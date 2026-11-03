Aficionados del CD Tenerife depositan velas y flores en la puerta 9 del Heliodoro en memoria de Jesús de Miguel. EFE

La Policía Nacional ya investiga la muerte de Jesús de Miguel: qué se analiza por la vía deportiva y qué por la vía penal

La Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, después del choque con Jesús Owono durante el encuentro del lunes contra el Andorra.

Las pesquisas corresponden al Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife. El caso se ha judicializado, aunque la apertura de diligencias no acredita un delito ni determina la responsabilidad del guardameta.

El TSJ de Canarias lo explica así: "Toda muerte que no tiene causa natural -lo que se conoce como 'muerte judicial', sea por accidente o por otras causas- conlleva la apertura de oficio de una investigación judicial, cual es el caso".

El delantero del Tenerife, de 30 años, murió este martes a las 8.00 horas en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Había quedado ingresado en cuidados intensivos después de sufrir una parada cardiorrespiratoria y recibir maniobras de reanimación sobre el terreno de juego.

Durante la madrugada, el club comunicó un deterioro neurológico que precedió al fallecimiento.

La jugada ocurrió en el tiempo añadido, con empate a dos. Owono salió de su área para interceptar un balón que perseguía De Miguel y ambos chocaron. El árbitro expulsó al portero por impactar con la pierna elevada sobre su adversario empleando "fuerza excesiva" mientras disputaban la pelota.

El encuentro fue suspendido ante la gravedad de lo sucedido.

La intervención policial incorpora una investigación sobre las circunstancias de la muerte a un episodio que también debe examinarse desde la disciplina deportiva.

Son ámbitos diferentes: uno valora la infracción del reglamento y su sanción; el otro, si concurren los elementos necesarios para exigir responsabilidad criminal. La tarjeta roja no resuelve esta segunda cuestión.

Qué examina la vía deportiva

El órgano disciplinario federativo debe determinar cómo encaja la acción en su código.

Entre las posibles calificaciones figura el artículo 102, que contempla entre cuatro y doce partidos de suspensión por una actuación violenta durante el juego que provoque consecuencias graves, siempre que no constituya una infracción de mayor entidad.

El código también distingue el juego peligroso con lesión y las agresiones. Por eso, la resolución no consiste simplemente en trasladar la expulsión a un número de encuentros: exige calificar la conducta y valorar las circunstancias.

Jugadores del Tenerife y del Andorra muestran preocupación por el estado de Jesús de Miguel. Europa Press

La disputa del balón, la forma de intervenir y las consecuencias del impacto forman parte de ese examen.

Qué debe aclarar la vía penal

La cuestión penal se sitúa en otro plano: si Owono generó un peligro que rebasó los riesgos inherentes al fútbol y actuó con una imprudencia penalmente relevante.

El riesgo permitido comprende los contactos y accidentes propios de la actividad deportiva, aunque no supone una autorización ilimitada para causar daño. Pero tampoco toda acción antirreglamentaria constituye delito. Descartar intención de lesionar no cierra por sí solo el análisis, porque el Código Penal también castiga determinadas conductas imprudentes.

Su artículo 142 prevé entre uno y cuatro años de prisión para el homicidio por imprudencia grave y una multa de tres a dieciocho meses para la modalidad menos grave. Sus requisitos deberán ser probados.

La reconstrucción del lance deberá permitir examinar la intervención del portero, mientras que la autopsia y los informes médicos deben esclarecer la causa del fallecimiento y su relación con el impacto.

Acreditar esa conexión sería necesario, pero no bastaría: también habría que demostrar una conducta merecedora de reproche penal. El desenlace, por trágico que sea, no sustituye esa prueba.

Por ahora, la información publicada no concreta las actuaciones policiales ni permite anticipar responsabilidades. Que intervenga el Grupo de Homicidios identifica a los investigadores y no significa que exista un homicidio delictivo acreditado.

Las diligencias deben esclarecer los hechos: la sanción federativa y una eventual responsabilidad penal requieren sus respectivas valoraciones.