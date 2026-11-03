El otro Owono atrapado en la tragedia de De Miguel: denuncia racismo tras ser confundido con el portero del Andorra

La trágica muerte de Jesús de Miguel ha provocado el dolor más fuerte que se puede experimentar en el mundo del fútbol. El balón llora la pérdida del delantero madrileño después de sufrir un paro cardíaco tras recibir un rodillazo en el pecho por parte de Jesús Owono.

Tras el fatal desenlace que se ha conocido a primera hora de la mañana de este martes, el portero del Andorra ha sido objeto de mensajes de odio. Sin embargo, esta oleada de comentarios también la ha sufrido Michel Owono, futbolista del FC Can Vidalet que comparte apellido con el guineano.

El jugador del equipo catalán ha denunciado públicamente que está recibiendo insultos racistas y amenazas por parte de personas que lo confunden con el guardameta.

A través de un comunicado, Michel Owono ha salido al paso denunciando los mensajes de odio que está recibiendo, condenándolos, aclarando su identidad y pidiendo respeto ante una situación injusta.

El comunicado comienza con unas palabras de recuerdo hacia Jesús de Miguel y su familia. Michel Owono ha querido trasladar sus condolencias por el fallecimiento del delantero y mostrar su solidaridad con el entorno del futbolista.

"En primer lugar, quiero expresar mi más sentido pésame por el fallecimiento del jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel, tras la dura entrada sufrida en el partido contra el FC Andorra", ha señalado.

"Quiero dejar claro que NO SOY JESÚS OWONO y que no tengo ninguna relación con lo sucedido. Me están confundiendo por mi apellido, y por ello he recibido una cantidad de mensajes de odio, racismo, insultos y amenazas", ha explicado.

"Vivimos en una sociedad que cada vez está más enferma, donde el racismo, el odio y la intolerancia parecen ganar terreno. El fútbol debe unir, no dividir", ha defendido, antes de recordar que el acoso y la discriminación no deberían tener cabida ni dentro ni fuera del deporte.

El comunicado termina con un agradecimiento a quienes le han mostrado su apoyo durante las últimas horas y reclamando una mayor sensibilidad ante situaciones como esta: "Por un mundo con más respeto, menos odio y más humanidad".

Jesús de Miguel celebrando un gol con el Tenerife. CD Tenerife

La denuncia de Michel Owono se produce después de uno de los episodios más trágicos que ha vivido recientemente el fútbol español. Jesús de Miguel perdió la vida este martes como consecuencia del paro cardíaco sufrido durante el partido que enfrentaba al CD Tenerife y al FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Corría el minuto 96 de partido, con empate a dos en el marcador, cuando se produjo la acción. Un balón enviado desde la zaga del conjunto canario dejó al delantero en disposición de disputar la pelota, mientras Jesús Owono, fuera de su área, entró de lleno en la acción.

El portero del equipo andorrano saltó con la rodilla elevada e impactó contra el pecho de Jesús de Miguel, que cayó al terreno de juego y necesitó asistencia médica inmediata.

Los servicios médicos atendieron al delantero sobre el césped antes de trasladarlo al hospital, mientras que el árbitro decidió suspender definitivamente el encuentro después de comprobar el estado de ánimo de los jugadores.

El delantero del Tenerife, de 30 años, fallecía este martes a las 8.00 horas en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Había quedado ingresado en cuidados intensivos después de sufrir una parada cardiorrespiratoria y recibir maniobras de reanimación sobre el terreno de juego.

Durante la madrugada, el club comunicó un deterioro neurológico que precedió al fallecimiento.