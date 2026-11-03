Jugadores del Tenerife y del Andorra muestran preocupación por el estado de Jesús de Miguel. Europa Press

El Andorra, la otra cara de la tragedia: las condolencias del club y de Piqué tras la muerte de Jesús de Miguel

El FC Andorra y Gerard Piqué han expresado este martes sus condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, de 30 años, después del choque sufrido el lunes con el guardameta Jesús Owono.

La noticia ha golpeado al vestuario del equipo del Principado, que había seguido la evolución del atacante desde su traslado al hospital.

"Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife. Descanse en paz", publicó la entidad en sus canales oficiales tras conocerse el fallecimiento.

@CDTOficial Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús. — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2026

Piqué, máximo accionista del club, respondió al anuncio del Tenerife con otro mensaje: "Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz, Jesús".

El delantero murió este martes en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde había quedado ingresado después de sufrir una parada cardiorrespiratoria.

El choque se produjo en el tiempo añadido del encuentro de Segunda División: Owono salió lejos de su portería para despejar un balón e impactó con De Miguel.

Owono cierra su Instagram

El guardameta del Andorra ha cerrado su cuenta de Instagram tras lo ocurrido y ante los mensajes recibidos. Hay que señalar que su perfil de X ya llevaba dos años inactivo, por lo que no cabe atribuir también esa inactividad a la tragedia.

El futbolista, según relata el diario AS, estaba profundamente afectado durante el regreso del equipo y recoge que, en el vestuario, estuvo llorando y rezando.

Owono había escuchado gritos de "asesino, asesino" desde la grada cuando abandonó el terreno de juego. Después recibió mensajes similares en las redes sociales. Desde su entorno han querido subrayar su carácter: "Es una persona cariñosa, muy amable. No tiene maldad", recoge el mismo diario.

El Andorra sostiene que no existió voluntad de lesionar al delantero. Según la COPE, el club reconoce que la salida fue a destiempo, pero rechaza que hubiera intención de causar daño.

Pendientes de las noticias

Durante el viaje de vuelta, los integrantes del equipo recibieron información sobre De Miguel a través del director deportivo, Jaume Nogués, y de un miembro del cuerpo médico, en contacto con el Tenerife.

Antes de conocerse el fallecimiento, Owono quería dirigirse a la familia en privado para disculparse y ofrecer su ayuda, según COPE. No consta, hasta el momento, que el contacto llegara a producirse.

El desenlace ha convertido aquella preocupación compartida durante horas en duelo y ha llevado al Andorra a trasladar públicamente su apoyo a los allegados del delantero y al club blanquiazul.