Mourinho tira de ironía sobre cuándo se verá la mejor versión de su Real Madrid: "Llegará en tres temporadas"

Pleno de victorias en Champions y la clasificación encarrilada, pero para José Mourinho aún queda mucho trabajo por delante. "Puntos" ha sido una de las palabras que más ha repetido el portugués en la rueda de prensa previa al partido ante el AEK Atenas.

El objetivo es evidente, acabar entre los ocho primeros. Pero para ello hay que salir victorioso de Grecia, donde "el Real Madrid, el rey de Europa, solo ha ganado una vez y fue el año pasado" -ante Olympiacos y con Xabi Alonso en el banquillo-. Es por ello por lo que aunque se presupone un partido 'fácil', el luso aboga por la cautela.

No dudó en mandar un mensaje de ánimo para la familia y amigos de Jesús de Miguel, así como de Owono, quien también estará pasando por un momento complicado. Analizó la posible vuelta de Vinicius al once en la banda izquierda y dejó entrever que Valverde jugará más partidos en el lateral.

Importancia del partido

"Estamos cerca de clasificar para el playoff, pero lejos de hacerlo para octavos y necesitamos puntos. Tenemos que jugar un partido serio ante un equipo que en su estadio es fuerte. El Madrid solo ha perdido un partido europeo en Atenas y tenemos que jugar a tope, serio y mantener nuestro nivel de juego".

Jesús de Miguel

"Es muy impactante para el mundo en general y más en el fútbol, para nosotros que estamos cada día en el campo, en competición. Es duro, es triste. Obviamente que las palabras y los sentimientos van todos hacia la familia y los amigos del jugador. Tiene que ser un momento muy complicado para el otro jugador que se ha visto en esa situación. Triste para todos".

El Real Madrid guardó un minuto de silencio por la muerte de Jesús de Miguel. EFE

Roma, punto de inflexión

"Desde un punto de vista emocional tiene un impacto positivo. A nivel de juego no creo. Nos conocemos cada vez mejor. En cada entrenamiento y partido tenemos la posibilidad de mejorar. Las cosas que vivimos nos hace tener más conocimiento los unos de los otros, tanto ellos de mí como yo de ellos. Esto hace a los equipos mejores".

Su primera etapa

No me gusta hacer comparaciones ni de jugadores, ni equipos, ni momentos. Estamos hablando de muchos años atrás. No me gusta. Este equipo tiene un gran potencial, el otro también lo tenía y ganó muchos títulos. Conmigo solo tres, pero luego ganaron mucho. Este equipo aún no ha ganado nada, pero es el inicio y luego a ver qué nos dice el futuro. Pero estoy muy contento.

Salir campeón con el Madrid

No sería muy distinto, sería la tercera con tres clubes diferentes. Sería conseguirla con el club más grande del mundo, pero estamos hablando de situaciones hipotéticas y a mí me gusta más hacerlo de la realidad y nos quedan puntos aún por conseguir. Hemos hecho nueve, seis de ellos contra dos equipos muy muy difíciles, pero hay que seguir porque el partido de mañana es muy difícil. Después de este viaje, hay que ganar.

Valverde en el lateral

Lo veo como un jugador importantísimo para el equipo. El hecho de que es capitán del Real Madrid le hace mirar a su alrededor como un jugador diferente. Es una responsabilidad y eso le hará jugar de lateral izquierdo si es necesario. Lo que sea necesario por el equipo y sus compañeros, por eso no será un problema dónde jugará. Alguna vez volverá a jugar en el medio, el equipo está jugando mejor con él de lateral y yo estoy feliz.

Vinicius regresa

Tenemos mucha gente con calidad. Tener muchos jugadores no es nunca un problema. Diomande es un jugador que puede jugar en las dos bandas, al igual que Brahim, Endrick más por la derecha y Vinicius es el que más está adaptado a la banda izquierda.

Arda Güler

Está fuera mañana.

Dificultad del AEK Atenas

Son los campeones. Nos ha tocado mucho campeón en esta serie de ocho partidos. Grecia es tradicionalmente difícil. El Real Madrid, el rey de Europa solo ha ganado una vez aquí y fue el año pasado. Les ha tocado un partido de dificultad muy alta. Ellos van a luchar por los puntos, sobre todo porque juegan en casa. Enfrentarse contra el Madrid les va a motivar mucho. Tenemos que estar a tope, si no, no jugaremos.

Cuándo alcanzará perfección

En tres temporadas.