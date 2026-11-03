Jesús de Miguel, del barro a los ascensos: la carrera del goleador que encontró en Tenerife el lugar que había soñado

Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, murió este martes 3 de noviembre, a las 8.00 horas, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Tenía 30 años.

El atacante madrileño había ingresado en la UCI después del violento choque que sufrió el lunes con el guardameta del FC Andorra, Jesús Owono, en el tiempo añadido de un partido de Segunda División disputado en el Heliodoro Rodríguez López.

El club blanquiazul confirmó la noticia con un comunicado cargado de dolor: "Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento". La entidad añadió que la familia agradecía las muestras de cariño y pedía "máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos".

La acción se produjo con el marcador empatado 2-2. De Miguel perseguía un balón largo para lanzar un contragolpe cuando Owono abandonó su área para intentar despejarlo y ambos colisionaron. El portero fue expulsado.

El delantero quedó tendido sobre el césped y sufrió una parada cardiorrespiratoria; los sanitarios consiguieron recuperarle el pulso durante su traslado en ambulancia. El encuentro no se reanudó.

En un primer parte, el Tenerife indicó que el jugador permanecía "estable, dentro de la gravedad". La esperanza se desvaneció de madrugada, cuando el club advirtió de que su situación "ha empeorado neurológicamente". Pocas horas después comunicó su fallecimiento.

Un delantero hecho en el barro

La de 'Demi', como se le conocía en los vestuarios, fue una carrera construida lejos de los focos y casi siempre en las categorías que exigen más paciencia que glamour.

Nacido en Madrid el 21 de septiembre de 1996, se formó en el Lugo Fuenlabrada y en el Leganés. Tras debutar con el filial pepinero, regresó al Lugo Fuenlabrada en 2016 y firmó 14 goles, su mejor registro hasta entonces.

Su primer gran salto llegó con el Internacional de Madrid. En la temporada 2017/18 marcó nueve goles y contribuyó al ascenso del club a Segunda División B.

Aquel éxito se consumó, curiosamente, en el Heliodoro: el empate 1-1 ante el Tenerife B, sumado al 0-0 de la ida, dio la promoción al conjunto madrileño. De Miguel fue titular y disputó 78 minutos en el estadio que años más tarde sería su casa.

Jesús de Miguel, junto a dos jóvenes aficionados en su etapa en Unionistas de Salamanca. Unionistas de Salamanca

Después llegaron tiempos de menos protagonismo. Fichó por el Fuenlabrada en julio de 2018, pero apenas tuvo minutos y en enero salió cedido a la Unión Adarve.

En el verano de 2019 se marchó al Navalcarnero, con el que anotó 11 tantos en su primera campaña y celebró otro ascenso, esta vez a la tercera categoría. Una lesión le apartó tres meses del curso siguiente.

En julio de 2021 se incorporó a Unionistas de Salamanca, de Primera RFEF. Allí firmó 12 goles en su temporada inicial y se afianzó como un nueve fiable, zurdo y de cerca de 1,90 metros, capaz de fijar a los centrales y pelear cada balón aéreo.

"Era un tío currante, discreto. Ese tipo de jugador que no da guerra ni problemas y no reclama nada", recuerdan a EL ESPAÑOL la gente que coincidió con él en aquella etapa. "Llego siendo un desconocido del Navalcarnero y dio el salto con nosotros", añaden.

La explosión en Castalia

El Castellón apostó por él en el mercado de invierno de 2023 -"el acuerdo se cerró casi en el último minuto"-. El delantero se ganó pronto la titularidad y marcó seis goles en su primera media temporada, dos de ellos en la promoción de ascenso.

En diciembre renovó hasta 2026 con palabras de identificación con el proyecto: "Muy feliz de seguir aquí y de poder disfrutar de Castalia y su gente hasta 2026; el proyecto es ambicioso y ganador".

La campaña 2023/24 fue la mejor de su carrera. Con 16 goles, terminó como máximo realizador de su grupo y resultó decisivo para devolver al Castellón a Segunda División.

Jesús de Miguel celebrando un gol con el CD Castellón CD Castellón

Más tarde recibió el premio al mejor jugador del grupo II de Primera RFEF y lo repartió con el vestuario: "Hicimos una temporada espectacular, conseguimos el ansiado ascenso. Contento de recibir el premio y de poder compartirlo con mis compañeros".

Con 27 años debutó en el fútbol profesional, en agosto de 2024 en Ipurua, ante el Eibar. En septiembre se estrenó como goleador en la categoría con un doblete en el 5-2 del Castellón en Almería. Su ciclo albinegro se cerró con 25 tantos.

La promesa que tardó doce años

Tenerife ya ocupaba un lugar especial en su biografía mucho antes de su fichaje. En enero de 2013, con 16 años, escribió en Twitter que necesitaba aprobarlo todo porque, de lo contrario, sus padres no le permitirían viajar a la isla.

El club rescató aquella anécdota al anunciar su contratación, el 8 de julio de 2025, con una autorización ficticia de sus padres y un vídeo que recreaba una conversación familiar. "Esta vez no será solo para el verano", respondía el joven en el montaje.

Firmó por tres temporadas, hasta junio de 2028, con un Tenerife que acababa de descender a Primera Federación. Su respuesta fueron 11 goles en la liga regular y una sociedad ofensiva con Enric Gallego que impulsó el regreso blanquiazul a Segunda.

Siete años después de ascender en el Heliodoro como visitante, volvía a celebrar allí un salto de categoría, esta vez con la camiseta local.

Los últimos meses no habían sido sencillos. Una pubalgia condicionó su preparación y llegó a poner en duda su continuidad, pero el delantero optó por quedarse y pelear por su sitio pese a recibir propuestas económicamente mejores.

Jesús de Miguel, celebrando un gol con el Tenerife CD Tenerife

Había participado en seis partidos esta temporada y acumulaba 36 encuentros oficiales con el Tenerife.

Compromiso fuera del campo

Su vinculación con el fútbol no terminaba en el área. De Miguel era vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Futbolistas Españoles, que destacó su defensa de los derechos de sus compañeros.

El sindicato lamentó que su pérdida deja un enorme vacío entre quienes compartieron con él la pasión por este deporte y su compromiso con el colectivo.

La conmoción se extendió desde la noche del lunes por clubes como Girona, Burgos, Mallorca y Castellón. El FC Andorra le había enviado "toda nuestra fuerza y los mejores deseos".

Según la información difundida por COPE, Owono está profundamente afectado y pretende dirigirse primero en privado a la familia. Su club insiste en que no hubo intención de causar daño.

En la grada del estadio tinerfeño, durante el partido y en el momento de la tragedia, se encontraba su pareja, María, junto a su hija Carla, de un año y cuatro meses.

El Tenerife resumió en una frase el estado de ánimo de un vestuario y de una afición devastados: "No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza".

En el Heliodoro, donde celebró su primer ascenso y donde cumplió el sueño que anunció con 16 años, disputó también su último partido.