Jugadores del Tenerife y del Andorra muestran preocupación por el estado de Jesús de Miguel. Europa Press

El futbolista Jesús de Miguel empeora neurológicamente tras sufrir un paro cardíaco por una patada del portero del Andorra

Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, ha sufrido un empeoramiento neurológico y continúa ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

El club ha comunicado el deterioro de su estado durante la madrugada de este martes, después de que el futbolista sufriera una parada cardiorrespiratoria tras recibir un fuerte impacto del guardameta del Andorra, Jesús Owono, en el encuentro disputado el lunes en el Heliodoro Rodríguez López.

"La situación médica de Jesús de Miguel ha empeorado neurológicamente. Más información, en las próximas horas", ha trasladado la entidad blanquiazul a través de sus canales oficiales.

El mensaje, difundido poco antes de las cinco de la madrugada, no concreta el alcance del deterioro ni incorpora un pronóstico sobre su evolución. Supone una actualización respecto a la información facilitada durante la tarde anterior, cuando el jugador permanecía hospitalizado en estado grave.

El primer comunicado sobre su ingreso señalaba que se encontraba "estable, dentro de la gravedad".

El Tenerife también había explicado que los sanitarios consiguieron restablecerle el pulso después de la parada cardiorrespiratoria. "El futbolista logró recuperar el pulso gracias a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) practicadas por los servicios sanitarios en el interior de la ambulancia. De Miguel respira por sí mismo, aunque permanece inconsciente", recogía aquella información.

El club ha emplazado a nuevas actualizaciones mientras el delantero continúa bajo atención hospitalaria.

Así fue el incidente

El incidente se produjo durante el tiempo añadido, con el marcador igualado a dos. De Miguel avanzaba para aprovechar un balón y lanzar un contraataque cuando Owono salió muy lejos de su área para interceptar la jugada.

El guardameta alcanzó al delantero con un fuerte golpe y este quedó tendido sobre el césped. El árbitro expulsó al portero del conjunto visitante.

Los futbolistas de ambos equipos reclamaron inmediatamente la intervención de las asistencias al comprobar el estado del atacante.

Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, atendido tras recibir un rodillazo en el pecho Juanjo Ramos.

La atención médica desplazó cualquier preocupación por el resultado: varios jugadores presenciaron entre lágrimas el trabajo de los sanitarios, mientras el encuentro quedaba interrumpido. De Miguel fue retirado del terreno de juego y trasladado en ambulancia al hospital para recibir atención urgente.

El Tenerife comunicó la suspensión "por razones médicas" y trasladó su respaldo al futbolista con un mensaje de ánimo. También se cancelaron las ruedas de prensa previstas después del encuentro, en una jornada marcada desde entonces por la espera de noticias sobre el delantero.

Las primeras informaciones sobre su estabilización dieron paso durante la madrugada al anuncio del deterioro neurológico. Hasta esa última actualización, la entidad no ha facilitado un parte que permita precisar el pronóstico.

El foco permanece en la evolución de De Miguel y en las próximas comunicaciones médicas, después de una acción que obligó a detener el partido y movilizó de inmediato a los servicios de emergencia.