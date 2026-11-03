Camavinga, durante la rueda de prensa previa al partido contra el AEK Atenas. REAL MADRID CF

El centrocampista del Real Madrid habló sobre cómo le afectó la expulsión en Múnich y su mala temporada.

El paso al frente de Camavinga: "Tengo más disciplina que antes. He trabajado mucho en verano para ser un hombre nuevo"

Eduardo Camavinga compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido de Champions contra el AEK de Atenas que se disputa este miércoles a partir de las 18:45 horas.

El centrocampista del Real Madrid, que viene de ser determinante en El Clásico, habló de cómo ha intentado revertir la situación después de una temporada pasada marcada por muchos momentos malos, como su expulsión en Múnich.

El francés, aseguró haber "trabajado mucho en verano" y ser un futbolista mucho "más maduro". Un cambio radical, con vuelta a la escuela incluido, para intentar volver a ser una pieza importante.

Mejora con Bernardo en medio

"Bernardo es un muy buen jugador, que nos da mucha posesión y nos apoya mucho en la salida de balón. Nos ha ayudado mucho. Es un gran jugador y los grandes jugadores nos ayudan siempre".

Vinicius

"La verdad que no, porque Vini es madridista desde niño. Le encanta el club. Nunca pensaría que él quisiera salir"

Dudas de su continuidad

"La verdad es que fue un momento duro, difícil para mí. Pero pienso que siempre tras las cosas negativas hay cosas buenas que tengo que aprender. He trabajado mucho este verano y soy un hombre nuevo".

"Tengo más disciplina que antes. Trabajo para devolver la confianza que el club me ha dado. He pensado mucho en las cosas que tenía que mejorar. Hablé con el míster y me dio mucha confianza".

Venganza en El Clásico

"Ya tuve tiempo de pensar en eso en verano, que me dolió. No era una revancha. Yo trabajo todos los días para hacer ese tipo de cosas en el campo. Lo que hice en Barcelona se olvidará y tendré que seguir haciéndolo en otros partidos".

Cambios en el verano

"Volví a la escuela, fue una experiencia muy diferente. Trabajé cosas que habitualmente no hago: disciplina, llego dos o tres horas antes para trabajar en el gimnasio... También mi mentalidad, soy algo más maduro".

Mourinho

"Es muy simpático, es un gran entrenador con mucha historia. Con él se aprende mucho cada día, en la mentalidad que tienes que tener en el campo".

Vestuario

"Siempre hemos tenido una buena relación, siempre hemos sido un equipo unido. Pero cuando los resultados no son buenos, para vosotros hay algo mal en el vestuario. Es solo el punto de vista de vosotros".

Críticas Múnich

"Lo primero que aprendí es no escuchar todo lo que vosotros decís. Lo peor cuando se dicen cosas que pueden tocar a mi familia. Un futbolista tiene siempre que pensar en sí mismo y es lo que he hecho. No tienes que dudar por las críticas que la gente te hace. Tienes que seguir trabajando y dar tu mejor nivel".