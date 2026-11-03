Lukaku (33), sobre su infancia: "Estábamos arruinados. Mis padres no cenaban para que mi hermano y yo comiéramos"

Más allá de sus espectaculares registros goleadores, la biografía de Romelu Lukaku destaca hoy en día como una de las narrativas más impactantes del fútbol actual debido a la inmensa sinceridad con la que ha revelado sus orígenes.

Durante su niñez, el actual atacante del combinado nacional de Bélgica creció en medio de una profunda crisis financiera, siendo testigo de los inmensos sacrificios de sus progenitores y enfrentando diariamente el racismo.

Lejos de romantizar su pasado, el futbolista ha rememorado con gran dureza cómo subsistían con apenas recursos. La escasez llegó al extremo de que los adultos de la casa renunciaban a su propia comida para alimentar a sus hijos.

Tal y como confesó en un emotivo artículo publicado en The Players' Tribune: "Hasta mis 16 años no fue fácil. Por la noche mis padres no cenaban para dejarnos comida a mí y a mi hermano".

Ante esta dura realidad, el deporte rey dejó de ser mero entretenimiento para convertirse en su única vía de escape. El jugador afrontaba cada encuentro infantil con la enorme presión de quien siente que el destino de su hogar está en juego, movido más por la necesidad absoluta que por la ambición deportiva.

Su verdadera meta al anotar no era alcanzar la gloria, sino cumplir el juramento que se hizo de niño: rescatar a los suyos de la miseria. Por eso siempre ha querido dejar claro que "no éramos pobres, estábamos arruinados", una afirmación que refleja a la perfección la desesperada situación que impulsó su trayectoria profesional.

Su madre, Adolphine, es el pilar central de esta etapa. Lukaku no olvida cómo se las ingeniaba, llegando a pedir el pan fiado, para garantizar lo básico en casa. Por ello, cada logro que ha alcanzado -desde sus primeros pasos en el Anderlecht hasta consolidarse en la élite de Europa- lo ha enfocado como una manera de recompensarla por tanto sacrificio.

Por otro lado, su padre, Roger, tuvo un impacto fundamental a nivel deportivo. Fue él quien le impuso desafíos concretos, como la meta de debutar con el primer equipo del Anderlecht a los 16 años, algo que el joven Romelu asumió como una obligación ineludible.

Tras su fallecimiento, el delantero le rindió homenaje dándole las gracias "por enseñarme todo lo que sé", demostrando que gran parte de su mentalidad ganadora y sus virtudes en el campo son una herencia paterna.

A esta dura crianza se le añade el conflicto de identidad que ha marcado su vínculo con Bélgica. A lo largo de su vida, ha tenido que soportar continuas sospechas sobre su nacionalidad o que le exigieran documentación.

Como ha denunciado públicamente, cuando las cosas le iban mal lo etiquetaban de forma despectiva como "el descendiente de congoleños"; en cambio, cuando brillaba sobre el césped, pasaba a ser aclamado como "el goleador belga".

Frente a esta doble moral, el mensaje de Lukaku se mantiene firme: sus triunfos van mucho más allá de levantar trofeos o acumular estadísticas. Su carrera entera es la respuesta de un chaval que comprendió muy pronto que el único modo de cambiar el destino de su familia era no permitirse fallar.