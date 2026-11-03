Muere Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, tras sufrir este lunes un paro cardíaco por una patada del portero del Andorra

Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife de 30 años, ha fallecido este martes a las 8:00 horas, según ha anunciado el propio club.

El futbolista permanecía ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria después de sufrir una parada cardiorrespiratoria tras un fuerte impacto con el portero del Andorra, Jesús Owono, durante el partido disputado este lunes en el Heliodoro Rodríguez López.

"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", escribió en sus redes el Tenerife.

Y añadía el comunicado: "La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos".

El último comunicado conocido antes de la confirmación de su muerte había advertido de un deterioro neurológico. El Tenerife difundió durante la madrugada del martes una breve actualización: "La situación médica de Jesús de Miguel ha empeorado neurológicamente".

La entidad anunció entonces que facilitaría más información en las horas siguientes, sin concretar las lesiones que presentaba el atacante ni ofrecer un pronóstico.

Su ingreso se produjo después de una intervención de emergencia de los servicios sanitarios. De Miguel había quedado inconsciente sobre el césped y necesitó maniobras de reanimación cardiopulmonar en la ambulancia.

Los sanitarios consiguieron restablecerle el pulso antes de su hospitalización, según la información difundida durante las primeras horas posteriores al incidente.

"El futbolista logró recuperar el pulso gracias a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) practicadas por los servicios sanitarios en el interior de la ambulancia. De Miguel respira por sí mismo, aunque permanece inconsciente", recogía aquella comunicación.

Posteriormente, el Tenerife confirmó que estaba en cuidados intensivos "estable, dentro de la gravedad". El deterioro anunciado de madrugada modificó esa primera descripción de su estado.

Emergencia en el descuento

El partido contra el Andorra estaba cerca de terminar cuando se produjo la acción. Con empate a dos, De Miguel corrió hacia un balón largo y Owono abandonó su área para intentar interceptarlo.

El guardameta alcanzó al delantero con un fuerte impacto y este cayó al terreno de juego. La gravedad de lo ocurrido provocó la entrada inmediata de las asistencias.

Jugadores del Tenerife y del Andorra muestran preocupación por el estado de Jesús de Miguel. Europa Press

Los jugadores reclamaron atención médica para su compañero y el encuentro quedó interrumpido. Owono fue expulsado, pero la situación del delantero desplazó cualquier cuestión deportiva.

De Miguel fue evacuado en ambulancia y el partido terminó suspendido mientras se organizaba su traslado al hospital. La preocupación se extendió después a numerosos clubes, que publicaron mensajes de apoyo.

Girona, Burgos, Mallorca y Castellón estuvieron entre las entidades que trasladaron su respaldo al futbolista. El conjunto castellonense había sido su equipo antes de incorporarse al Tenerife.

Esas primeras muestras de ánimo llegaron cuando todavía se aguardaban novedades sobre su evolución y los servicios médicos continuaban atendiendo al atacante.

Lejos de los grandes focos

Jesús de Miguel Alameda nació en Madrid el 21 de septiembre de 1996. Su carrera se construyó en distintas categorías del fútbol español antes de alcanzar Segunda División.

Se formó en las categorías inferiores del Leganés y en 2015 pasó a su filial, entonces en Tercera. No llegó a estrenarse con el primer equipo pepinero.

Su recorrido incluyó etapas en Navalcarnero y Unionistas de Salamanca, donde encontró continuidad y goles. En el curso 2021/22 firmó doce tantos con el conjunto salmantino.

Jesús de Miguel, en un calentamiento del CD Tenerife. CD Tenerife

Más tarde se incorporó al Castellón, que le ofreció un escenario decisivo para su crecimiento: marcó dieciséis goles en la campaña 2023/24 y contribuyó al ascenso del equipo a Segunda.

El Tenerife anunció su contratación el 8 de julio de 2025 para las tres temporadas siguientes. Llegaba con experiencia en Primera Federación y una trayectoria que respaldaba su capacidad para liderar el ataque.

Su adaptación fue inmediata: consiguió seis goles en las cinco primeras jornadas, un registro que superó las mejores salidas goleadoras del club desde su incorporación a las competiciones nacionales en 1953.

Aquel comienzo también le valió el reconocimiento como mejor jugador de Primera Federación en septiembre de 2025. Además de sus seis tantos, acumulaba tres asistencias.

Había encontrado en Tenerife una nueva oportunidad para consolidar una carrera levantada paso a paso, después de años de recorrido por el fútbol de categorías inferiores.