 2De mi hijo no he querido que viva el fútbol como lo vivo yo, sino que él elija".

También resumió qué esperaba de su experiencia deportiva: "Quiero que el fútbol sea para él un lugar donde adquiera valores, amigos y aprenda a competir".

Este martes, Emery regresará a un escenario de máxima exigencia con un Aston Villa que ha ganado sus tres primeros encuentros europeos. Detrás del entrenador permanece aquella historia de formación: dos asignaturas pendientes y una madre que insistió en que las terminara.