El éxito de Puyol (48) lejos del fútbol: una sociedad de 8,5 millones para la construcción y promoción de bienes inmuebles

Carles Puyol, el eterno capitán del FC Barcelona, ha demostrado que su visión estratégica y su liderazgo no se limitaban a los terrenos de juego.

Desde su retirada del fútbol profesional en 2014, el exfutbolista catalán ha sabido reorientar su patrimonio con un éxito rotundo, consolidándose como un empresario de peso.

Su principal motor económico fuera del deporte rey se encuentra en el sector del ladrillo, un ámbito en el que opera de forma silenciosa pero sumamente rentable a través de su sociedad patrimonial estrella: Massivert SL.

Fundada originalmente en el año 2002, en pleno apogeo de su carrera deportiva, Massivert SL nació inicialmente para gestionar sus derechos de imagen. Sin embargo, con el paso de los años, Puyol transformó por completo el objeto social de la corporación para volcarse de lleno en el mercado inmobiliario.

El movimiento definitivo que consolidó esta transición se produjo mediante una ambiciosa ampliación de capital de 8,5 millones de euros, una inyección económica que elevó el capital resultante de la empresa por encima de los 12 millones de euros.

Esta maniobra financiera estratégica otorgó a la sociedad el músculo necesario para competir con fuerza en la promoción, construcción, compraventa y arrendamiento de bienes inmuebles de todo tipo.

El negocio inmobiliario de Carles Puyol destaca por su enfoque diversificado y de alta gama. La actividad de Massivert SL abarca desde la adquisición de terrenos edificables hasta la rehabilitación de fincas exclusivas y rústicas.

Entre sus activos más destacados se encuentran históricas masías catalanas y residencias premium situadas en ubicaciones privilegiadas como la Costa Brava y el Pirineo de Lérida, zonas de alta demanda turística y residencial.

Además de la revalorización de estas propiedades mediante su reforma y posterior venta, la empresa genera ingresos recurrentes a través del alquiler residencial y vacacional de su cartera de inmuebles.

A sus 48 años, Puyol gestiona este imperio como administrador único de la sociedad, aplicando la misma disciplina y rigor que le caracterizaban con el brazalete de capitán.

La solidez de Massivert SL no solo refleja una excelente salud financiera, sino también una diversificación patrimonial inteligente que le aleja de los negocios especulativos o de alto riesgo.

Lejos de los focos de los estadios, el de La Pobla de Segur ha construido un legado empresarial tan robusto como la defensa que una vez lideró, demostrando que hay una vida empresarial sumamente próspera y estructurada tras colgar las botas.